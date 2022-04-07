Гороховец и Фролищи

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Гороховец и Фролищи
Гороховец и Фролищи
Гороховец и Фролищи
Гороховец и Фролищи

Что вас ожидает 🤩

  • Флорищева пустынь
  • Гороховец
  • Николо-Троицкий мужской монастырь
  • Дом Ершова-Сапожникова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

Владимирская область - одно из самых живописных мест для путешествий в России, место с богатой историей, где расположен Никольский монастырь. Тут также расположен городок Гороховец, которому уже почти 900 лет, со своими уникальными достопримечательностями. Всё это Вы сможете увидеть своими глазами во время нашего тура.

Старт экскурсии в 08:00 от площади Ленина в Нижнем Новгороде. Время в пути до посёлка Флорищи - 2 часа. В дороге экскурсия от нашего гида.

К 10:00 мы с Вами прибудем в мужской монастырь Флорищева пустынь. Расположенный на границе трёх областей в живописной лесной местности, этот монастырь был построен для уединения с Богом христианскими подвижниками. Именно здесь, вдали от цивилизации, суеты и греха, можно сосредоточиться на главном. Обитель стала известной благодаря святому Илариону, митрополиту Суздальскому и Юрьевскому, а также его приемникам. Ход истории несколько раз мог сменить судьбу этого места, но с Божьей помощью оно сохранилось и по сей день.

После 12:00 - отправка и часовая автобусная экскурсия по пути в Гороховец. По прибытию у Вас будет возможность пройтись по древним улочкам купеческого города. Наилучшие виды открываются с Никольской горы, где находится одноименный монастырь.

Николо-Троицкий мужской монастырь имеет свою легенду. Считается, что во время вражеского набега татаро-монголов над Никольской горой появился образ богатыря. Это явление повергло в ужас врагов, которые отступили, увидев воина в полном вооружении. В честь этого события и был построен монастырь, сейчас же это прекрасное место для прогулок и панорамных фотографий.

Во время прогулки по городу Вы также сможете заметить, как природные ландшафты сочетаются с гражданской архитектурой и храмовым зодчеством.

14:00 Обед (по желанию) - 350 рублей. Свободное время.

После обеда - посещение дома купца Ершова-Сапожникова, ныне - историко-архитектурного музея. Этот памятник архитектуры 17 столетия - уникальный пример гражданского строительства допетровской Руси.

Сам музей позволит окунутся в атмосферу купеческой жизни. Здесь представлены экспонаты, повествующие об укладе и интерьерах эпохи, - хозяйские комнаты, резные изделия, красная палата, выставка «Русские самовары». Также здесь можно ознакомиться с предметами рукоделия купеческой эпохи, и историей мостостроения, предметов из металла.

Изюминкой этого дня станет анимационная программа. Дегустация варенья, пирог с чаем, уникальные наряды и обычаи, - праздник купечества и гостеприимства ожидает Вас в завершении экскурсии.

Завершение программы в 16:30. Время возвращения в Нижний Новгород - 18:30 (площадь Ленина).

Программа

  • Посещение монастыря Флорищева пустынь с экскурсией.
  • Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу Гороховец.
  • Экскурсия в доме купца Ершова-Сапожникова и участие в анимационной программе. Дорогих гостей встретят гостеприимные домочадцы в традиционных нарядах, познакомят с обычаями приема гостей, угостят пирогами да чаем бодрящим с дегустацией варенья. Предусматривается посещение купеческих палат, знакомство с бытом купечества XVII века, устоями и нравами, заполнение грамот почетных гостей гусиными перьями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в дом купца Ершова-Сапожникова. Анимационная программа с чаепитием и дегустацией варенья
Что не входит
  • Обед (по желанию): 350руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🖼Музеи☀️На весь день🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культураДегустационные туры🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
4.4
1078 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности
700 за 1 человека
Гороховец
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Турфирма
4
1 отзыв
Гороховец
Гороховец - небольшой город на берегу Клязьмы
2 200 за 1 человека
Гороховец - город-музей под открытым небом
8 часов
Индивидуальная
Нижегородский
4
1 отзыв
Гороховец - город-музей под открытым небом
Отправляйтесь в Гороховец - город-музей, ещё не освоенный туристами выходного дня
10 000 за 1-5 чел.
Гороховец - город Царя Гороха и не только
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Павел
Нет отзывов
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
5 000 за 1-3 чел.
Очарование старинных улиц Нижнего Новгорода
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Очарование старинных улиц Нижнего Новгорода
Увлекательная пешеходная или авто-пешеходная 3-часовая экскурсия
от 3 000 за 1-10 чел.
Гороховец - чудо-городок заповедной Руси
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
4 отзыва
Гороховец - чудо-городок заповедной Руси
Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
от 5 200 за 1-4 чел.
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Алексей
4.4
219 отзывов
Часто заказывают
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
Групповая автобусная экскурсия по главным достопримечательностям и прогулка по кремлю
702 за 1 человека
Уголок купеческой России: Гороховец
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Алексей
5
1 отзыв
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, пирожки и чай из самовара - колоритная поездка из Нижнего
2 200 за 1 человека
«Просторы Нижнего»: пешеходная экскурсия
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Турфирма
5
2 отзыва
«Просторы Нижнего»: пешеходная экскурсия
"Третья столица", "архитектурная столица", "карман России", "промышленный кулак" - как только не называют Нижний
500 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
Нет отзывов
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
1 950 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Турфирма
5
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
На нашей неспешной прогулке вы познакомитесь с историей Нижнего Новгорода
500 за 1 человека
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Larisa
4.8
4 отзыва
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Посетить столицу хохломы, создать сувенир на мастер-классе и услышать легенды о граде Китеже
1 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ