Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

Владимирская область - одно из самых живописных мест для путешествий в России, место с богатой историей, где расположен Никольский монастырь. Тут также расположен городок Гороховец, которому уже почти 900 лет, со своими уникальными достопримечательностями. Всё это Вы сможете увидеть своими глазами во время нашего тура.

Старт экскурсии в 08:00 от площади Ленина в Нижнем Новгороде. Время в пути до посёлка Флорищи - 2 часа. В дороге экскурсия от нашего гида.

К 10:00 мы с Вами прибудем в мужской монастырь Флорищева пустынь. Расположенный на границе трёх областей в живописной лесной местности, этот монастырь был построен для уединения с Богом христианскими подвижниками. Именно здесь, вдали от цивилизации, суеты и греха, можно сосредоточиться на главном. Обитель стала известной благодаря святому Илариону, митрополиту Суздальскому и Юрьевскому, а также его приемникам. Ход истории несколько раз мог сменить судьбу этого места, но с Божьей помощью оно сохранилось и по сей день.

После 12:00 - отправка и часовая автобусная экскурсия по пути в Гороховец. По прибытию у Вас будет возможность пройтись по древним улочкам купеческого города. Наилучшие виды открываются с Никольской горы, где находится одноименный монастырь.

Николо-Троицкий мужской монастырь имеет свою легенду. Считается, что во время вражеского набега татаро-монголов над Никольской горой появился образ богатыря. Это явление повергло в ужас врагов, которые отступили, увидев воина в полном вооружении. В честь этого события и был построен монастырь, сейчас же это прекрасное место для прогулок и панорамных фотографий.

Во время прогулки по городу Вы также сможете заметить, как природные ландшафты сочетаются с гражданской архитектурой и храмовым зодчеством.

14:00 Обед (по желанию) - 350 рублей. Свободное время.

После обеда - посещение дома купца Ершова-Сапожникова, ныне - историко-архитектурного музея. Этот памятник архитектуры 17 столетия - уникальный пример гражданского строительства допетровской Руси.

Сам музей позволит окунутся в атмосферу купеческой жизни. Здесь представлены экспонаты, повествующие об укладе и интерьерах эпохи, - хозяйские комнаты, резные изделия, красная палата, выставка «Русские самовары». Также здесь можно ознакомиться с предметами рукоделия купеческой эпохи, и историей мостостроения, предметов из металла.

Изюминкой этого дня станет анимационная программа. Дегустация варенья, пирог с чаем, уникальные наряды и обычаи, - праздник купечества и гостеприимства ожидает Вас в завершении экскурсии.

Завершение программы в 16:30. Время возвращения в Нижний Новгород - 18:30 (площадь Ленина).