Viktoria проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Строгановское барокко — купеческая гордость

С вершин Дятловых гор на набережной Федоровского мы полюбуемся видом на Стрелку и одним из красивейших храмов Нижнего. Вы узнаете о «строгановском барокко» и о церкви Собора Пресвятой Богородицы, более известной как «Рождественская Строгановская», одной из красивейших церквей России. На фоне этого храма снимались несколько ярких эпизодов советских кинокартин, уникальная каменная резьба церкви восхищала путешественников начиная с 18 века. А легенды, связанные с открытием этой церкви и династией купцов Строгановых до сих пор волнуют воображение.

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Духовная жизнь мещан, купцов и бедноты в Нижнем

Об этом мы поговорим прогуливаясь по улице Ильинской между церквями Ильи пророка, Успенской и Вознесенской. Материалы археологических раскопок говорят, что торговые люди жили здесь начиная с 15 века. Вы узнаете, каким «регламентом» была ограничена жизнь обывателя, как различались церковные хоры и службы. Что привлекало людей в церковной службе на протяжении веков, какие легенды и предания были связаны в народной памяти с тем или иным храмом или монастырем в окружении Нижнего. Мы сможем зайти в один из действующих храмов (в часы их службы, если они совпадут с экскурсиями).

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Место, где встречаются религии

Мы поговорим о том, как уникальное многонациональное торжище в Нижнем Новгороде стало «ключом к торговле с Азией», какие храмы и конфессии были представлены на Ярмарке и в городе, как усердно молились купцы, приезжающие на ярмарку, какие архитектурные решения были здесь приняты. Вы увидите одну из старейших в России синагог. Ей больше 130 лет. Здание оригинальной архитектуры напоминает свиток Торы. Далее мы направимся к месту, где на участке площадью около сотни метров соседствуют три храма разных конфессий. Любоваться им можно с горы под называнием Гребешок, еще одно ее наименование «Ярилина гора», место, где когда-то отмечали языческие праздники.

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Следы старообрядцев в жизни города

История Нижнего Новгорода тесно связана с трагической и непростой историей русского церковного раскола. Яркая ее страница — деяния купцов-старообрядцев и их обширная благотворительность в Нижнем. Вы увидите вдовий дом (ныне общежитие технического университета), построенный на средства старообрядца Николая Багрова, неподалеку — уникальное старинное кладбище и храм белокриницких старообрядцев — церковь Успения пресвятой Богородицы. на улице Короленко вы рассмотрите действующий храм беспоповцев и церковь Трех святителей, в которую посылали на исповедь Алешу Пешкова (более известного всем, как Максима Горького).

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«Всяк сущий в ней язык»

Конечными точками нашего маршрута станут — католический храм на улице Студеной и (или) соборная мечеть на Казанской набережной. И храм, и мечеть являются памятниками архитектуры. Как сложилось, что католический храм обосновался на улице Студеной, а мусульманская мечеть — поблизости от Сенной площади, кто были их прихожанами, как изменилась судьба священнослужителей церквей этих и других конфессий в трагические тридцатые годы — об этом в финале встречи.