Ариадна Г. проводит ещё 1 экскурсию

А как насчет экскурсии 🧭 с погружением?! - после такого предложения последовала пауза.

Куда погружаться будем?....

В историю 📖 конечно, - развеяли мы недоумение туристов, которые уже в мыслях, видимо, на дно Волги нырнули!

Прогуляться с гувернанткой из 18 века, узнать последние сплетни того времени. Встретиться с Башкировым, угоститься пирогами. А может быть с Добролюбовым или дедушкой Горького - Василием Кашириным?

Все будет зависеть от маршрута, по которому поведет вас ваше любопытство!

Не будем раскрывать всех секретов. Лучше бронируйте наши костюмированные прогулки и мы вас со всеми познакомим!