Ариадна Г. проводит ещё 1 экскурсию

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Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду

Ариадна Г.
Ариадна Г. – Гид из Нижнего Новгорода
Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 11 000 ₽ за экскурсию

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Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду
Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду
  • А как насчет экскурсии 🧭 с погружением?! - после такого предложения последовала пауза.
  • Куда погружаться будем?....
  • В историю 📖 конечно, - развеяли мы недоумение туристов, которые уже в мыслях, видимо, на дно Волги нырнули!
Прогуляться с гувернанткой из 18 века, узнать последние сплетни того времени. Встретиться с Башкировым, угоститься пирогами. А может быть с Добролюбовым или дедушкой Горького - Василием Кашириным?
Все будет зависеть от маршрута, по которому поведет вас ваше любопытство!
Не будем раскрывать всех секретов. Лучше бронируйте наши костюмированные прогулки и мы вас со всеми познакомим!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • можно дополнительно заказать персонажей
Начало
🚩 Нижний Новгород, Рождественская, 46
Место завершения
🏁 Рождественская, 46
Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду
Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду
Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду
Костюмированная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ариадна Г.
Ариадна Г.
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Ариадна Г. проводит ещё 1 экскурсию

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