- А как насчет экскурсии 🧭 с погружением?! - после такого предложения последовала пауза.
- Куда погружаться будем?....
- В историю 📖 конечно, - развеяли мы недоумение туристов, которые уже в мыслях, видимо, на дно Волги нырнули!
Прогуляться с гувернанткой из 18 века, узнать последние сплетни того времени. Встретиться с Башкировым, угоститься пирогами. А может быть с Добролюбовым или дедушкой Горького - Василием Кашириным?
Все будет зависеть от маршрута, по которому поведет вас ваше любопытство!
Не будем раскрывать всех секретов. Лучше бронируйте наши костюмированные прогулки и мы вас со всеми познакомим!
Что не входит
- можно дополнительно заказать персонажей
Начало
🚩 Нижний Новгород, Рождественская, 46
Место завершения
🏁 Рождественская, 46
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ариадна Г.
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Ариадна Г. проводит ещё 1 экскурсию
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