Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

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Нижегородский кремль и улица Рождественская

Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв.

Ирина
Ирина – Гид из Нижнего Новгорода
В точке отсчета Нижнего Новгорода вы узнаете, что выделяет кремль из других древнерусских построек и как сооружению удавалось выдерживать многочисленные вражеские набеги.

А в бывшем Зарядье я расскажу о прошлой жизни делового центра: соляной монополии, доходных домах, банках, богатых купцах и архитекторах, подаривших улице знаковые памятники.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская

Что вас ожидает

Нижегородский кремль — колыбель города
Об истории 📖 возникновения Нижнего Новгорода поговорим в том самом месте, где все началось. Я расскажу, свидетелями каких эпох и событий стали старинные кремлевские стены с башнями, о северо-итальянских корнях проекта цитадели 16 века, многочисленных осадах и стойкости крепости, которую ни разу не покорили. Также вы познакомитесь с главными постройками ансамбля — собором Михаила Архангела, Домом военного губернатора, Арсеналом, Домом Советов. И узнаете, какой вклад внесли в кремлевский комплекс посещавшие его Николай I и Екатерина II.

Памятники и храмы
На площади Народного Единства вы услышите о важном эпизоде начала 17 века, когда Минин обратился с воззванием к нижегородцам. Осмотрите памятник Минину и Пожарскому — работу Церители — и услышите интересные факты о его московском прообразе. Неподалеку увидите один из древнейших храмов Нижнего — церковь Иоанна Предтечи. А позже собор Пресвятой Богородицы, или Строгановскую церковь ⛪, где речь пойдет об одном из богатейших людей России, на деньги которого построили несколько храмов в Нижнем Новгороде и других городах.

Доходные дома, банки, конторы
У ночлежки Бугрова поговорим о ее спонсоре, состоятельном купце-старообрядце, и реальных условиях «потерявших себя» в городе дворян, крестьян и мастеровых. Возле здания бывшей соляной конторы я расскажу о государственной монополии на торговлю солью и объясню, почему главное профильное учреждение было открыто в Нижнем Новгороде. Вы увидите бывший Волжско-Камский банк, некогда один из крупнейших в России, и узнаете о его основателе — Василии Кокореве. А у доходного дома, где располагался банк купцов Рукавишниковых, поговорим о знаменитом авторе проекта — Федоре Шехтеле.

Организационные детали

Дополнительных расходов, за исключением личных трат на еду/напитки, не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на площади Минина
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Нижегородский кремль и улица Рождественская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день! Меня зовут Ирина. Я гид-переводчик. Провожу экскурсии по Нижнему Новгороду на русском, английском, немецком языках. Наш город, как и многие другие исторические территории, является не просто пластом материального богатства, но и бесценным сокровищем нашей духовной культуры. С удовольствием познакомлю вас с историей Нижнего Новгорода!
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