Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Что вас ожидает

Нижегородский кремль — колыбель города

Об истории 📖 возникновения Нижнего Новгорода поговорим в том самом месте, где все началось. Я расскажу, свидетелями каких эпох и событий стали старинные кремлевские стены с башнями, о северо-итальянских корнях проекта цитадели 16 века, многочисленных осадах и стойкости крепости, которую ни разу не покорили. Также вы познакомитесь с главными постройками ансамбля — собором Михаила Архангела, Домом военного губернатора, Арсеналом, Домом Советов. И узнаете, какой вклад внесли в кремлевский комплекс посещавшие его Николай I и Екатерина II.

Памятники и храмы

На площади Народного Единства вы услышите о важном эпизоде начала 17 века, когда Минин обратился с воззванием к нижегородцам. Осмотрите памятник Минину и Пожарскому — работу Церители — и услышите интересные факты о его московском прообразе. Неподалеку увидите один из древнейших храмов Нижнего — церковь Иоанна Предтечи. А позже собор Пресвятой Богородицы, или Строгановскую церковь ⛪, где речь пойдет об одном из богатейших людей России, на деньги которого построили несколько храмов в Нижнем Новгороде и других городах.

Доходные дома, банки, конторы

У ночлежки Бугрова поговорим о ее спонсоре, состоятельном купце-старообрядце, и реальных условиях «потерявших себя» в городе дворян, крестьян и мастеровых. Возле здания бывшей соляной конторы я расскажу о государственной монополии на торговлю солью и объясню, почему главное профильное учреждение было открыто в Нижнем Новгороде. Вы увидите бывший Волжско-Камский банк, некогда один из крупнейших в России, и узнаете о его основателе — Василии Кокореве. А у доходного дома, где располагался банк купцов Рукавишниковых, поговорим о знаменитом авторе проекта — Федоре Шехтеле.

Организационные детали

Дополнительных расходов, за исключением личных трат на еду/напитки, не предвидится.