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Нижний Новгород — однажды и на всю жизнь. Пешком, на автомобиле, на автобусе

Наталья Р.
Наталья Р. – Гид из Нижнего Новгорода
Со мной на индивидуальной пешеходно-автомобильной экскурсии 🧭 вы увидите старинный купеческий город 🏙️ как на ладони с разных берегов, посетите все значимые и интересные точки.

Мы пройдем пешком знаменитый, полный и сегодня тайн и загадок, Нижегородский кремль, прогуляемся и проедем по трём набережным, трём-четырём самым главным старинным улицам, увидим и сверху и снизу легендарную Чкаловскую лестницу, посетим стрелку Оки и Волги и место знаменитой Нижегородской Ярмарки.

В экскурсию ⛳ могут быть встроены прогулка 👣 по канатной дороге, на кораблике (летом), посещение музеев.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород — однажды и на всю жизнь. Пешком, на автомобиле, на автобусе
Нижний Новгород — однажды и на всю жизнь. Пешком, на автомобиле, на автобусе

Что вы увидите

  • Нижегородский Кремль
  • Большая Покровская
  • Рождественская
  • Площадь Единства
  • Чкаловская лестница
  • Строгоновская церковь
  • Набережная Федоровского
  • Ильинская слобода
  • Нижегородская Ярмарка
  • Собор Невского
  • Многочисленные памятники и исторические места
Нижний Новгород — город 🏙️ особенныйДаже географическое положение и природный ландшафт города уникальны. Это город на высоких холмах. И, во-вторых, это город, разделенный рекой Окой на две части. Поэтому трудности подъемов в гору и дальние переходы ограничивают возможность узнать и увидеть его получше. Можно, конечно, прогуляться 👣 по какой-то одной из старинных улиц: наверху холма или внизу, посмотреть только исторический центр или только заречную часть, но зачем вместо восхитительных панорам, открытий и полноценного отдыха ограничивать себя лишь «кусочком»? Что вас ждет на экскурсии:• Пройдем пешком знаменитый, полный и сегодня тайн и загадок Нижегородский кремль;
  • Прогуляемся и проедем по трем набережным и трем-четырем самым главным старинным улицам;
  • Увидим и сверху и снизу легендарную Чкаловскую лестницу;
  • Посетим стрелку Оки и Волги и место знаменитой Нижегородской Ярмарки, где сейчас красуется во все великолепии пятый по высоте в России храм — собор Святого Благоверного князя Александра Невского;
  • В экскурсию ⛳ могут быть встроены прогулка по канатной дороге, на кораблике (летом), посещение музеев;
  • Вы не только будете слушать, узнавать новое и смотреть, но и с удовольствием активно участвовать в том, чтобы Нижний Новгород, как пазл, гармонично лег в общую картину вашего личного восприятия истории 📖 и современности страны;
  • Будем не только узнавать, но и просто гулять, любоваться и по желанию посещать культовые заведения общепита (или организованно обедать по предварительному заказу).
  • В моем лице вы получите эрудированного знатока истории и современности, компетентного в вопросах многих сфер жизни города (и страны), профессионального филолога и журналиста с грамотной речью и опытом работы телеведущей и репортером. Может быть, вы забудете какие-то даты и имена, но вы точно не забудете свое ощущение от посещения этого удивительного города.
  • Я вас жду и буду рада встрече! Важная информация:• Тематика экскурсии 🧭 может быть акцентирована на разную аудиторию, разный интерес, разный возраст;
  • Экскурсия предполагает посещение православных храмов, желательна соответствующая одежда;
  • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Расходы на топливо и трансфер.
Что не входит
  • Билеты в музеи, аттракционы, канатная дорога, теплоходы и пр.
  • Питание (по желанию)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Нижний Новгород — однажды и на всю жизнь. Пешком, на автомобиле, на автобусе
Нижний Новгород — однажды и на всю жизнь. Пешком, на автомобиле, на автобусе
Нижний Новгород — однажды и на всю жизнь. Пешком, на автомобиле, на автобусе
Нижний Новгород — однажды и на всю жизнь. Пешком, на автомобиле, на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Р.
Наталья Р.
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