Нижний Новгород — город 🏙️ особенныйДаже географическое положение и природный ландшафт города уникальны. Это город на высоких холмах. И, во-вторых, это город, разделенный рекой Окой на две части. Поэтому трудности подъемов в гору и дальние переходы ограничивают возможность узнать и увидеть его получше. Можно, конечно, прогуляться 👣 по какой-то одной из старинных улиц: наверху холма или внизу, посмотреть только исторический центр или только заречную часть, но зачем вместо восхитительных панорам, открытий и полноценного отдыха ограничивать себя лишь «кусочком»? Что вас ждет на экскурсии:• Пройдем пешком знаменитый, полный и сегодня тайн и загадок Нижегородский кремль;

Прогуляемся и проедем по трем набережным и трем-четырем самым главным старинным улицам;

Увидим и сверху и снизу легендарную Чкаловскую лестницу;

Посетим стрелку Оки и Волги и место знаменитой Нижегородской Ярмарки, где сейчас красуется во все великолепии пятый по высоте в России храм — собор Святого Благоверного князя Александра Невского;

В экскурсию ⛳ могут быть встроены прогулка по канатной дороге, на кораблике (летом), посещение музеев;

Вы не только будете слушать, узнавать новое и смотреть, но и с удовольствием активно участвовать в том, чтобы Нижний Новгород, как пазл, гармонично лег в общую картину вашего личного восприятия истории 📖 и современности страны;

Будем не только узнавать, но и просто гулять, любоваться и по желанию посещать культовые заведения общепита (или организованно обедать по предварительному заказу).

В моем лице вы получите эрудированного знатока истории и современности, компетентного в вопросах многих сфер жизни города (и страны), профессионального филолога и журналиста с грамотной речью и опытом работы телеведущей и репортером. Может быть, вы забудете какие-то даты и имена, но вы точно не забудете свое ощущение от посещения этого удивительного города.

Я вас жду и буду рада встрече! Важная информация:• Тематика экскурсии 🧭 может быть акцентирована на разную аудиторию, разный интерес, разный возраст;

Экскурсия предполагает посещение православных храмов, желательна соответствующая одежда;

Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.