  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная задорная, по городу пешком

5
3 отзыва
Татьяна А.
Татьяна А. – Гид из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород красив в любую погоду и смотреть его надо, гуляя пешком.

Благодаря рельефу местности, он лежит как на ладони и сверху видно далеко вперед нижний город 🏙️.

Вы будете спускаться все ниже к реке, вдыхать воздух простора, восхищаться и влюбляться в него все больше и больше.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная задорная, по городу пешком
Обзорная задорная, по городу пешком

Что вы увидите

  • улица Большая Покровская
  • улица Рождественнская
  • Государственный банк
  • Стрелка
  • Собор Михаила Архангела
  • площадь Минина и Пожарского
  • Кремль
  • площадь Народного единства
  • Рождественская церковь
Лучше всего смотреть на город 🏙️, гуляя пешком, а не из автобуса с грязными стеклами, который будет долго кружить в поисках места для остановки...
Самый центр города и определённо «вкусные» места Мы пройдем с вами по самым известным местам города — главной улице Большой Покровской, являющейся нижегородским Арбатом. Внимательно рассмотрим и поговорим о здании Государственного банка — жемчужине этой улицы. Увидим ещё множество интересных зданий и скульптур, украшающих улицу, послушаем интересные истории 📖 о них и выйдем к площади Минина и Пожарского.
«Сердце» НижнегоИ, конечно же, прогуляемся по Нижегородскому Кремлю. Полюбуемся видом на Стрелку — слияние Волги и Оки, террасным спуском кремлевской стены к Волге — чего нет ни в одном кремле России. Увидим самый старый храм города XVII века — Собор Михаила Архангела.
Самая красивая улица городаСпустимся на нижний посад — к улице Рождественской, и прогуляемся по самой красивой улице города, на которой когда-то вершились судьбы. Увидим еще одну жемчужину — Рождественскую церковь ⛪, построенную Григорием Строгановым. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы.
Начало
🚩 ул. Большая Покровская, 38, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Рождественская ул., 34, Нижний Новгород
Обзорная задорная, по городу пешком
Обзорная задорная, по городу пешком
Обзорная задорная, по городу пешком
Обзорная задорная, по городу пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна А.
Татьяна А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Татьяна А. проводит ещё 5 экскурсий

Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад
2 400
2 часа
Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад
8 отзывов
5 эпох Сормовского Пятака
2 400
2 часа
5 эпох Сормовского Пятака
2 отзыва
Шкатулка с секретом - улица Рождественская
2 400
2 часа
Шкатулка с секретом - улица Рождественская
2 отзыва
Городец — город пряников, резьбы и росписи
9 500
8 часов
Городец — город пряников, резьбы и росписи
История первого Соцгорода в мире.
2 400
2 часа
История первого Соцгорода в мире.

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
360 отзывов
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
197 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
191 отзыв
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке