Лучше всего смотреть на город 🏙️, гуляя пешком, а не из автобуса с грязными стеклами, который будет долго кружить в поисках места для остановки...

Самый центр города и определённо «вкусные» места Мы пройдем с вами по самым известным местам города — главной улице Большой Покровской, являющейся нижегородским Арбатом. Внимательно рассмотрим и поговорим о здании Государственного банка — жемчужине этой улицы. Увидим ещё множество интересных зданий и скульптур, украшающих улицу, послушаем интересные истории 📖 о них и выйдем к площади Минина и Пожарского.

«Сердце» НижнегоИ, конечно же, прогуляемся по Нижегородскому Кремлю. Полюбуемся видом на Стрелку — слияние Волги и Оки, террасным спуском кремлевской стены к Волге — чего нет ни в одном кремле России. Увидим самый старый храм города XVII века — Собор Михаила Архангела.

Самая красивая улица городаСпустимся на нижний посад — к улице Рождественской, и прогуляемся по самой красивой улице города, на которой когда-то вершились судьбы. Увидим еще одну жемчужину — Рождественскую церковь ⛪, построенную Григорием Строгановым. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.