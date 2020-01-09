3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По святым местам: в Дивеево и Арзамас

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Алексей
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Алексей – ваш гид
Во время путешествия я познакомлю вас с историей православия, расскажу о том, что было на месте Дивеевского монастыря до его основания, об «академии монашества» — Саровском монастыре, о старце Серафиме и его роли в прославлении Дивеевской обители.

Вы познакомитесь с православными святынями, откроете поразительную церковную архитектуру Арзамаса, увидите знаковые религиозные объекты Дивеево, а легенды и предания помогут вам почувствовать дух и атмосферу русской православной старины.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас

Что вас ожидает

Знакомство с Арзамасом
В старину город был похож на монастырь: в нем было около тридцати церквей и четыре монашеских обители. Церковная архитектура Арзамаса поразительна тем, что здесь возводились такие сооружения, перед которыми даже московские церкви этого же периода казались провинциальными. Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри, а также знаковые православные места. Мы поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории города и украсивших его: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, внесших посильную копейку на храмоздание и благотворительность. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса.

Знаковые объекты города

  • главная достопримечательность города — Воскресенский собор (в летний период), который «по общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова». Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление;
  • церковь Живоносного источника, которая в зимний период выполняет функции кафедрального собора, откуда переносят сюда главную святыню арзамасской земли — животворящий Крест Господень (XVII в.);
  • территория древнейшей обители — мужского Спасского монастыря, а также действующий Николаевский женский монастырь с чудотворными иконами;
  • подворье Серафимо-Дивеевского монастыря — некогда самый крупный приходской храмовый комплекс дореволюционного Арзамаса, удивившего своей обширностью самого епископа Иеремию;
  • памятник патриарху Сергию Страгородскому;
  • огромный сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери в Выездном с сохранившимися интерьерами.

Православное наследие Дивеево
Дивеевская обитель известна всему православному миру. Именно здесь, на некогда языческой земле, по преданию, сама Божия Матерь выбрала себе Четвёртый Удел. Рядом, в знаменитом Саровском монастыре, подвизался один из самых любимых в народе старцев, будущий православный святой Серафим Саровский — духовный покровитель Дивеева. Вы посетите Казанскую церковь, давшую начало Дивеевскому монастырю. На экскурсии я расскажу вам, почему Серафим говорил про нее: «такой будет храм, какого и нет подобного». В программе будет Троицкий собор, в котором покоятся мощи батюшки Серафима и Благовещенский собор, строительство которого предсказал старец. Также вы сможете пройти по Святой Канавке и побывать у источника матушки Александры, чтобы набрать воды и окунуться.

Организационные детали

  • Транспорт предоставляется путешественниками или оплачивается дополнительно: от 4500 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), от 6000 руб. за 4-10 человек (минивен или микроавтобус).
  • Экскурсия в музей русского патриаршества оплачивается дополнительно: 80 руб./чел. + 300 руб. за экскурсию.
  • Экскурсия по территории Дивеевского монастыря проводится сотрудниками Паломнического центра и оплачивается дополнительно: 800 руб. (за всю группу).
  • Важно! При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках (длинных платьях) с покрытой головой, мужчины — в брюках (или джинсах). Для омовения в источниках женщинам нужна сорочка, мужчинам — рубаха.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Экскурсия была очень насыщенной и познавательной. Алексей - очень эрудированный и увлеченный человек, прекрасно разбирающийся не только в теме экскурсии, но и в истории в целом, отвечал на любые вопросы и заражал своей увлеченностью. Еще Алексея отличает правильно поставленная речь и тактичность, т.е. все качества, необходимые экскхурсоводу - человек точно на своем месте. Выражаем огромную благодарность Алексею за прекрасную экскурсию и надеемся встретиться вновь.
Экскурсия Арзамас-Дивеево будет интересна для всех, кто хочет знать и чувствовать Россию - это знаковое место в нашей стране.
16 июля 2019
Алексей - молодец! 6 июля были в Арзамасе. Долго выбирал гида и по разным причинам остановился на Алексее. И не пожалел. Свой край - Нижегородскую область - он знает хорошо, с любовью к нему относится и готов передать ее всем экскурсантам. Это чувствуется по его рассказу и то, что он готов привезти во все уголки, которые мы с ним проезжали. Например, проезжая от мемориала Тани Савичевой до Дивеево, мы остановились у мест, связанных с Карамзиным. Конечно, кроме больницы и заросших прудов ничего не сохранилось, но природа и дух той эпохи были хорошо переданы в рассказе Алексея. На все вопросы, возникшие у нас по ходу экскурсии, он давал очень интересную и познавательную информацию. Желаю Алексей побольше туристов, а я всем его рекомендую! Спасибо!
9 июня 2018
Дивеево -это то место, где надо обязательно побывать. З июня такая экскурсия состоялась и нам очень повезло. Во первых в этот день светило солнце и было тепло, хотя накануне город заливали дожди. Во вторых -дорога совсем не утомила, хотя ехали два часа. Но самое главное-это замечательный гид Алексей, о котором можно сказать, что он не только знаток своего края, прекрасный рассказчик, но и очень внимательный, тактичный , образованный человек, с которым можно поговорить на любую тему. Он познакомил нас с Арзамасом -удивительным старинным городом, с его историей и храмами. Нашим водителем был Денис, большой профессионал своего дела и очень приятный в общении человек. Спасибо вам уважаемые нижегородцы и до новых встреч! АЛЛА
P.S.такая экскурсия для тех, кто любит свой край, интересуется историей, готов к новым путешествиям и открытиям для себя удивительных красот нашей необъятной страны

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