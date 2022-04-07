Семенов и озеро Светлояр

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Ориентировочное время прибытия на площадь Ленина - 18:00.

Для доступа на экскурсию необходимо наличие QR-кода.
Семенов и озеро Светлояр
Семенов и озеро Светлояр
Семенов и озеро Светлояр
Семенов и озеро Светлояр

Что вас ожидает 🤩

  • Малиновский скит
  • Никольская старообрядческая церковь
  • Особняк Афанасия Носова
  • Историко-художественный музей
  • Озеро Светлояр
  • Церквь Казанской Божей Матери
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Озеро Светлояр, а также родина старообрядчества - город Семенов, в этой увлекательной автобусной экскурсии. Уникальная возможность получить интереснейшую информацию, а также сделать живописные фотографии в течение одного дня.

Старт программы в 08:00 на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Около часа в пути до первой остановки сопровождается рассказом профессионального экскурсовода.

Первая остановка - Малиновый скит, единственный сохранённый до наших дней древлеправославный скит, ныне - женский монастырь.

Далее - родина старообрядчества - город Семенов, посещение Никольской церкви. Этот город сохранил в себе дух истории, здесь невозможно не проникнуться историями о купцах-старообрядцах и их ремесле - росписи по дереву и резьбе.

Ближе к 11 мы с Вами посетим историко-художественный музей. Сам музей находится в доме купца Шарыгина, здесь сохранился быт того времени, а также уникальные коллекции резьбы по дереву XIX века.

12:30 - время обеда. Доплата за обед - 350 рублей (по желанию). После обеда - свободное время.

Город Семенов также известен своими окрестностями, а именно - озером Светлояр. С этим живописным и удивительным местом связано множество легенд, его значение также подтверждено статусом памятника природы РФ. Именно туда мы отправимся после прогулки по городу.

По русской легенде, мифический город Китеж пережил нашествие Батыя в XIII веке. Это ему удалось благодаря возможности стать невидимым для вражеских войск, укрывшись на глубине озера Светлояр.

После прогулки у озера - отправление в Нижний Новгород.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение историко-художественного музея
Что не входит
  • Обед по желанию: 350 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 08:00

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