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Белогорский монастырь

Vladimir D.
Vladimir D. – Гид из Перми
Незабываемая поездка к величественному Афону.

Едем на комфортабельном автомобиле 🚘, по пути следования расскажу о Пермском крае.
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Белогорский монастырь

Что вы увидите

  • Достопримечательности г. Перми (по пути маршрута, остановки не более 10 минут)
  • Белогорский монастырь.
Экскурсия к святым местам Пермского края - Белогорский монастырь.
Что входит
  • Трансфер Пермь-Белогорский монастырь (в пути 1, 5 часа)
  • ожидание экскурсии в монастырь (2 часа)
  • ожидание в кафе (село Калинино, 1 час)
  • трансфер Белогорский монастырь - Пермь. Время экскурсии - 5-6 часов.
Что не входит
  • Услуги гида монастыря
  • питание
  • отклонения от маршрута.
Начало и место завершения
🚩 Заберу туристов в гостинице, на ж/д вокзале или аэропорту.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vladimir D.
Vladimir D.
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