Что вы увидите
- Достопримечательности г. Перми (по пути маршрута, остановки не более 10 минут)
- Белогорский монастырь.
Экскурсия к святым местам Пермского края - Белогорский монастырь.
Что входит
- Трансфер Пермь-Белогорский монастырь (в пути 1, 5 часа)
- ожидание экскурсии в монастырь (2 часа)
- ожидание в кафе (село Калинино, 1 час)
- трансфер Белогорский монастырь - Пермь. Время экскурсии - 5-6 часов.
Что не входит
- Услуги гида монастыря
- питание
- отклонения от маршрута.
Начало и место завершения
🚩 Заберу туристов в гостинице, на ж/д вокзале или аэропорту.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vladimir D.
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