Пешеходная экскурсия по Петрозаводску

Пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску

Что вас ожидает 🤩

  • Круглая площадь
  • Площадь Кирова
  • Старый город
  • Набережная Петрозаводска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Выбрав экскурсию по улицам Петрозаводска, вы сможете увидеть воочию историю самой России. Петровская слобода (будущий город) была основана в 18 столетии. Довольно долго на эти земли оказывали влияние голландцы и шведы. Однако Петрозаводск развивался как настоящий русский город – и вы узнаете о годах его становления в екатерининские времена. Познакомитесь также с губернским прошлым Петрозаводска в 19 столетии, услышите о том, как жил город перед революцией и сразу после нее. Свою роль он сыграл и в событиях многих войн 20 века.

Однако, несмотря на кажущуюся провинциальность, Петрозаводск динамично развивался, рос и хорошел. Сегодня это современный город, который очень любят его жители. А еще Петрозаводск – промышленный центр Карелии, на это указывает само его название. Именно в этом городе создавались металлические элементы для украшения Петербурга, здесь же проходила отливка армейских пушек, да и всем известные тракторы «Онежец» родом из Петрозаводска.

Стоит увидеть и архитектуру этого старинного российского города – в ней губернские мотивы гармонично сочетаются с тенденциями строительства советских времен. Обязательно обратите внимание на великолепную лепнину и арки с роскошной резьбой многих старых домов Петрозаводска.

Вы увидите Круглую площадь (ныне Ленина), дом, в котором останавливались два российских императора, вас ждет встреча с другими культовыми городскими постройками и прогулка по старому городу, который тоже есть в Петрозаводске. Вы прогуляетесь до самой большой площади города – Кирова, которую еще называют театральной за изобилие театров на ней. Закончится экскурсия на набережной города Петрозаводска.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница в 08:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
24 июля 2020
Отличная экскурсия. Только данную экскурсию можно совместить. Например с экскурсией в Кижи

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