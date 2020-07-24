Выбрав экскурсию по улицам Петрозаводска, вы сможете увидеть воочию историю самой России. Петровская слобода (будущий город) была основана в 18 столетии. Довольно долго на эти земли оказывали влияние голландцы и шведы. Однако Петрозаводск развивался как настоящий русский город – и вы узнаете о годах его становления в екатерининские времена. Познакомитесь также с губернским прошлым Петрозаводска в 19 столетии, услышите о том, как жил город перед революцией и сразу после нее. Свою роль он сыграл и в событиях многих войн 20 века.

Однако, несмотря на кажущуюся провинциальность, Петрозаводск динамично развивался, рос и хорошел. Сегодня это современный город, который очень любят его жители. А еще Петрозаводск – промышленный центр Карелии, на это указывает само его название. Именно в этом городе создавались металлические элементы для украшения Петербурга, здесь же проходила отливка армейских пушек, да и всем известные тракторы «Онежец» родом из Петрозаводска.

Стоит увидеть и архитектуру этого старинного российского города – в ней губернские мотивы гармонично сочетаются с тенденциями строительства советских времен. Обязательно обратите внимание на великолепную лепнину и арки с роскошной резьбой многих старых домов Петрозаводска.



Вы увидите Круглую площадь (ныне Ленина), дом, в котором останавливались два российских императора, вас ждет встреча с другими культовыми городскими постройками и прогулка по старому городу, который тоже есть в Петрозаводске. Вы прогуляетесь до самой большой площади города – Кирова, которую еще называют театральной за изобилие театров на ней. Закончится экскурсия на набережной города Петрозаводска.