Вы побываете в Самарской Луке, узнаете об истории соляных промыслов и возникновении сёл.



Побываете в местах силы и услышите легенды о богатырях-мужчинах и женщинах-богатыршах Самарской Луки, ведь одно из первых названий Жигулей было связано с образом воинственных женщин и в путевых заметках горы наши звались — Девьими.



Вас ожидает насыщенная программа.