Одним из первых промыслов на Самарской Луке была добыча соли. Соль ценилась дороже золота. Большое количество солёных родников пробивалось из недр земли на поверхность. И сейчас встречаются такие родники на Чувашском бугре.
Что вас ожидает:
Село Усолье — старейшее село области. Село Самарской области с богатой историей. Первые упоминания о селе 1583 г., владели селом Строгановы. В конце XVIII века село стало центром поместья любимцев Екатерины II графов Орловых. Вы познакомитесь с усадебным комплексом Орловых–Давыдовых. Вы увидите конюшни, спроектированные московским архитектором Доминико Жилярди. В них разводили знаменитых орловских рысаков. Узнаете легенды о могучем богатыре Усолке.
Гора Светелка — место силы и исполнения желаний. С неё открывается красивейшая панорама. Вы познакомитесь с ритуалами, найдёте тайник с сувенирами. Песчаный пляж всегда привлекает внимание к себе — в жаркую погоду манит искупаться, а в прохладное время — увлекает красотой речных берегов. Чувашский бугор знаменит тем, что является местом, где можно «подзарядится космической энергией». Совершив пешеходное восхождение, вы узнаете о тайне этого места.
Село Тайдаково — красивое чувашское село основанное в XIX веке. До наших дней сохранился памятник крещению чувашей 1892 г. Подвальские террасы — памятник природы с редкими краснокнижными растениями полюбится вам за красоту пейзажей каменистой степи на правобережье Волги. Чистая, вкусная вода Ильинского источника не просто утолит жажду, а придаст бодрости и сил усталому путешественнику.
Важная информация:
предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки;
возьмите с собой средства от комаров, дождевики/зонт, купальники, еду, воду, удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: пр. Кирова, 308, Самара
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, обед).
Важная информация
предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки
возьмите с собой средства от комаров, дождевики/зонт, купальники, еду, воду, удобную обувь.
Время проведения: В 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ульянкины П.
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