Petr проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по склонам горы Тип-Тяв

Подняться на самую высокую точку Самары и насладиться панорамой Волги и Жигулевских гор

Petr
Petr – Гид из Самары
Самара — удивительное место, где можно оказаться на вершине горы ⛰️ не покидая черты города.

Вы погуляете по извилистым горным тропинкам и увидите с необычных ракурсов Жигули, Сокольи горы и бескрайние волжские просторы.

А я расскажу, как эти живописные места изменили историю 📖 города, и раскрою тайну подземного Красноглинского холодильника.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 52004 420 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв

Что вас ожидает

Вершина горы ⛰️ Тип-Тяв и шикарные виды
Вы пройдете по петляющей горной дороге, возведенной руками пленных немцев, оцените лучший вид на Самарскую Луку и увидите, какой гигантский изгиб Волга делает в районе нашего города. А также устроите пикник на живописном крутом склоне, рассмотрите с разных ракурсов Жигулевские горы, заглянете в бездну заброшенного Сокского карьера и поразитесь, что он создан руками человека.

Любопытные факты и легенды
Красоту горных склонов дополнит их интересная история 📖. Вы узнаете, какие секреты хранят подземные недра Сокольих и Жигулевских гор и какие полезные ископаемые здесь добывают. Кроме того, я расскажу о строительстве грандиозного Куйбышевского гидроузла в 30-е годы и о знаменитом Красноглинском подземном холодильнике — гигантском продовольственном складе, расположенном прямо в скале.

Организационные детали

  • До места старта можно доехать на общественном или личном транспорте
  • На маршруте есть участок с подъемом по горной тропе — необходима удобная обувь с рифленой подошвой
Начало и место завершения
🚩 на автостанции Красная Глинка
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Petr
Petr
Мне 36 лет. Больше 3-х из них работаю гидом. Уже довольно давно я увлечён изучением подземного мира. За плечами немало экспедиций, находок и огромное количество информации, которой не терпится поделиться. Посетил более 100 городов и прекрасно представляю, как преподнести материал, чтобы получилась захватывающая экскурсия. Даже простая прогулка должна доставлять эстетическое удовольствие. Но мне важно не только удивить человека, фактом или неожиданным ракурсом, но и вдохновить на что-то новое.
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Petr проводит ещё 1 экскурсию

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