Petr проводит ещё 1 экскурсию

Вершина горы ⛰️ Тип-Тяв и шикарные виды Вы пройдете по петляющей горной дороге, возведенной руками пленных немцев, оцените лучший вид на Самарскую Луку и увидите, какой гигантский изгиб Волга делает в районе нашего города. А также устроите пикник на живописном крутом склоне, рассмотрите с разных ракурсов Жигулевские горы, заглянете в бездну заброшенного Сокского карьера и поразитесь, что он создан руками человека.
Любопытные факты и легенды Красоту горных склонов дополнит их интересная история 📖. Вы узнаете, какие секреты хранят подземные недра Сокольих и Жигулевских гор и какие полезные ископаемые здесь добывают. Кроме того, я расскажу о строительстве грандиозного Куйбышевского гидроузла в 30-е годы и о знаменитом Красноглинском подземном холодильнике — гигантском продовольственном складе, расположенном прямо в скале.
Организационные детали
До места старта можно доехать на общественном или личном транспорте
На маршруте есть участок с подъемом по горной тропе — необходима удобная обувь с рифленой подошвой
Начало и место завершения
🚩 на автостанции Красная Глинка
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне 36 лет. Больше 3-х из них работаю гидом. Уже довольно давно я увлечён изучением подземного мира. За плечами немало экспедиций, находок и огромное количество информации, которой не терпится поделиться. Посетил более 100 городов и прекрасно представляю, как преподнести материал, чтобы получилась захватывающая экскурсия. Даже простая прогулка должна доставлять эстетическое удовольствие. Но мне важно не только удивить человека, фактом или неожиданным ракурсом, но и вдохновить на что-то новое.