Petr проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Вершина горы ⛰️ Тип-Тяв и шикарные виды

Вы пройдете по петляющей горной дороге, возведенной руками пленных немцев, оцените лучший вид на Самарскую Луку и увидите, какой гигантский изгиб Волга делает в районе нашего города. А также устроите пикник на живописном крутом склоне, рассмотрите с разных ракурсов Жигулевские горы, заглянете в бездну заброшенного Сокского карьера и поразитесь, что он создан руками человека.

Любопытные факты и легенды

Красоту горных склонов дополнит их интересная история 📖. Вы узнаете, какие секреты хранят подземные недра Сокольих и Жигулевских гор и какие полезные ископаемые здесь добывают. Кроме того, я расскажу о строительстве грандиозного Куйбышевского гидроузла в 30-е годы и о знаменитом Красноглинском подземном холодильнике — гигантском продовольственном складе, расположенном прямо в скале.

Организационные детали