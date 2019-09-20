4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, что скрыто в недрах города, и оказаться в бункере советских времён

Petr
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Petr – ваш гид
Вы удивитесь, с каким упорством люди каждой исторической эпохи осваивали городские недра и создавали настоящий «подземный город», входы в который спрятаны самых узнаваемых местах.

Мы побываем возле знаковых подземных объектов Самары: от суровых бункеров советского времени, в один из которых вы спуститесь, до изящных дореволюционных тоннелей.

А некоторые городские достопримечательности откроются вам с неожиданной стороны.
4550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Куйбышева
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Подземная Самара
Подземная Самара

Что вас ожидает

Узнать об альтернативном городе у нас под ногами
Масса исторических сведений, которые мне удалось собрать и которыми я обязательно с вами поделюсь, позволят вам составить целостный образ подземного мира Самары, куда входят дореволюционная канализация, купеческие подвалы и советские военные убежища. Вы посетите места, где находятся входы в подземелья «пивного короля» Альфреда фон Вакано, узнаете, какие именно подземные тайны хранит старейший в Самаре Струковский сад. Вам откроются тайны скрытой Самары, когда вы услышите о разные уровнях городских подземелий и немало историй о произошедшем прямо под вашими ногами. Экскурсия начнётся от исторического центра Самары, где я расскажу об истории легендарного «Бункера Берии» и заброшенного тоннеля под Хлебной площадью. Затем на трамвае мы отправимся к главной городской площади, средоточию военного подземного строительства, площади имени Куйбышева, где во время пешей прогулки вы узнаете о других грандиозных подземельях Самары, а также о принципах устройства защитных военных сооружений.

Спуститься в советский бункер
Наш город в годы Великой Отечественной войны должен был стать запасной столицей СССР, поэтому для каждого государственного ведомства здесь строили убежища. Главным советским бункером Самары, несомненно, является так называемый «Бункер Сталина» — объект № 1. С первого дня своей постройки и до настоящего момента бункер поддерживается в полной боевой готовности. Поэтому внутри сохранилась первозданная колоритная и невероятно интересная атмосфера. В ходе прогулки вы сможете побывать внутри и досконально изучить его устройство.
И с моей помощью попробуете разобраться, как соединены между собой (и соединены ли вообще) бункер Сталина и бункер Калинина (под площадью Куйбышева).

Организационные детали

  • Входной билет в «Бункер Сталина» включен в стоимость экскурсии.
  • Начало экскурсии от сквера Дзержинского возле Хлебной площади. Окончание неподалёку от знаменитого бара «На дне» на Волжском проспекте.
Подземная Самара
Подземная Самара
Подземная Самара
Подземная Самара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Куйбышева.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Petr
Petr
Мне 36 лет. Больше 3-х из них работаю гидом. Уже довольно давно я увлечён изучением подземного мира. За плечами немало экспедиций, находок и огромное количество информации, которой не терпится поделиться. Посетил более 100 городов и прекрасно представляю, как преподнести материал, чтобы получилась захватывающая экскурсия. Даже простая прогулка должна доставлять эстетическое удовольствие. Но мне важно не только удивить человека, фактом или неожиданным ракурсом, но и вдохновить на что-то новое.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2019
Экскурсия очень интересная, заинтриговало название, и оно себя полностью оправдало. Пётр заинтересовывает рассказом, что время летит незаметно, юмор и научные факты очень гармонично переплетаются в теме. С нами были дети, взрослым из них было интересно, младшие до 6 лет конечно скучали, но не мешали. Всем очень рекомендую.
17 сентября 2019
Огромное спасибо Петру за интересную и насыщенную экскурсию. Проживая столько лет в городе, приятно узнать, что столько всего неизведанного и интересного таится в его недрах.
6 июля 2019
Петр настоящий специалист по подземельям . Мы настолько увлеклись темой, что собираемся продолжить прогулки с ним уже по подземной Москве. рекомендуем всем, кто любит нестандартные путешествия
5 октября 2018
Гид Очень много знает о данной тематике и доступно все рассказывает. Хороший пеший маршрут + у нас был трансфер на микроавтобусе. Очень приятно иметь индивидуальную экскурсию по разным объектам

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