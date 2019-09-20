4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Узнать об альтернативном городе у нас под ногами

Масса исторических сведений, которые мне удалось собрать и которыми я обязательно с вами поделюсь, позволят вам составить целостный образ подземного мира Самары, куда входят дореволюционная канализация, купеческие подвалы и советские военные убежища. Вы посетите места, где находятся входы в подземелья «пивного короля» Альфреда фон Вакано, узнаете, какие именно подземные тайны хранит старейший в Самаре Струковский сад. Вам откроются тайны скрытой Самары, когда вы услышите о разные уровнях городских подземелий и немало историй о произошедшем прямо под вашими ногами. Экскурсия начнётся от исторического центра Самары, где я расскажу об истории легендарного «Бункера Берии» и заброшенного тоннеля под Хлебной площадью. Затем на трамвае мы отправимся к главной городской площади, средоточию военного подземного строительства, площади имени Куйбышева, где во время пешей прогулки вы узнаете о других грандиозных подземельях Самары, а также о принципах устройства защитных военных сооружений.

Спуститься в советский бункер

Наш город в годы Великой Отечественной войны должен был стать запасной столицей СССР, поэтому для каждого государственного ведомства здесь строили убежища. Главным советским бункером Самары, несомненно, является так называемый «Бункер Сталина» — объект № 1. С первого дня своей постройки и до настоящего момента бункер поддерживается в полной боевой готовности. Поэтому внутри сохранилась первозданная колоритная и невероятно интересная атмосфера. В ходе прогулки вы сможете побывать внутри и досконально изучить его устройство.

И с моей помощью попробуете разобраться, как соединены между собой (и соединены ли вообще) бункер Сталина и бункер Калинина (под площадью Куйбышева).