Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар

Проникнуть в историю, быт и будни 5-го гусарского Александрийского полка на экскурсии с краеведом

5
1 отзыв
Кажется, лихие гусары с саблями и в доломанах никак не вяжутся с образом Самары.

На деле же легендарные кавалеристы появились здесь ещё в 18 веке! В музее «Бессмертных» гусар Александрийского полка мы разберемся в этой главе истории города: вы проникнетесь гусарским колоритом и байками, рассмотрите подлинную амуницию и выясните, как выглядит мундир прусского «гусара смерти».
Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар
Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар
Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар
Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар
Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар
Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар
Экскурсия в музей «Бессмертных» гусар
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гусары в Самаре

Откуда лихие кавалеристы взялись здесь, среди волжских просторов и Жигулевских гор? Детально разберемся в этом вопросе, выясним, причем здесь Емельян Пугачев, а затем перенесемся в начало 20 века: именно тогда на Волге расквартировались «Бессмертные» гусары (как их официально называли!) из знаменитого 5-го Александрийского полка. Вы узнаете, какие задачи выполняли гусары на фронтах Первой мировой и, позже, Гражданской войны, как пережили эмиграцию и сохраняли полковые традиции на чужбине. И правда ли, что полковой штандарт сейчас затерялся где-то во Франции?

Детали гусарского быта

Большая часть экспонатов музея 5-го гусарского Александрийского полка собиралась буквально по всему миру. Вы рассмотрите аутентичное оружие, письма и личные документы гусар. Обсудим, в чем особенность гусарских предметов амуниции. Вы увидите мундир гусара Сербского полка — единственный в мире, дошедший до наших дней. Взглянете на мундир прусского «гусара смерти» эпохи Фридриха Великого и точную копию полкового штандарта «александрийцев».

А после знакомства с экспозицией музея пройдём к памятнику Александрийским гусарам, который расположен в 100 метрах, у Дома офицеров Самарского гарнизона.

Кому подойдет экскурсия

Любителям истории, гусарского колорита и всем путешественникам, которые хотят чуть глубже прикоснуться к истории Самары.

Организационные детали

  • В музее вы можете сфотографироваться в настоящем гусарском кивере и с саблей на художественном фоне за 100 (смартфон) или 500 (профессиональный фотоаппарат) рублей
  • Экскурсия по музею продлится примерно час, после мы прогуляемся к памятнику Александрийским гусарам

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Военно-исторического музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
15 авг 2022
Большое спасибо обязательно рекомендую сходить на эту экскурсию. Узнали много нового и интересного о своем городе.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🖼Музеи

Похожие туры в Самаре

Экскурсия по самарским дворикам
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Экскурсия по самарским дворикам
Мы приглашаем вас на экскурсию по самарским дворикам. Самара - это город с богатейшей историей
пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева, Самара
4 500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
5
1 отзыв
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Вы любите слушать истории
возле Филармонии, ул. Фрунзе, д. 141
3 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
168 отзывов
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
5 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
Наше путешествие начнётся с экскурсии по конеферме
Самара, проспект Кирова, 308
2 окт
2 000 за 1 человека
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
5
6 отзывов
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
Вы побываете в Самарской Луке, узнаете об истории соляных промыслов и возникновении сёл
пр. Кирова, 308, Самара
24 сен
1 690 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Индивидуальная пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»
На левом берегу Волги расположился город Самара
возле памятника Ленину на площади Революции
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
3 000 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия «Ташла. Святыня Поволжья»
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Автобусная экскурсия «Ташла. Святыня Поволжья»
Приглашаем вас в душевную поездку в село Ташла
Проспект Кирова, 308
24 сен
1 400 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Тайны усадьбы графов Орловых-Давыдовых»
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Автобусная экскурсия «Тайны усадьбы графов Орловых-Давыдовых»
Увлекательная поездка в село Шигонского района Усолье познакомит Вас
пр. Кирова, 308
16 окт
2 000 за 1 человека
Самара - жемчужина Поволжья
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роза
Роза
5
76 отзывов
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
площадь Революции, у памятника Ленину
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
5 000 за всё до 4 чел.
Автобусный тур «Волшебная страна Ундория»
17 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Автобусный тур «Волшебная страна Ундория»
На экскурсии мы: посетим Женский монастырь Михаила-Архангела
пр. Кирова, 308
25 сен
2 500 за 1 человека
Экскурсия в замок Гарибальди
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
223 отзыва
Экскурсия в замок Гарибальди
Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
1 490 за 1 человека
Истории старой Самары
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
8 отзывов
Истории старой Самары
Площадь Революции, у памятника Ленину
3 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ