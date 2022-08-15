Кажется, лихие гусары с саблями и в доломанах никак не вяжутся с образом Самары. На деле же легендарные кавалеристы появились здесь ещё в 18 веке! В музее «Бессмертных» гусар Александрийского полка мы разберемся в этой главе истории города: вы проникнетесь гусарским колоритом и байками, рассмотрите подлинную амуницию и выясните, как выглядит мундир прусского «гусара смерти».

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Описание

Что вас ожидает

Гусары в Самаре

Откуда лихие кавалеристы взялись здесь, среди волжских просторов и Жигулевских гор? Детально разберемся в этом вопросе, выясним, причем здесь Емельян Пугачев, а затем перенесемся в начало 20 века: именно тогда на Волге расквартировались «Бессмертные» гусары (как их официально называли!) из знаменитого 5-го Александрийского полка. Вы узнаете, какие задачи выполняли гусары на фронтах Первой мировой и, позже, Гражданской войны, как пережили эмиграцию и сохраняли полковые традиции на чужбине. И правда ли, что полковой штандарт сейчас затерялся где-то во Франции?

Детали гусарского быта

Большая часть экспонатов музея 5-го гусарского Александрийского полка собиралась буквально по всему миру. Вы рассмотрите аутентичное оружие, письма и личные документы гусар. Обсудим, в чем особенность гусарских предметов амуниции. Вы увидите мундир гусара Сербского полка — единственный в мире, дошедший до наших дней. Взглянете на мундир прусского «гусара смерти» эпохи Фридриха Великого и точную копию полкового штандарта «александрийцев».

А после знакомства с экспозицией музея пройдём к памятнику Александрийским гусарам, который расположен в 100 метрах, у Дома офицеров Самарского гарнизона.

Кому подойдет экскурсия

Любителям истории, гусарского колорита и всем путешественникам, которые хотят чуть глубже прикоснуться к истории Самары.

Организационные детали