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Описание
Что вас ожидает
Гусары в Самаре
Откуда лихие кавалеристы взялись здесь, среди волжских просторов и Жигулевских гор? Детально разберемся в этом вопросе, выясним, причем здесь Емельян Пугачев, а затем перенесемся в начало 20 века: именно тогда на Волге расквартировались «Бессмертные» гусары (как их официально называли!) из знаменитого 5-го Александрийского полка. Вы узнаете, какие задачи выполняли гусары на фронтах Первой мировой и, позже, Гражданской войны, как пережили эмиграцию и сохраняли полковые традиции на чужбине. И правда ли, что полковой штандарт сейчас затерялся где-то во Франции?
Детали гусарского быта
Большая часть экспонатов музея 5-го гусарского Александрийского полка собиралась буквально по всему миру. Вы рассмотрите аутентичное оружие, письма и личные документы гусар. Обсудим, в чем особенность гусарских предметов амуниции. Вы увидите мундир гусара Сербского полка — единственный в мире, дошедший до наших дней. Взглянете на мундир прусского «гусара смерти» эпохи Фридриха Великого и точную копию полкового штандарта «александрийцев».
А после знакомства с экспозицией музея пройдём к памятнику Александрийским гусарам, который расположен в 100 метрах, у Дома офицеров Самарского гарнизона.
Кому подойдет экскурсия
Любителям истории, гусарского колорита и всем путешественникам, которые хотят чуть глубже прикоснуться к истории Самары.
Организационные детали
В музее вы можете сфотографироваться в настоящем гусарском кивере и с саблей на художественном фоне за 100 (смартфон) или 500 (профессиональный фотоаппарат) рублей
Экскурсия по музею продлится примерно час, после мы прогуляемся к памятнику Александрийским гусарам
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Военно-исторического музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Самаре
Провёл 28 экскурсий для 83 туристов
Профессиональный гид, сценарист, продюсер. Член Самарского областного отделения Русского географического общества, вхожу в состав Совета СОО РГО. В турбизнесе и телепроизводстве с 2009 года. Написал сценарии более чем к ста документальным фильмам по истории края для канала правительства Самарской области «Губерния». Лауреат областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области (2016 г.). Лауреат российских кинофестивалей «Радонеж», «Дворянский мир» (2017 г.). Участник программ «Разведопрос» и «Цифровая история».
Разработал целый ряд авторских экскурсий, в том числе — по Самарской Луке. Постоянно пополняю свои знания, работая в архивах области, и с удовольствием поделюсь этими знаниями с вами.