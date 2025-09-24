Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов

Заглянуть в гости к художникам и получить код доступа в мир искусства

Сложно ли вам понимать Малевича, Пикассо или Кандинского? Вместе с гидом-культурологом вы отправитесь в путешествие по миру авангарда и научитесь смотреть на картины глазами мастера.

Заглянете в гости в три разноплановые мастерские — святая святых самарских художников — и познакомитесь с ними лично.
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Получить код доступа

Когда мы смотрим на картину Ивана Ивановича Шишкина «Рожь», то видим поле ржи, небо, сосны и дорогу — ясно и понятно. Но все не так, если перед нами Малевич, Пикассо или Кандинский. Сознание часто отказывается воспринимать эти линии, фигуры, переплетения — потому что у нас нет ключа. На экскурсии вы не только получите этот ключ, но и познакомитесь с оригинальными самарскими художниками-авангардистами и увидите мир их глазами.

Знакомство с художниками

В начале экскурсии гид-специалист по истории культуры расскажет об эстетике авангарда и нестандартных подходов в искусстве. Затем мы посетим 3 мастерские — здесь царит совершенно непередаваемая атмосфера! Вы увидите самые свежие работы мастеров и сможете пообщаться с ними лично.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
  • Состав мастерских может измениться в связи с возможностями художников, мы предупредим об этом вас при заказе
  • Возьмите с собой сменную обувь для посещения мастерских (или мы дадим бахилы на месте)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные

Похожие туры в Самаре

Экскурсия по самарским дворикам
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Экскурсия по самарским дворикам
Мы приглашаем вас на экскурсию по самарским дворикам. Самара - это город с богатейшей историей
пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева, Самара
4 500 за всё до 10 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
2 отзыва
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Предлагаем познакомиться с уникальной природой Самарской Луки
Начало экскурсии определяем по договоренности
12 000 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
5
6 отзывов
Очень популярно сейчас
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
Вы побываете в Самарской Луке, узнаете об истории соляных промыслов и возникновении сёл
пр. Кирова, 308, Самара
24 сен
1 690 за 1 человека
Три озера: Самарская Мацеста
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
4.9
7 отзывов
Три озера: Самарская Мацеста
В Самарской области есть невероятно живописные места
пр. Кирова, 308, Самара
24 сен
25 сен
1 690 за 1 человека
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания
по согласованию с гидом
6 500 за всё до 3 чел.
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
2.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
4.9
24 отзыва
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века
по договоренности
5 000 за всё до 4 чел.
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
9 часов
⛴ На теплоходе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
4.6
71 отзыв
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой
ул. Максима Горького 82
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
990 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Круг души»
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Автобусная экскурсия «Круг души»
Это неспешное и познавательное путешествие по местам силы Красноярского района Самарской области позволит вам увидеть
пр. Кирова, 308
25 сен
1 500 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
Наше путешествие начнётся с экскурсии по конеферме
Самара, проспект Кирова, 308
2 окт
2 000 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Не спеша по набережной и не только»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Не спеша по набережной и не только»
За 2 часа нашей увлекательной прогулки мы пройдём по самарской набережной
ул. Венцека, 2
3 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных
По согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
«Ускользающая красота» о деревянном зодчестве Самары
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ульянкины
Ульянкины
Нет отзывов
«Ускользающая красота» о деревянном зодчестве Самары
Мы совершим путешествие в мир самарских деревянных домов
ул. Комсомольская, 45
3 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ