Сложно ли вам понимать Малевича, Пикассо или Кандинского? Вместе с гидом-культурологом вы отправитесь в путешествие по миру авангарда и научитесь смотреть на картины глазами мастера. Заглянете в гости в три разноплановые мастерские — святая святых самарских художников — и познакомитесь с ними лично.

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Описание

Что вас ожидает

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Когда мы смотрим на картину Ивана Ивановича Шишкина «Рожь», то видим поле ржи, небо, сосны и дорогу — ясно и понятно. Но все не так, если перед нами Малевич, Пикассо или Кандинский. Сознание часто отказывается воспринимать эти линии, фигуры, переплетения — потому что у нас нет ключа. На экскурсии вы не только получите этот ключ, но и познакомитесь с оригинальными самарскими художниками-авангардистами и увидите мир их глазами.

Знакомство с художниками

В начале экскурсии гид-специалист по истории культуры расскажет об эстетике авангарда и нестандартных подходов в искусстве. Затем мы посетим 3 мастерские — здесь царит совершенно непередаваемая атмосфера! Вы увидите самые свежие работы мастеров и сможете пообщаться с ними лично.

Организационные детали