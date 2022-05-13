Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия «Самара - дивный град России»

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Самары вместе с нашим экскурсоводом Алёной

Индивидуальная
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Самары вместе с нашим экскурсоводом Алёной.

Вы многое узнаете о нашем удивительном и удивляющем городе, и душевно проведёте время в приятной компании! Обещаем, что скучно вам не будет: исторические факты будут чередоваться с красотами архитектуры и забавными случаями из жизни горожан.
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия «Самара - дивный град России»
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия «Самара - дивный град России»
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия «Самара - дивный град России»
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия «Самара - дивный град России»
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия «Самара - дивный град России»

Что вас ожидает 🤩

  • Площади Куйбышева, Чапаева и Революции
  • Пушкинский сквер
  • Волга
  • Иверский монастырь
  • Жигулевский пивоваренный завод
  • Улица Фрунзе
  • Улица Ленинградская
  • Улица Куйбышева

Что вас ждет:

  • В ходе прогулки мы посетим три городские площади — Куйбышева, Чапаева и Революции. С Пушкинского сквера полюбуемся на прекрасный вид Волги, а также на Иверский монастырь и Жигулевский пивоваренный завод. Прогуляемся по улице Фрунзе мимо купеческих особняков в стиле «модерн» и католического костела до бывшего театра-цирка «Олимп». Познакомимся с улицей Куйбышева — главной улицей старого города, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары.
  • Заглянем на Ленинградскую улицу — «самарский Арбат».

В ходе экскурсии мы узнаем:

  • почему на рубеже веков Самару называли «Чикаго на Волге»?
  • верно ли утверждение «Самара — город купеческий»?
  • действительно Куйбышев стал «запасной столицей» в годы войны?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Вилоновская, 22, площадь Куйбышева
Завершение: Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любое время, в любой день

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