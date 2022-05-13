В ходе прогулки мы посетим три городские площади — Куйбышева, Чапаева и Революции. С Пушкинского сквера полюбуемся на прекрасный вид Волги, а также на Иверский монастырь и Жигулевский пивоваренный завод. Прогуляемся по улице Фрунзе мимо купеческих особняков в стиле «модерн» и католического костела до бывшего театра-цирка «Олимп». Познакомимся с улицей Куйбышева — главной улицей старого города, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары.
Заглянем на Ленинградскую улицу — «самарский Арбат».
В ходе экскурсии мы узнаем:
почему на рубеже веков Самару называли «Чикаго на Волге»?
верно ли утверждение «Самара — город купеческий»?
действительно Куйбышев стал «запасной столицей» в годы войны?
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Вилоновская, 22, площадь Куйбышева
Завершение: Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любое время, в любой день
Ульянкины — ваш гид в Самаре
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