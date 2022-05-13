Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Самары вместе с нашим экскурсоводом Алёной.



Вы многое узнаете о нашем удивительном и удивляющем городе, и душевно проведёте время в приятной компании! Обещаем, что скучно вам не будет: исторические факты будут чередоваться с красотами архитектуры и забавными случаями из жизни горожан.