Малоизвестные факты о пиве и самарских пивоварах

Вне всякого сомнения, Жигулёвский пивзавод — это наше всё! Альфред фон Вакано открыл новую пивную главу в истории 📖 Самары, прославив наш город 🏙️ на всю страну. И на экскурсии 🧭 мы уделим особое внимание истории становления и развития Жигулёвского пивоваренного завода. Однако, были в нашем городе пивовары и до австрийского дворянина.

Дегустация крафтового пива

Завершим прогулку 👣 в уютном «Гитар баре», где продегустируем несколько сортов крафтового пива — эксклюзивного, авторского, творческого напитка. Крафтовое пиво не предусматривает использование компонентов, сокращающих расходы при масштабном заводском изготовлении. Поэтому стоимость такого напитка часто довольно велика.

Бармен Яков расскажет много интересного о продуктах крафтового пивоварения, например, чем отличается лагер от эля, и с какими продуктами можно сочетать тот или иной сорт пива.

Одним словом, мы предлагаем провести время в нашей компании. Приходите, приводите с собой друзей, с которыми вы хотели увидеться и с кем вам будет приятно посидеть в пивбаре!

Организационные детали: