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Историко-пивная прогулка

5
3 отзыва
Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Экскурсия ⛳ состоит из 2-х частей.

Сначала мы немного погуляем, подышим свежим воздухом, послушаем интересные и малоизвестные факты о пиве и самарских пивоварах.

А затем отправимся в уютный «Гитар бар», где продегустируем несколько сортов крафтового пива — эксклюзивного, авторского, творческого напитка под рассказы бармена Якова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Историко-пивная прогулка
Историко-пивная прогулка

Что вы увидите

  • Жигулёвский пивзавод
  • «Гитар бар»
Малоизвестные факты о пиве и самарских пивоварах
Вне всякого сомнения, Жигулёвский пивзавод — это наше всё! Альфред фон Вакано открыл новую пивную главу в истории 📖 Самары, прославив наш город 🏙️ на всю страну. И на экскурсии 🧭 мы уделим особое внимание истории становления и развития Жигулёвского пивоваренного завода. Однако, были в нашем городе пивовары и до австрийского дворянина.
Дегустация крафтового пива
Завершим прогулку 👣 в уютном «Гитар баре», где продегустируем несколько сортов крафтового пива — эксклюзивного, авторского, творческого напитка. Крафтовое пиво не предусматривает использование компонентов, сокращающих расходы при масштабном заводском изготовлении. Поэтому стоимость такого напитка часто довольно велика.
Бармен Яков расскажет много интересного о продуктах крафтового пивоварения, например, чем отличается лагер от эля, и с какими продуктами можно сочетать тот или иной сорт пива.
Одним словом, мы предлагаем провести время в нашей компании. Приходите, приводите с собой друзей, с которыми вы хотели увидеться и с кем вам будет приятно посидеть в пивбаре!

Организационные детали:

  • Допуск участников 18+;
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустация пива в «Гитар баре»
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Куйбышева, 135
Место завершения
🏁 Ул. Вилоновская, 26
Историко-пивная прогулка
Историко-пивная прогулка
Историко-пивная прогулка
Историко-пивная прогулка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
Алёна П.
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3 отзыва оставили туристы

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