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Поездка на Самарские карьеры: «Окно в древний мир Земли»

Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
За один день вы посетите 3 карьера Самарской области: Падовский, Чапаевский и Яблоновый.

Вас ждут нереальные пейзажи, сочетание песчаных дюн с голубыми озерами, остатки утраченной истории 📖 и самые крутые фотографии 📸.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Поездка на Самарские карьеры: «Окно в древний мир Земли»
Поездка на Самарские карьеры: «Окно в древний мир Земли»

Что вы увидите

  • Падовский карьер
  • Чапаевский карьер
  • Яблоновый карьер
Падовский карьер
Рядом с деревней Падовка есть невероятное место — бывший действующий карьер, сочетающий в себе несколько природных явлений. Здесь есть дюны, переносящие в атмосферу пустыни, именно отсюда открывается впечатляющий вид на весь карьер. Внутри несколько озёр с прозрачной водой, в одном из которых проживает огромное количество лягушек и головастиков.
Заброшенный известняковый карьер (Чапаевский)
В 1931 году был сдан в эксплуатацию завод силикатного кирпича. Примерно в то же время появился карьер. Интересно, что с самого начала работы завода здесь построили узкоколейку, по которой на лошадях доставляли песок от карьера до завода. Локомотивы появились здесь позже. Остатки этой железной дороги можно увидеть и сейчас.
Карьер горелых сланцев (Яблоновый)
Недалеко от села Яблоновый Овраг, есть небольшой, но очень живописный карьер. Интересен тем, что в результате природных подземных пожаров на месторождении горючих сланцев появились образования различных цветов: красные, кирпично-оранжевые, желтые, коричневые.

Организационные детали:

  • Время нахождения на каждом карьере 1, 5 часа;
  • Возьмите с собой наличные деньги, питание и воду.
Что входит
  • Аренда автобуса (12 часов)
  • Сопровождение гида (не экскурсовода)
Что не входит
  • Входной билет на Падовский карьер (150 руб)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание и вода
Начало
🚩 пр. Кирова, 391Б, Самара
Место завершения
🏁 пр. Кирова, 391Б
Поездка на Самарские карьеры: «Окно в древний мир Земли»
Поездка на Самарские карьеры: «Окно в древний мир Земли»
Поездка на Самарские карьеры: «Окно в древний мир Земли»
Поездка на Самарские карьеры: «Окно в древний мир Земли»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ульянкины П.
Ульянкины П.
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