Падовский карьер

Рядом с деревней Падовка есть невероятное место — бывший действующий карьер, сочетающий в себе несколько природных явлений. Здесь есть дюны, переносящие в атмосферу пустыни, именно отсюда открывается впечатляющий вид на весь карьер. Внутри несколько озёр с прозрачной водой, в одном из которых проживает огромное количество лягушек и головастиков.

Заброшенный известняковый карьер (Чапаевский)

В 1931 году был сдан в эксплуатацию завод силикатного кирпича. Примерно в то же время появился карьер. Интересно, что с самого начала работы завода здесь построили узкоколейку, по которой на лошадях доставляли песок от карьера до завода. Локомотивы появились здесь позже. Остатки этой железной дороги можно увидеть и сейчас.

Карьер горелых сланцев (Яблоновый)

Недалеко от села Яблоновый Овраг, есть небольшой, но очень живописный карьер. Интересен тем, что в результате природных подземных пожаров на месторождении горючих сланцев появились образования различных цветов: красные, кирпично-оранжевые, желтые, коричневые.

Организационные детали: