Одной из самых популярных природных достопримечательностей среди гостей и жителей Самарской области является Стрельная гора. Популярность этого места объясняется великолепными видами с обзорной площадки горы, а так же различными достопримечательностями на пешеходной части маршрута.
Самарская Лука — это неповторимые формы рельефа, своеобразный микроклимат, удивительная красота гор, голубое ожерелье обрамляющей их Волги, уникальная флора и фауна снискали Жигулям и Самарской Луке в целом мировую известность.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту и удобную обувь. Возьмите с собой средства от комаров.
🚩 Начало и место завершения: ул. Максима Горького 82
Что входит
проезд на рейсовом теплоходе в обе стороны
билет в национальный парк
проезд на автобусе
работа экскурсовода.
Что не входит
личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Важная информация
предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки
пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту, удобную обувь, средства от комаров.
Когда: Ежедневно с 08:00 до 17:10
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда