Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"

Самарская область богата природными достопримечательностями: на ее территории расположены два национальных...

3.7
15 отзывов
Самарская область богата природными достопримечательностями: на ее территории расположены два национальных парка и заповедник.

На нашей экскурсии вы посетите нацпарк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник, где подниметесь на гору Стрельная.

Путешествие будет проходить на теплоходе, и вы успеете насладиться умиротворяющей атмосферой.
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"

Что вы увидите 🤩

  • Жигулевский заповедник
  • Гора Стрельная
  • Национальный парк «Самарская Лука»

Что вас ожидает:

  • Одной из самых популярных природных достопримечательностей среди гостей и жителей Самарской области является Стрельная гора. Популярность этого места объясняется великолепными видами с обзорной площадки горы, а так же различными достопримечательностями на пешеходной части маршрута.
  • Самарская Лука — это неповторимые формы рельефа, своеобразный микроклимат, удивительная красота гор, голубое ожерелье обрамляющей их Волги, уникальная флора и фауна снискали Жигулям и Самарской Луке в целом мировую известность.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту и удобную обувь. Возьмите с собой средства от комаров.
🚩 Начало и место завершения: ул. Максима Горького 82
 Что входит
  • проезд на рейсовом теплоходе в обе стороны
  • билет в национальный парк
  • проезд на автобусе
  • работа экскурсовода.
 Что не входит
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Важная информация
  • предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки
  • пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту, удобную обувь, средства от комаров.
Когда: Ежедневно с 08:00 до 17:10
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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