Самарская область богата природными достопримечательностями: на ее территории расположены два национальных парка и заповедник.



На нашей экскурсии вы посетите нацпарк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник, где подниметесь на гору Стрельная.



Путешествие будет проходить на теплоходе, и вы успеете насладиться умиротворяющей атмосферой.