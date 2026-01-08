Мои заказы

Фабрика мороженого – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрика мороженого» в Санкт-Петербурге, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
1 час
52 отзыва
Групповая
Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
Начало: Александровский сад д. 4/3, Санкт-Петербург
1900 ₽ за человека
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
1 час
53 отзыва
Групповая
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У ТРЦ Великан Парк
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
Из итальянского джелато - с петербургским шармом и безграничной фантазией
Начало: У Александровского парка
Завтра в 19:00
24 янв в 13:00
2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зимина
    8 января 2026
    Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
    Спасибо большое за отличную экскурсию. Было интересно и очень вкусно! Маленькими группами лучше, тогда каждый желающий может поучаствовать в процессе приготовления, подойти ближе, рассмотреть.
  • А
    Анастасия
    4 декабря 2025
    Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
    Замечательная экскурсия! Объелись мороженого, узнали много интересного. Девушка экскурсовод очень милая, жизнерадостная, имя у неё трудно запомнить конечно (Всём советую обязательно прийти. . Её жест" Джелатто "до сих пор вспоминаем 😃
  • Д
    Дина
    10 ноября 2025
    Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
    Экскурсия на фабрику мороженого Альпинетти оказалась настоящим открытием! Коллеги и я получили уникальную возможность увидеть весь процесс производства изнутри! Конечно
    читать дальше

    же дегустация разных сортов стала приятным бонусом. Это было интересно, познавательно и вкусно одновременно! Рекомендую каждому попробовать такое увлекательное путешествие в мир сладкого лакомства!

  • А
    Алеся
    12 октября 2025
    Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
    Отличная экскурсия! Ребенок в полном восторге. Весь вечер рассказывал бабушке. Впечатлений просто море. Обязательно порекомендую коллегам с детьми на работе.
  • М
    Марина
    11 октября 2025
    Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
    Нам понравилось) легко, весело) и самое,что, вкусно))
  • А
    Александр
    6 октября 2025
    Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
    Было очень интересно.
    Объелись мороженым.
  • И
    Ирина
    30 сентября 2025
    Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
    Экскурсия потрясающая! Ходили с внуком 10 лет, оба в восторге и от экскурсовода, очень живо и интересно рассказывавшего об истории
    читать дальше

    возникновения мороженного и о процессе приготовления, и от самого процесса экскурсии и дегустации мороженного. Все так вкусно, что не передать словами! Решили с внуком, что надо будет повторить посещение фабрики! 👍👍👍Очень рекомендуем и детям, и взрослым! Спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фабрика мороженого»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией;
  2. На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией;
  3. Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого.
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Дворцовая площадь;
  3. Невский проспект;
  4. Набережная;
  5. Эрмитаж;
  6. Зимний дворец;
  7. Петропавловская крепость;
  8. Спас на Крови;
  9. Медный всадник;
  10. Казанский собор.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фабрика мороженого" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 2100. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Фабрика мороженого», 105 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март