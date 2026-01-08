Групповая
Экскурсия на Фабрику мороженого с дегустацией
Начало: Александровский сад д. 4/3, Санкт-Петербург
1900 ₽ за человека
Групповая
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У ТРЦ Великан Парк
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
Из итальянского джелато - с петербургским шармом и безграничной фантазией
Начало: У Александровского парка
Завтра в 19:00
24 янв в 13:00
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗимина8 января 2026Спасибо большое за отличную экскурсию. Было интересно и очень вкусно! Маленькими группами лучше, тогда каждый желающий может поучаствовать в процессе приготовления, подойти ближе, рассмотреть.
- ААнастасия4 декабря 2025Замечательная экскурсия! Объелись мороженого, узнали много интересного. Девушка экскурсовод очень милая, жизнерадостная, имя у неё трудно запомнить конечно (Всём советую обязательно прийти. . Её жест" Джелатто "до сих пор вспоминаем 😃
- ДДина10 ноября 2025Экскурсия на фабрику мороженого Альпинетти оказалась настоящим открытием! Коллеги и я получили уникальную возможность увидеть весь процесс производства изнутри! Конечно
- ААлеся12 октября 2025Отличная экскурсия! Ребенок в полном восторге. Весь вечер рассказывал бабушке. Впечатлений просто море. Обязательно порекомендую коллегам с детьми на работе.
- ММарина11 октября 2025Нам понравилось) легко, весело) и самое,что, вкусно))
- ААлександр6 октября 2025Было очень интересно.
Объелись мороженым.
- ИИрина30 сентября 2025Экскурсия потрясающая! Ходили с внуком 10 лет, оба в восторге и от экскурсовода, очень живо и интересно рассказывавшего об истории
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фабрика мороженого»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фабрика мороженого" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 2100. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Фабрика мороженого», 105 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март