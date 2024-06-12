В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных

Сделать вепсскую куклу, погрузиться в старинный деревенский быт и отдохнуть душой
Отправляемся прочь от шума городов, дел и забот. Только вы, лес и полный релакс.

Жить будем в старинной избе, где на окнах висят занавески из ситца, за печкой-лежанкой прячется домовой и
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приятно пахнет деревом.

Днём будем много гулять по пустующим деревням и бродить вдоль рек и языческих мест, заглядывать в гости к местным и есть вепсские угощения, учиться танцевать кадриль и слушать музыку с пластинок.

А вечерами вас будет ждать вкусный ужин, приготовленный в чугунках в печи, согревающий чай или даже олудь (вепсское пиво), баня и обязательно сказки на ночь.

В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Никакой специальной экипировки не нужно. Достаточно комфортной и тёплой одежды. По желанию, каждому мы выдаем тёплые рыбацкие сапоги из «пенки», резиновые сапоги, дождевики, антимоскитные костюмы, тёплые фуфайки с чердака для утепления.

Проживание. Будем жить в старинной избе в деревне Средняя на вершине горы над рекой Оять.

В избе есть 4 комнаты: гостиная, 2-местная, 3-местная и большая 4-местная спальня, зонированная на 2 комнаты. Это не гостиница и не коттедж, это настоящая изба, и быт здесь простой — деревенский. Это нужно обязательно иметь в виду. В доме есть тёплый туалет городского типа с канализацией и смывом, на кухне есть газовая плита, водопровод и всё для приготовления пищи, на случай, если вдруг вы что-то сами захотите себе приготовить

Питание. В программу включено 3-разовое питание. Кормить в путешествии нас будут местные хозяйки. Готовиться еда будет в русской печи. Кухня простая, деревенская. Обязательно попробуем вепсские блюда: сканцы с пшённой кашей, калитки с толокном, картошкой, творогом, вепсское пиво и многое другое.

Если вы не едите мясо или иные продукты, мы приготовим вам соленья, овощи, грибы и фирменную гороховую кашу, а суп будет овощной.

Животные. Мы всегда рады вашим четвероногим друзьям. Взять с собой питомца не получится только в том случае, если у кого-то из гостей острая аллергия на него. Это мы выясняем заранее.

Дети. Советуем брать с собой детей от 8 лет. Программа дня насыщенная и плотная, будем много гулять и весь день проводить на ногах. Для детей до 14 лет действует скидка — 10%.

Транспорт. Джип или микроавтобус (в зависимости от количества человек).

Связь. В нашей избе ловят связь все мобильные операторы и есть мобильный Интернет (LTE). Во время прогулок связь будет пропадать на несколько часов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение в избушку и прогулка в село Ярославичи

Встретим вас у Московского вокзала в Санкт-Петербурге и отправимся в нашу избу на вершине горы. Дорога займёт около 4,5 часов, по дороге будем останавливаться, чтобы поесть или по любому вашему требованию.

По прибытии пообедаем блюдами, приготовленными в настоящей русской печи, а затем пойдём гулять по пустующим деревням. Будем бродить живописными лесными тропами, а по подвесному мосту спустимся к речке.

Доберёмся до села Ярославичи и заглянем в сельский Дом культуры, чтобы поговорить со старостой деревни и отведать вепсские угощения.

Вечером будем любоваться окутывающим долину туманом и ужинать. Затем вы сможете попариться в баньке по-чёрному и попробовать вепсское пиво олудь. На ночь почитаем вам вепсские сказки.

Встреча, заселение в избушку и прогулка в село ЯрославичиВстреча, заселение в избушку и прогулка в село ЯрославичиВстреча, заселение в избушку и прогулка в село ЯрославичиВстреча, заселение в избушку и прогулка в село ЯрославичиВстреча, заселение в избушку и прогулка в село ЯрославичиВстреча, заселение в избушку и прогулка в село Ярославичи
2 день

Лесные тропы и пустующие деревни

На завтрак вас ждут калитки из печи. Затем усядемся в лодку и переплывём на другой берег реки, чтобы дойти в самую чащу леса, к языческому капищу — месту поклонения. Обратите внимание: это возможно в летнее время, а в зимнее мы сможем попасть на капище, если это будет безопасно — лёд будет крепкий и устойчивый. В противном случае будет предложена замена на другую экскурсию.

Сегодня будем гулять по глухим деревням — связи не будет до самого вечера. Мы побываем в заброшенной школе и заглянем в сельские клубы, осмотрим деревянные часовни и полюбуемся невероятными пейзажами.

Вечером не будем нарушать традиции: вкусно поужинаем, попаримся в баньке, выпьем по кружке вепсского пива и пойдём спать.

Лесные тропы и пустующие деревниЛесные тропы и пустующие деревниЛесные тропы и пустующие деревниЛесные тропы и пустующие деревниЛесные тропы и пустующие деревни
3 день

Время наедине с собой и природой

Утром насладимся творогом, сметаной, клюквой и вареньем местного производства, а затем отправимся гулять в окрестностях, бродя по полям, лесам и мимо аутентичных деревенских домиков и у берегов реки Оять. Сегодня не будем никуда спешить — в планах у нас побыть с самим собой и насладиться уединением.

После обеда доберёмся до деревушки, где заглянем в сельский клуб, чтобы научиться танцевать вепсскую кадриль.

Вечером вернёмся в наш домик, поужинаем и проводим закат.

Время наедине с собой и природойВремя наедине с собой и природойВремя наедине с собой и природойВремя наедине с собой и природой
4 день

Старинные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинки

После завтрака поедем в Родионово, чтобы увидеть старейшую в России деревянную церковь, никогда не переносившуюся со своего места. Не просто осмотрим святыню, но и зайдём внутрь.

На пароме переплывём через Свирь. Будем любоваться уникальными деревянными храмами, заберёмся на колокольни за незабываемыми видами и заглянем внутрь. Отправимся к маяку. Путь наш пройдёт по побережью Онежского озера и займёт 5 км. На вершине маяка устроим пикник.

На обед в гости нас будет ждать местная хозяюшка. Вечером поужинаем, попаримся в баньке и устроим танцы, включив старинные пластинки.

Старинные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинкиСтаринные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинкиСтаринные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинкиСтаринные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинкиСтаринные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинкиСтаринные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинки
5 день

Арт-скит, создание вепсской куклы и возвращение в Санкт-Петербург

Позавтракаем и отправимся в арт-скит художника Дмитрия Каварги. Здесь, вдали от цивилизации, увидим необычную скульптуру высотой 21 метр — образец современного искусства.

В другом посёлке вас ждёт мастер-класс от местной мастерицы: вы сделаете вепсскую куклу и заберёте её с собой на память.

Пообедаем и поедем обратно в Санкт-Петербург.

Арт-скит, создание вепсской куклы и возвращение в Санкт-ПетербургАрт-скит, создание вепсской куклы и возвращение в Санкт-ПетербургАрт-скит, создание вепсской куклы и возвращение в Санкт-ПетербургАрт-скит, создание вепсской куклы и возвращение в Санкт-Петербург

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Работа гида
  • Групповой трансфер из Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансферы по маршруту
  • Баня
  • Дрова для печи
  • Соленья из бабушкиных закруток
  • Все экскурсии по программе
  • Все мастер-классы по программе
  • Билет на паромную переправу через реку Свирь
  • Помощь и консультирование во время подготовки к путешествию
  • Детский туристический рюкзак для путешествий (перенос детей до 32 кг)
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно из вашего города
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость тура в даты 08.04-12.04 27.04-01.05 01.05-05.05. - 40 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 10:00-11:00
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыМастер-классы

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