Никакой специальной экипировки не нужно. Достаточно комфортной и тёплой одежды. По желанию, каждому мы выдаем тёплые рыбацкие сапоги из «пенки», резиновые сапоги, дождевики, антимоскитные костюмы, тёплые фуфайки с чердака для утепления.

Проживание. Будем жить в старинной избе в деревне Средняя на вершине горы над рекой Оять.

В избе есть 4 комнаты: гостиная, 2-местная, 3-местная и большая 4-местная спальня, зонированная на 2 комнаты. Это не гостиница и не коттедж, это настоящая изба, и быт здесь простой — деревенский. Это нужно обязательно иметь в виду. В доме есть тёплый туалет городского типа с канализацией и смывом, на кухне есть газовая плита, водопровод и всё для приготовления пищи, на случай, если вдруг вы что-то сами захотите себе приготовить

Питание. В программу включено 3-разовое питание. Кормить в путешествии нас будут местные хозяйки. Готовиться еда будет в русской печи. Кухня простая, деревенская. Обязательно попробуем вепсские блюда: сканцы с пшённой кашей, калитки с толокном, картошкой, творогом, вепсское пиво и многое другое.

Если вы не едите мясо или иные продукты, мы приготовим вам соленья, овощи, грибы и фирменную гороховую кашу, а суп будет овощной.

Животные. Мы всегда рады вашим четвероногим друзьям. Взять с собой питомца не получится только в том случае, если у кого-то из гостей острая аллергия на него. Это мы выясняем заранее.

Дети. Советуем брать с собой детей от 8 лет. Программа дня насыщенная и плотная, будем много гулять и весь день проводить на ногах. Для детей до 14 лет действует скидка — 10%.

Транспорт. Джип или микроавтобус (в зависимости от количества человек).

Связь. В нашей избе ловят связь все мобильные операторы и есть мобильный Интернет (LTE). Во время прогулок связь будет пропадать на несколько часов.