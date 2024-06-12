Жить будем в старинной избе, где на окнах висят занавески из ситца, за печкой-лежанкой прячется домовой и
Описание тура
Организационные детали
Никакой специальной экипировки не нужно. Достаточно комфортной и тёплой одежды. По желанию, каждому мы выдаем тёплые рыбацкие сапоги из «пенки», резиновые сапоги, дождевики, антимоскитные костюмы, тёплые фуфайки с чердака для утепления.
Проживание. Будем жить в старинной избе в деревне Средняя на вершине горы над рекой Оять.
В избе есть 4 комнаты: гостиная, 2-местная, 3-местная и большая 4-местная спальня, зонированная на 2 комнаты. Это не гостиница и не коттедж, это настоящая изба, и быт здесь простой — деревенский. Это нужно обязательно иметь в виду. В доме есть тёплый туалет городского типа с канализацией и смывом, на кухне есть газовая плита, водопровод и всё для приготовления пищи, на случай, если вдруг вы что-то сами захотите себе приготовить
Питание. В программу включено 3-разовое питание. Кормить в путешествии нас будут местные хозяйки. Готовиться еда будет в русской печи. Кухня простая, деревенская. Обязательно попробуем вепсские блюда: сканцы с пшённой кашей, калитки с толокном, картошкой, творогом, вепсское пиво и многое другое.
Если вы не едите мясо или иные продукты, мы приготовим вам соленья, овощи, грибы и фирменную гороховую кашу, а суп будет овощной.
Животные. Мы всегда рады вашим четвероногим друзьям. Взять с собой питомца не получится только в том случае, если у кого-то из гостей острая аллергия на него. Это мы выясняем заранее.
Дети. Советуем брать с собой детей от 8 лет. Программа дня насыщенная и плотная, будем много гулять и весь день проводить на ногах. Для детей до 14 лет действует скидка — 10%.
Транспорт. Джип или микроавтобус (в зависимости от количества человек).
Связь. В нашей избе ловят связь все мобильные операторы и есть мобильный Интернет (LTE). Во время прогулок связь будет пропадать на несколько часов.
Программа тура по дням
Встреча, заселение в избушку и прогулка в село Ярославичи
Встретим вас у Московского вокзала в Санкт-Петербурге и отправимся в нашу избу на вершине горы. Дорога займёт около 4,5 часов, по дороге будем останавливаться, чтобы поесть или по любому вашему требованию.
По прибытии пообедаем блюдами, приготовленными в настоящей русской печи, а затем пойдём гулять по пустующим деревням. Будем бродить живописными лесными тропами, а по подвесному мосту спустимся к речке.
Доберёмся до села Ярославичи и заглянем в сельский Дом культуры, чтобы поговорить со старостой деревни и отведать вепсские угощения.
Вечером будем любоваться окутывающим долину туманом и ужинать. Затем вы сможете попариться в баньке по-чёрному и попробовать вепсское пиво олудь. На ночь почитаем вам вепсские сказки.
Лесные тропы и пустующие деревни
На завтрак вас ждут калитки из печи. Затем усядемся в лодку и переплывём на другой берег реки, чтобы дойти в самую чащу леса, к языческому капищу — месту поклонения. Обратите внимание: это возможно в летнее время, а в зимнее мы сможем попасть на капище, если это будет безопасно — лёд будет крепкий и устойчивый. В противном случае будет предложена замена на другую экскурсию.
Сегодня будем гулять по глухим деревням — связи не будет до самого вечера. Мы побываем в заброшенной школе и заглянем в сельские клубы, осмотрим деревянные часовни и полюбуемся невероятными пейзажами.
Вечером не будем нарушать традиции: вкусно поужинаем, попаримся в баньке, выпьем по кружке вепсского пива и пойдём спать.
Время наедине с собой и природой
Утром насладимся творогом, сметаной, клюквой и вареньем местного производства, а затем отправимся гулять в окрестностях, бродя по полям, лесам и мимо аутентичных деревенских домиков и у берегов реки Оять. Сегодня не будем никуда спешить — в планах у нас побыть с самим собой и насладиться уединением.
После обеда доберёмся до деревушки, где заглянем в сельский клуб, чтобы научиться танцевать вепсскую кадриль.
Вечером вернёмся в наш домик, поужинаем и проводим закат.
Старинные церкви, подъём на маяк и танцы под музыку с пластинки
После завтрака поедем в Родионово, чтобы увидеть старейшую в России деревянную церковь, никогда не переносившуюся со своего места. Не просто осмотрим святыню, но и зайдём внутрь.
На пароме переплывём через Свирь. Будем любоваться уникальными деревянными храмами, заберёмся на колокольни за незабываемыми видами и заглянем внутрь. Отправимся к маяку. Путь наш пройдёт по побережью Онежского озера и займёт 5 км. На вершине маяка устроим пикник.
На обед в гости нас будет ждать местная хозяюшка. Вечером поужинаем, попаримся в баньке и устроим танцы, включив старинные пластинки.
Арт-скит, создание вепсской куклы и возвращение в Санкт-Петербург
Позавтракаем и отправимся в арт-скит художника Дмитрия Каварги. Здесь, вдали от цивилизации, увидим необычную скульптуру высотой 21 метр — образец современного искусства.
В другом посёлке вас ждёт мастер-класс от местной мастерицы: вы сделаете вепсскую куклу и заберёте её с собой на память.
Пообедаем и поедем обратно в Санкт-Петербург.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Работа гида
- Групповой трансфер из Санкт-Петербурга и обратно
- Трансферы по маршруту
- Баня
- Дрова для печи
- Соленья из бабушкиных закруток
- Все экскурсии по программе
- Все мастер-классы по программе
- Билет на паромную переправу через реку Свирь
- Помощь и консультирование во время подготовки к путешествию
- Детский туристический рюкзак для путешествий (перенос детей до 32 кг)
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно из вашего города
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: стоимость тура в даты 08.04-12.04 27.04-01.05 01.05-05.05. - 40 000 руб