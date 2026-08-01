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3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
«Пройдёмся по Трёхсвятской улице — одной из старейших в городе, которую называют тверским Арбатом»
29 авг в 08:00
12 сен в 08:00
12 450 ₽
20 750 ₽ за человека
Замки, крепости и старина: автобусный тур из Петербурга по главным местам Минска, Бреста и Гродно
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
«Увидим церковь Святого Николая и Крестовоздвиженский собор, пройдёмся по пешеходной улице — Брестскому Арбату, осмотрим роскошные особняки 19 века»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
47 950 ₽ за человека
Классический летний Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
«14:45 отъезд от гостиницы «Русь» (июль-август), (в том числе для гостей из гостиниц «Акьян», «Арбат Норд», «Индиго», «Октябрьская», «Рэдиссон Соня», «Санкт-Петербург»)»
7 сен в 10:00
21 сен в 10:00
от 27 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Старый Арбат»
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