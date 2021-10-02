в четверг в 15:00, в пятницу в 11:30

35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя

Осмотреть одно из самых мощных фортификационных сооружений и почтить события 1942 года

5
1 отзыв
Нет места на побережье Крыма более патриотического, чем 35-я береговая батарея.

Через крупные форты и памятник героям обороны я проведу вас к мемориальному комплексу на мысе Херсонес и погружу в хроники военных событий.

Эта встреча несомненно оставит след в душе и даст прочувствовать всю боль Великой Отечественной войны.
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя

Что вас ожидает

«Ворота» города, форты и Мемориал славы

Экскурсия начнётся в центре города-героя — на площади П. С. Нахимова. Прежде всего мы отправимся к одному из самых грандиозных монументов на территории бывшего СССР — Мемориалу славы. Он возвышается на Хрустальном мысе и просматривается почти из любой точки в городе. После пройдём к месту, откуда откроется широкая панорама Севастопольской бухты. Здесь вы поймёте, почему её зовут главной морской ареной Севастополя. Кроме того, вы осмотрите два фортификационных сооружения, Михайловскую и Константиновскую батареи, а также посетите подземный каземат мощного строения бронебашенной береговой батареи.

История 35-ой батареи

По пути вы узнаете, как последние из защитников города стояли насмерть во время второй обороны Севастополя. С того события прошло уже много лет, но героический подвиг до сих пор в памяти местных жителей. На месте батареи расположился музей, который свидетельствует о мужестве людей, обороняющих Севастополь до последней капли крови. 35-я батарея раскинулась на берегу Чёрного моря, неподалеку от Голубой бухты, где мы с вами пройдёмся, чтобы подкрепить рассказы реальными картинками — и на секунду представить, как разворачивались те страшные события.

Организационные детали

На экскурсию допускаются дети только от 7 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 15:00, в пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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в четверг в 15:00, в пятницу в 11:30

Марина
Марина
Дорогие друзья! Мы счастливы приветствовать вас — ведь каждый наш сотрудник, партнёр или даже гость входит в историю нашей компании. С первого дня работы мы поставили цель — делать лучшие туры! Собрали лучшую команду гидов и водителей. Стремились всегда обеспечивать превосходный сервис, выстраивали доверительные отношения с гостями и клиентами. Искали новые решения, использовали гаджеты и интернет-технологии, чтобы делать свою работу лучше. Доверяли коллегам большие и интересные задачи — и тогда они часто совершали невозможное. И главное — мы не стеснялись мечтать и постоянно совершенствовали то, что уже сделано, не останавливаясь на достигнутом.
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1 реальный отзыв

Ольга
2 окт 2021
Экскурсия на 35 береговую батарею никого не оставит равнодушным. Это место необходимо посетить всем, приезжающим в Севастополь. Музей 35 батареи- одно из ярчайших напоминаний о войне. Экскурсия заканчивается в Пантеоне Памяти, здесь просто не возможно сдержать слёзы. Спасибо организаторам этого Музея.

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