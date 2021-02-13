52 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале

По пути к Бахчисараю вам откроются замечательные виды на утопающие в зелени Бельбекскую и Качинскую долины, горные гряды и пещерные города. Затем мы сделаем остановку и посетим древний пещерный город-крепость Чуфут-Кале, который сохранил непередаваемую атмосферу средневековой эпохи. Вы узнаете историю 📖 крепости и основавших её караимов, пройдете по хорошо сохранившимся улочкам, жилым домам и вырубленным в пещерах хозяйственным помещениям.

История 📖 Ханского дворца

На прогулке 👣 по исторической части Бахчисарая вы узнаете о культуре, традициях и обычаях крымских татар, которые ведут свою историю 📖 от великого Чингисхана. Вы посетите легендарный Ханский дворец – уникальный памятник восточной архитектуры 16 века. Увидите Соколиную башню, Ханскую мечеть, усыпальницы, «Фонтан ⛲ слёз» и многое другое. Узнаете, как жили крымские ханы и их наложницы, где в Бахчисарае ночевал А. С. Пушкин, каким увидела город 🏙️ императрица Екатерина и зачем татары строили балкончики с решетками из темного дерева.

Кофейная церемония

После прогулки мы отдохнем в одном из аутентичных кафе старого Бахчисарая, где вы научитесь варить в турках кофе по татарскому рецепту, попробуете этот чудесный напиток, а также продегустируете восточные сладости и узнаете, по какому поводу едят каждую из этих сладостей.

Организационные детали

Мы можем отправиться в Бахчисарай на вашей машине или на автомобиле 🚘 с водителем (4000 рублей)

Вместо крепости Чуфут-Кале вы можете посетить Бахчисарайский парк 🌳 миниатюр. Также на территории парка есть мини-зоопарк 🌳 с экзотическими животными. Этот вариант вам подойдет, если вы путешествуете с детьми.

Дополнительные расходы