52 отзыва оставили туристы

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Бахчисарай – сердце Крымского ханства

Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар

5
52 отзыва
Надежда
Надежда – Гид из Севастополя
Мы отправимся в старую часть Бахчисарая, чтобы прикоснуться к истории 📖 крымских татар, понять их традиции и интереснейшую культуру.

Вы рассмотрите древние образцы восточной архитектуры, научитесь варить кофе по-татарски и узнаете легенды Ханского дворца, одна из которых легла в основу поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 640 ₽ за экскурсию

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Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства

Что вас ожидает

Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале
По пути к Бахчисараю вам откроются замечательные виды на утопающие в зелени Бельбекскую и Качинскую долины, горные гряды и пещерные города. Затем мы сделаем остановку и посетим древний пещерный город-крепость Чуфут-Кале, который сохранил непередаваемую атмосферу средневековой эпохи. Вы узнаете историю 📖 крепости и основавших её караимов, пройдете по хорошо сохранившимся улочкам, жилым домам и вырубленным в пещерах хозяйственным помещениям.

История 📖 Ханского дворца
На прогулке 👣 по исторической части Бахчисарая вы узнаете о культуре, традициях и обычаях крымских татар, которые ведут свою историю 📖 от великого Чингисхана. Вы посетите легендарный Ханский дворец – уникальный памятник восточной архитектуры 16 века. Увидите Соколиную башню, Ханскую мечеть, усыпальницы, «Фонтан ⛲ слёз» и многое другое. Узнаете, как жили крымские ханы и их наложницы, где в Бахчисарае ночевал А. С. Пушкин, каким увидела город 🏙️ императрица Екатерина и зачем татары строили балкончики с решетками из темного дерева.

Кофейная церемония
После прогулки мы отдохнем в одном из аутентичных кафе старого Бахчисарая, где вы научитесь варить в турках кофе по татарскому рецепту, попробуете этот чудесный напиток, а также продегустируете восточные сладости и узнаете, по какому поводу едят каждую из этих сладостей.

Организационные детали

  • Мы можем отправиться в Бахчисарай на вашей машине или на автомобиле 🚘 с водителем (4000 рублей)
  • Вместо крепости Чуфут-Кале вы можете посетить Бахчисарайский парк 🌳 миниатюр. Также на территории парка есть мини-зоопарк 🌳 с экзотическими животными. Этот вариант вам подойдет, если вы путешествуете с детьми.

Дополнительные расходы

  • трансфер (4000 рублей)
  • вход в Ханский дворец (взрослые — 300 руб., дети — 50 руб., студенты и пенсионеры по возрасту — 150 руб. );
  • кофейная церемония и дегустация (взрослые — 200 руб., дети — 150 руб. );
  • экскурсия ⛳ по крепости Чуфут-Кале (взрослые — 300 руб., дети — 200 руб. ) или посещение парка миниатюр (взрослые — 300 руб., дети — 200 руб. )
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я живу в Севастополе и уже 7 лет работаю экскурсоводом. Люблю показывать туристам красоту южнобережной природы, посвящать в тайны исторических событий и человеческих судеб. Каждая моя экскурсия уникальна. Она пробуждает интерес к дальнейшему познанию этого волшебного уголка Земли - Крыма.
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52 отзыва оставили туристы

13 фев 2021
Надежда была очень внимательна и предусмотрительна. Она очень начитана, очень хорошо знает историю Крыма и умеет вовлечь и заинтересовать всех участников экскурсии. Надежда предложила несколько вариантов наполнения экскурсии, в зависимости от погоды и наших интересов. Мы считаем, что такая экскурсия должна стоить минимум в два раза дороже. Всем искренне рекомендуем экскурсии с Надеждой
22 янв 2021
Большое спасибо Надежде за экскурсию. Особенно за то, что по нашей просьбе изменила маршрут и мы посетили помимо Бахчисарайского дворца еще и дом-музей семьи Дервиш, познакомились с Лейлой (хранитель дома), совершили увлекательное путешествие в мир и уклад крымской татарской семьи. Также нас напоили чудесным кофе, приобрели сувениры в лавке ремесленника. еще раз благодарим Надежду за такое знакомство.
11 янв 2021
Экскурсия замечательная! Были на ней 02. 01 2021. Посетили древний город караимов Чуфут-кале, Свято-Успенский монастырь и Бахчисарайский дворец. Узнали много нового, . Всю экскурсию слушали внимательно и затаив дыхание)) Надежда - отличный экскурсовод, спасибо огромное!
5 янв 2021
История Крыма, которую мы услышали, поднимаясь в пещерный город Чуфут Кале произвела сильное впечатление. Мне понравилось и повествование о жизни караимов Крыма и рассказ про присоединение Крыма Екатериной и про крымских татар и Ханский дворец. Все чудесным образом переплетено в историях Надежды, запоминается и впечатляет. Хорошо продуманный тайминг (мы успели и перекусить в волшебном месте, и перевести дух перед посещением Ханского дворца) позволяет в течение всей экскурсии держать темп:) Если готовы шагать в гору, наслаждаться красотами с высоты, то лучше маршрута и гида не найдёте. Надежда, спасибо!
3 янв 2021
Отличная экскурсия от отличного экскурсовода. Видно, что Надежда владеет материалом. Ее голос не умолкал ни на минуту во время экскурсии. Каждый объект по ходу путешествия оживал в ее рассказах. Буду рекомендовать ее своим друзьям
11 окт 2020
Отличная экскурсия! Внимательный и очень профессиональный экскурсовод! Мы бы с удовольствием поехали с Надеждой и на другие экскурсии! Спасибо!
7 окт 2020
Замечательная экскурсия! Длительный подъем в Чуфут-кале не показался утомительным, потому что мы слушали очень интересный рассказ Надежды об этих местах. Порясающе красивые пейзажи, интересный горный монастырь оставляют неизгладимые впечатления. Надежда - отличный экскурсовод, умеющий увлечь туристов. К сожалению, мы не попали в Ханский дворец, он был закрыт. Но это будет поводом посетить Бахчисарай еще раз. Большое спасибо, Надежда!
4 окт 2020
Большое спасибо Надежде за профессиональную, интересную экскурсию. Узнали много исторических и неизвестных нам фактов. Надежда очень хорошо знает историческую цепь событий образования не только Бахчисарая, но и Севастополя, и всего Крыма. Экскурсия была спланирована полностью под желание нашей группы, машина была комфортной, а водитель аккуратный. Обедали по рекомендации Надежды в очень аутентичном месте со вкусной национальной татарской кухней. Большое спасибо Надежде. Очень рекомендую этого профессионального гида, любящего свою работу и добродушного человека. Спасибо!
20 сен 2020
Очень понравилась экскурсия по Бахчисраю и Чуфут Кале. Надежда отличный рассказчик. Вся информация отлично и занимательно подана. Много интересных фактов и деталей. Прекрасный язык. Всем очень рекомендую! Надежда, огромное спасибо за насыщенный и яркий день!!!
15 сен 2020
Большое спасибо Надежде за экскурсию! Надежда очень хороший рассказчик, имеет обширные знания по теме экскурсии и не только. Мы очень довольны экскурсией и гидом!
12 сен 2020
Большое спасибо Надежде за экскурсию! Мы отлично провели время, обязательно порекомендую ее друзьям.
23 авг 2020
Давно планировали посмотреть семьей Бахчисарай и окрестности со знающим человеком, который мог бы заинтересовать, увлечь историей и Надежде это удалось. Очень познавательно, живо, тактично, информация давалась в меру и к месту. По рекомендации Надежды посетили небольшой дом-музей быта татарской семьи, расположенный прямо напротив Ханского дворца, и это дополнительное удовольствие погрузиться в тему, прикасаться к вещам того времени.
14 авг 2020
Отличная экскурсия! Рекомендуем! Быть в Крыму и не быть в Бахчисарае, это великое упущение. История крымского ханства, караимов - интереснейшая страница. И обязательно, с Надеждой! Вы услышите истории буквально о каждом камушке, о каждом закоулке, посмотрите те тропы, куда не ездят и не ходят организованные туристы. А кофейная церемония станет той самой вишенкой на торте. День с Надеждой в Бахчисарае позволит вам окунуться в мир иной культуры, со своими обычаями, характером и особенностями. Нам повезло, так сложилось, что мы пошли на Чуфут-Кале в 8. 30 утра и это было самое верное решение. Не жарко и мало людей, есть время посидеть посмотреть на красивейшие скалы наверху. Очень рекомендуем!
13 авг 2020
Отличная экскурсия! Узнали очень много интересного и о жизни и обычаях караимов, и о Свято-Успенском монастыре, и о крымских татарах. Надежда - прекрасный рассказчик, сочетание профессионализма, доброжелательности с любовью к местам, о которых она рассказывает, создает необычайное настроение. Хорошо составленный маршрут, который корректировался с учетом наших пожеланий. Надежда знает все уголки Бахчисарая, не было никаких проблем с тем, где поесть, поставить машину и т. п., все очень продуманно. Надежда, большое спасибо за экскурсию, хотим вернуться в Крым и путешествовать с Вами снова!
13 авг 2020
Были на экскурсии у Надежды 9 августа, сначала посетили Успенский монастырь, потом поднялись в пещерный город Чуфут-Кале, далее Ханский дворец и кофейная церемония. Впечатлений море! Особенно понравился Успенский монастырь, необыкновенное место по атмосфере и красоте, такого точно больше нигде нет))) подъем в пещерный город на мыс Бурунчак по каменистой дороге занимает около часа, возьмите удобную обувь!)) С горы открывается потрясающий вид на окрестности, оно того стОит)). Надежда очень разносторонний и подготовленный гид, рассказала много всего интересного, однозначно рекомендуем!) Маленький совет - после кофейной церемонии в магазинчике при кафе продаются очень крутые сувениры, особенно красивейшай расписная керамика. Такая же керамика продается в аэропорту в 5 раз дороже. Я пожалела, что не купила там побольше сувениров.
Ещё 37 отзывов

Надежда проводит ещё 3 экскурсии

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