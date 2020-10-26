11 отзывов оставили туристы

Ребята вполне профессиональные, нырять с ними не страшно :) Была цель - посмотреть море около Балаклавы. Поплавали с инструктором - посмотрели. Не Красное море, конечно, но живность есть - стайки небольших разных рыб, бодрые крабы, даже небольшой скат продефилировал... На дне ничего особо интересного. Не очень повезло с освещением (Солнце пряталось), но зато вода +20 в конце октября... Экскурсия состоялась ради меня одного, за что большое спасибо. Искупаться с катера, правда, не вышло - вышли на точку, нырнули, пошли обратно. В качестве пожеланий - интересно услышать про местную фауну, где еще вокруг что интересного на дне...