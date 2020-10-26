11 отзывов оставили туристы

Инструктаж и правила на яхте 🛥️: мы встретимся на причале и отправимся в открытое море 🌊. По дороге будет быстрое обучение азам дайвинга и правилам пребывания на судне. С каждым из участников инструктор погружается отдельно, максимальное время под водой — 30 минут. На группу из 5 человек может быть 2 инструктора.
На яхте 🛥️ и под водой: после инструктажа договоримся об очерёдности участников, и вы облачитесь в специальное снаряжение. Пока один человек ныряет, другие отдыхают на яхте 🛥️, купаются в открытом море 🌊, а если повезёт — любуются дельфинами. Во время дайвинга по желанию вам устроят профессиональную съёмку.
Организационные детали
Обратите внимание: это развлекательная поездка, а не экскурсия ⛳ с информационным наполнением
Пожалуйста, перед бронированием свяжитесь с нами, чтобы уточнить, возможен ли дайвинг в выбранный день: из-за переменчивости погоды мы не всегда можем гарантировать, что поездка состоится
Погружение возможно от 8 лет
Фотосъёмка по желанию и не входит в стоимость (500 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в Балаклаве, на Таврической набережной
Экскурсия проводится ежедневно в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наш команда работает на Черном море уже более 10 лет. В 2018 году дайвцентр был тематическим партнером МДЦ «Артек», организовав и проведя смену для отряда детей-дайверов. Руководитель дайвцентра — рекордсменка мира по погружению на затонувшие корабли (2008г — 180м), Тримикс инструктор-тренер, инструктор по погружениям в пещеры и на затонувшие корабли.
Ребята вполне профессиональные, нырять с ними не страшно :) Была цель - посмотреть море около Балаклавы. Поплавали с инструктором - посмотрели. Не Красное море, конечно, но живность есть - стайки небольших разных рыб, бодрые крабы, даже небольшой скат продефилировал... На дне ничего особо интересного. Не очень повезло с освещением (Солнце пряталось), но зато вода +20 в конце октября... Экскурсия состоялась ради меня одного, за что большое спасибо. Искупаться с катера, правда, не вышло - вышли на точку, нырнули, пошли обратно. В качестве пожеланий - интересно услышать про местную фауну, где еще вокруг что интересного на дне...
Евгения
17 окт 2020
Сразу хочу исправить: посещение дайвинг-клуба - это не экскурсия, а выход в открытое море на катере, подписание договора, заполнение мед. карты, получение подробного инструктажа и погружение (индивидуальное) с инструктором. То есть, приключение, за последствия которого ты сам несешь ответственность. Обо всех рисках предупреждают, всем необходимым оборудованием и гидрокостюмами обеспечивают. Дальше - твоя задача внимательно слушать, запоминать и следовать указаниям инструктора. И наслаждаться красотами глубин! Инструкторам спасибо, претензий нет. Кстати, полную оплату взяли уже после возвращения:-)) Из минусов: не предупредили о качке в открытом море, которая помешала получить полное удовольствие. И отсутствие нормального, чистого помещения на катере для переодевания. Рекомендую физически крепким любителям приключений:-))
Ксения
4 сен 2020
Спасибо большущее Вашей Всей команде!!!Море впечатлений. И я всё-таки видела черепаху)))
София
31 авг 2020
Нам все очень понравилось!!! Сначала было страшно, но потом настроилась и все прошло хорошо! Инструктор Геннадий был с юмором, поэтому помог справиться с волнением! Мастер своего дела, ему можно и нужно довериться!!! Там такая красота, что ради этого стоит решиться и погрузиться в море 😉
Дмитрий
31 авг 2020
На мои вопросы инструктор отвечает армейскими шуточками в духе "потонете если - новые приедут". Не любит море. Никаких рассказов о том что предстоит увидеть. По ходу дайвинга просто плывет вперёд не отвлекаясь на окружающее. На BCD отсутствовало крепление - получил шуточки в духе "ну потонешь значит". Вообщем всем любителям Петросяна - Хайли рекомендед.
Оксана
Ответ гида:Такое общение у нас не принято. Мы обсудили данный случай внутри команды и уверены, что такая интерпритация могла быть только следствием ошибки коммуникации. Нам жаль, что подобная ошибка имела места быть и мы учтем этот опыт на будущее.
Ксения
23 авг 2020
Интересная команда, не остановившаяся на коммерческих погружениях, а группа исследователей-постоянных практиков. Посмотрите книгу Оксаны-я была ошарашена и не могла поверить, что они совершали все эти погружения - 80 метром для меня что-то фантастическое. Что касается интердайверов (=новичков, без корочек), то тут полная безопасность-есть с чем сравнивать. Спасибо Оксане, Александру, а также капитану-очень приятно наблюдать работу профессионалов!
Оксана
20 авг 2020
Спасибо большое! Все было прекрасно!
Александр
13 авг 2020
Прошло все просто великолепно! Прекрасный и слаженный коллектив. Дмитрий и Геннадий чётко нас проинструктировали, как вести под водой. Постоянно интересовались, все ли у нас хорошо. Молодцы!!! Желаем им удачи, здоровья и послушных отдыхающих. Отдельное спасибо капитану судна. Так дкржать!!!!
Илья
8 авг 2020
Спасибо нашим инструкторам, Оксане иГене. Профессионалы в своем деле. Сначала было страшно, но благодаря грамотным и спокойным действиям инструкторов, все пришло в норму и мы получили массу положительных впечатлений. Очень рекомендуем.
Фёдор
7 авг 2020
Очень классно!!!
Ксения
30 июл 2020
Это супер! Эмоции зашкаливают от восторга! Я была с сыном 9 лет. И у нас с ним все получилось благодаря профессиональнализму инструкторов. Александр и Геннадий- Вы наши герои! Сын сделал все спокойно, а я очень боялась и был момент, что я хотела отказаться от идеи. Но терпение и четкие инструкции Геннадия помогли мне успокоиться и выполнить погружение. Незабываемые впечатления) Благодарю за такое мероприятие!