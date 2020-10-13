10 отзывов оставили туристы

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Балаклава — жемчужина Крыма

Проследить путь курорта от пограничного поста до уютного крымского городка

4.6
10 отзывов
Светлана
Светлана – Гид из Севастополя
Балаклавская гавань повидала многое: здесь располагался лагерь римских легионеров, защищавший подступы к Херсонесу, дозорная колония генуэзцев, бухта была «предместьем Ливерпуля» во время Крымской войны.

Сегодня это тихий курорт, напоминающий городки на живописных берегах Средиземноморья, только с особенной душой.

Я постараюсь так рассказать об истории 📖 Балаклавы, чтобы вы ощутили гармонию этого места и услышали эхо старины.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма

Что вас ожидает

История 📖 бухты
Я расскажу о том, как балаклавская гавань меняла «владельцев», но всегда оставалась важным опорным пунктом. Как вслед за присоединением Крыма к Российской империи в Балаклаве был создан пограничный Греческий батальон и как бухте суждено было стать штаб-квартирой британской армии — «предместьем Ливерпуля», как её называли сами англичане. Помогу обнаружить загадочную связь между гибелью эскадры Королевского флота Англии 14 ноября 1854 года и созданием в советской России Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Вы посетите Храм двенадцати Апостолов, возведенный в конце XVIII века, и по старинной улочке подниметесь к подножию крепости Чембало на вершине утёса, где вам откроются особенности жизни генуэзской колонии в 14-15 веках. И всё время экскурсии 🧭 будете, не переставая, восхищаться балаклавскими пейзажами.

Атмосфера русского курорта
На рубеже 19-20 столетий на берегах лазурной бухты строятся гостиницы и водолечебницы, рестораны и кинотеатры — тут и открывается курортная страница крымского городка. Вы совершите прогулку 👣 по восточному берегу укромной балаклавской бухты и полюбуетесь архитектурным ансамблем набережной, созданным в конце XIX — начале XX века и органично вписанным в неповторимый ландшафт. Услышите о курортной жизни маленькой Балаклавы рубежа веков, о пребывании здесь императрицы Екатерины Второй, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, поэта Адама Мицкевича и писателя Ивана Бунина. Зайдёте на улицу, где жили герои рассказов Александра Куприна, и удивитесь тому, как захватывающе интересен был балаклавский период жизни талантливого писателя.

Организационные детали

До Балаклавы вы добираетесь самостоятельно. Из центра Севастополя можно добраться на маршрутке № 94 или на такси 🚕 (около 300 рублей).

Начало и место завершения
🚩 в Балаклаве
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма
Балаклава — жемчужина Крыма

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья! Работаю гидом в Крыму с 2012 г. Жизнерадостная, люблю дарить людям хорошее настроение. Историк по профессии. Близка тема древней истории Херсонеса, Балаклавы, Фиолента и дореволюционная история городов Южного берега Крыма и Севастополя. Работаю в формате прогулки. Люблю находить живописные городские пейзажи и показывать на прогулке. Пешеходные маршруты посвящаю истории Ялты и Севастополя рубежа 19-20 столетия. Знакомлю с литературной и музыкальной историей Ялты и Севастополя, показываю своеобразие архитектурного образа крымских городов.
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10 отзывов оставили туристы

13 окт 2020
Спасибо, гид очень хорошо составил план экскурсии, интересно подал матерьял. все очень всем понравилось
1 окт 2020
Замечательная экскурсия! Светлана увлеченный историей родного города экскурсовод, от которого мы узнали очень много нового и интересного. Благодаря Светлане мы просто влюбились в Балаклаву! Так хочется вернуться сюда еще!
26 авг 2020
Спасибо большое экскурсоводу. Очень интересно и познавательно. Нам все понравилось!
4 авг 2020
Спасибо Светлане за познавательную экскурсию, чуткость и уважение. С погодой очень повезло, было не жарко и экскурсия далась очень легко.
31 июл 2020
Экскурсионный маршрут не продуман, об, екты маршрута не продуманы, поэтому отсутствует общая концепция экскурсии. Материал продавался хаотично. Отсутствуют организационные способности.
25 июл 2020
Здравствуйте! Балаклава очень красивое место. И это нам помогла увидеть наш гид Светлана. Сначала мы прошли по набережной Балаклавы, увидели бухту рядом, потом посмотрели на бухту с высоты генуэзской крепости. Оказалось, что в Балаклаве столько разных пластов истории наслоилась и столь всяких исторических событий произошло, просто потрясающе. Светлана нас поводила по своим излюбленным тропинкам, провела нас на мыс о куда открывается вид на вход в бухту и на море. И бухта красивая и много истории в этом месте и спасибо Светлане, что мы с её помощью увидели и узнали про которые никогда не слышали. Светлана раскрыла для нас Балаклаву и нам хочется сюда вернуться и тихо по бродить на узким извилистым улочкам и тропинка, добраться по горам до пляжей. Спасибо Светлане!
22 мар 2020
Добрый день! Очень большое спасибо гиду за экскурсии. Было очень познавательно и интересно. Время пролетело незаметно. Никто не устал. Нашей команде очень понравилось освещение темы Балаклава. Я рекомендую всем посетить эту экскурсию. С уважением, Михаил.
13 янв 2020
Спасибо Светлане за очень интересную экскурсию! Ее глазами Балаклава предстала в совершенно волшебном свете. Захотелось перечитать рассказы Куприна, имея этот образ Балаклавы перед глазами. Очень рекомендую экскурсию Светланы всем!
15 авг 2019
Огромное спасибо Светлане за интересную и увлекательную экскурсию по Балаклаве. Светлана очень открытый, светлый человек. Общаться с ней было одно удовольствие. Отлично знает город и его историю, отвечает на все вопросы, адаптирует экскурсию по нашему желанию. Было очень комфортно и интересно не только мне, но и моей внучке 8 лет. Мы увидели Балаклаву с высоты птичьего полета. Проехали, а потом немного поднялись к старинной башне. Виды потрясающие!!!! Светлана очень интересный рассказчик с очень доброй и светлой энергетикой. Это очень важно при индивидуальных экскурсиях. Она прекрасный фотограф. Подсказала мне с какого ракурса лучше фотографировать. Мы с внучкой влюбились в Балаклаву, в Светлану, в Крым. Спасибо. спасибо, спасибо!!!!!!!! Всем рекомендую посетить Балаклаву. Маленький красивый городок с интересной и богатой историей.
6 апр 2019
Нам все понравилось. Светлана совершенно прелестно комбинирует современную и древнюю историю с историями жизни звезд, литературных и политических, посещавших или живших в Балаклаве. Исторические факты из жизни древнего города, рассказанные ею, помогли представить развитие и преобразования в бухте. Маршрут был для нас составлен отлично, никто не утомился. Рассказ был подробный и познавательный. Моей 6 летней дочери, по ее словам, больше всего понравилась крепость. Спасибо!

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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