ежедневно в 17:00

Что вас ожидает

Новый способ узнать город поближе

Это приятная прогулка по городу, экскурсия, спектакль и квест. Как только вы наденете наушники, город превратится в живого собеседника и одновременно огромную реалистичную сцену. Улицы и исторические объекты станут декорациями, а вы — актерами настоящего «спектакля на ногах». Технология 3D звука перенесет в виртуальную реальность, а по маршруту вас будет незримо сопровождать и направлять гид.

Интересный Севастополь в деталях

Вы побываете в главных точках центральной части города. Узнаете трагическую историю затопления кораблей в бухте Севастополя. Выясните, как инженерная находка спасла за одну ночь жизни 25 000 человек. По пути повстречаете Льва Толстого и знаковых личностей Севастополя. Познакомитесь с адмиралом Нахимовым и отправитесь подальше от шума, на «хребет беззакония», как называли главный городской холм. А еще откроете тайну сгоревшей библиотеки и отыщете следы масонского движения.

Пункты маршрута

Спектакль начнется на Приморском бульваре и завершится у ротонды, напротив памятника Суворову. Основные достопримечательности: Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, Графская пристань, площадь Нахимова, театр Луначарского, Центральный городской холм, старые улочки, Башня ветров, собор Петра и Павла в древнегреческом стиле, площадь Суворова.

🎁 В финале будет сюрприз, а после прогулки вы останетесь с приятным ощущением, как после хорошего фильма.

Организационные детали