ежедневно в 17:00

Иммерсивная прогулка по Севастополю

Познакомиться с городом в формате трогательного спектакля-променада

4.6
17 отзывов
В необычном путешествии вы погрузитесь в сюжеты прошлого так, как если бы стали участниками фильма.

Аудиоспектакль в 3D наушниках создаст декорации из старых улочек и знаковых мест города.

А сопровождать вас будут истории о морских катастрофах, тайнах сгоревшей библиотеки, масонах и другие легенды, известные и не очень.
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Иммерсивная прогулка по Севастополю
Иммерсивная прогулка по Севастополю

Что вас ожидает

Новый способ узнать город поближе

Это приятная прогулка по городу, экскурсия, спектакль и квест. Как только вы наденете наушники, город превратится в живого собеседника и одновременно огромную реалистичную сцену. Улицы и исторические объекты станут декорациями, а вы — актерами настоящего «спектакля на ногах». Технология 3D звука перенесет в виртуальную реальность, а по маршруту вас будет незримо сопровождать и направлять гид.

Интересный Севастополь в деталях

Вы побываете в главных точках центральной части города. Узнаете трагическую историю затопления кораблей в бухте Севастополя. Выясните, как инженерная находка спасла за одну ночь жизни 25 000 человек. По пути повстречаете Льва Толстого и знаковых личностей Севастополя. Познакомитесь с адмиралом Нахимовым и отправитесь подальше от шума, на «хребет беззакония», как называли главный городской холм. А еще откроете тайну сгоревшей библиотеки и отыщете следы масонского движения.

Пункты маршрута

Спектакль начнется на Приморском бульваре и завершится у ротонды, напротив памятника Суворову. Основные достопримечательности: Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, Графская пристань, площадь Нахимова, театр Луначарского, Центральный городской холм, старые улочки, Башня ветров, собор Петра и Павла в древнегреческом стиле, площадь Суворова.

🎁 В финале будет сюрприз, а после прогулки вы останетесь с приятным ощущением, как после хорошего фильма.

Организационные детали

  • В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 1, 5 часа до начала, а заказ можно будет перенести на другую удобную дату
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Приморском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 17:00

Юлия
Юлия
С 2019 года мы делаем иммерсивные экскурсии, или спектакли-променады. Над каждым проектом работает большая команда, мы бережно раскапываем интересные факты из истории города и с помощью профессиональных театральных актёров оживляем их, чтобы вы могли почувствовать эти мгновения истории нашего города. Вас ждет «полное погружение» и «мурашки по коже», как пишут вдохновленные участники наших прогулок.
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17 реальных отзывов от туристов

О
28 сен 2021
Очень душевно и атмосферно! Никогда ещё не испытывала таких живых вдохновляющих эмоций от экскурсии! Аудио-спектакль с твоим участием! Прекрасные виды под завораживающий голос "Духа-хранителя города Севастополь" и чудесное музыкальное сопровождение. Мы побывали в таких местах, в которые обычно туристы и не "забредают", это ново и познавательно! Всё очень чётко и вовремя, хочется отметить работу гида, её настроение, улыбку и умение "вести за собой"! Умничка! Даже солнце "вовремя" село за горизонт, точно тогда, когда началась самая "загадочная" часть нашего путешествия. В общем, эмоций от этой экскурсии и у меня, и у детей хватит надолго! "Дух" говорил такие правильные вещи и затрагивал темы, которые очень актуально послушать сейчас каждому человеку. Огромное спасибо за этот формат! Рекомендую всем!
Алексей
28 сен 2021
Всю экскурсию не покидало ощущение стыда и не ловкости за происходящее. Качество уадиоспектакля на уровне школьной постановки. При чем в младших классах. Кому-то такое возможно нравится. Но я больше ни ногой))
Н
27 сен 2021
Все прошло отлично!
Я осталась под большим впечатлением, за время спектакля успела отдуши поплакать и от души посмеяться!
Такой формат (лично для меня) в 1000 раз интереснее чем любая другая обзорная экскурсия по городу с гидом)
Девушка которая сопровождала нас очень понравилась, очень приятная и милая)
Спасибо)))
А
21 сен 2021
Классная экскурсия, но целесообразнее ее начинать на час раньше, т. к. вторая часть экскурсии проходит уже в потемках, когда ничего не видно
Н
17 сен 2021
Шли с ожиданиями. Ожидания оправдались! Супер!
Н
17 сен 2021
Всё великолепно!
В
14 сен 2021
Необычно!
О
13 сен 2021
Замечательная экскурсия, динамичная, познавательная, очень понравилась! Большое спасибо!
Е
11 сен 2021
Чудесно, познавательно! Погружает в историю. Атмосферная экскурсия👌
Е
6 сен 2021
Отличная возможность познакомиться с городом и его историей, а заодно и заглянуть чуть глубже в себя. Живой формат, который не даст заскучать и отвлечься и, скорее всего, не оставит равнодушным. Спасибо! Это было волшебно и даже трогательно.
Татьяна
5 сен 2021
Интересная экскурсия. Оригинальный способ рассказать историю основания города. На экскурсии было 30 человек (это говорит о ее популярности), но это не мешает. Отдыхаю здесь не первый раз, думала в городе все посмотрела? Нет, оказывается есть ещё неизведанные места. Спасибо за экскурсию.
С
1 сен 2021
Есть сомнения, отбросьте их, потому что точно не пожалеете, вы словно побываете на премьере спектакля о которой мечтали. Браво 👏🏻
О
31 авг 2021
Добрый день. Формат использования наушников очень понравился. Звук окружает Вас, и кажется, что ты в гуще событий. Звук отличного качества, интересное повествование. Достаточно долгая. 1.5 часа было вполне нормально. Также хотелось бы вернуться туда же, откуда пришли - к фонтану.
Понравилось. Рекомендуем.
Е
29 авг 2021
Это самая необычная и увлекательная экскурсия. Вы одновременно погружаетесь в сказку и в историю города. После экскурсии, я влюбился в Севастополь заново, посмотрел совсем другими глазами и очень горжусь, что живу в таком славном городе. Если хотите провести хороший вечер и окунуться в историю города, почувствовать себя участником событий 19 века, то эта экскурсия, как раз для вас. Сходите не пожалеете.
Е
29 авг 2021
Для меня это был необычный поход. Очень интересная идея рассказывать исторические факты как аудиоспектакль. Мне понравилось, спасибо
Ещё 2 отзыва

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