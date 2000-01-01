Что вас ожидает:• Красивый однодневный маршрут;

Совершенно потрясающие виды;

Возможен выезд на рассвет или ночевка на оборудованной стоянке — в этом случае поездка оплачивается как двухдневный тур (стоимость участия *2) — при бронировании учитывайте это, а ещё лучше, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Экскурсионная программа:

8:30 — Встреча группы на АС Западная

Встречаемся на автостанции Западная. Дальше по желанию — заказываем машину или садимся в автобус на Синапное.

10:00 — Выход на начало тропы

Начало экскурсии 🧭 в Алимовой Балке.

11:30 — Обед на смотровой площадке

Отдых и обед перед началом второй части маршрута.

12:00 — Тропа на Малое Садовое

После обеда выходим на красивую тропу, по которой мы попадем в поселок Малое Садовое.

15:40 — Окончание маршрута в поселке Малое Садовое

Выходим в Малое Садовое, отсюда можно или уехать автобусом, или вызвать машину в сторону Симферополя или Бахчисарая (если мы по какой-то причине не уложились по времени)Aлимова балка — легендарное ущельеНаходится оно около поселка Баштановка. Поговаривают, что тут жил крымский Робин Гуд. Разбойник Алим, имя которого и получила эта местность. Протяженность Алимовой балки достигает 3, 2 км, а ширина в устье составляет примерно 320 м., дальше балка сужается, а в верхней своей части распадается на два оврага Биринджи-Качедже и Экинджи-Качедже. В переводе с крымскотатарского Биринджи — второй, а Экинджи — первый, как видно, с названиями особенно не заморачивались, первый овраг и второй овраг. А так как Дере переводится, как балка, то тут уж простая логика подсказывает, что Качедже ни что иное, как разлом или ущелье. Но вообще есть смысл поймать крымского татарина и задать ему вопрос. Итак, с названиями разобрались, что дальше?Алимова балка — место силыСовременные маги и чародеи считают, что Алимова балка это место силы, в котором можно вернуть себе равновесие как в физическом, так и в астральном плане. Легенд на самом деле про ущелье чуть ли не больше, чем про более известный Храм Солнца в Ласпи. Вообще, в небольшом по размерам урочище и в самом деле сосредоточена масса занимательных мест. Так, в верховьях оврага Качедже-Дере остались дольмены (таврские ящики) — места захоронения тавров. Для каждого рода (семьи) у тавров был свой ящик для погребения. Правила такие были. Так что идея семейных склепов и подхоронений ни разу не нова. Кроме таврских ящиков на тропе при должном внимании можно увидеть Язлы-Таш — «камень с надписями», он же Тамга-Таш, — «камень с тамгами». С легендами о разбойнике связаны Алимов навес и Алимова пещера. Навес ни что иное, как стоянка древнего человека, естественное укрытие под скалой от непогоды и дождя. Легенды Алимовой балкиМистики считают, что дух разбойника Алима, который грабил богатых и раздавал награбленное бедным, до сих пор обитает в этих краях. Потому пройти балку целиком и не вляпаться в неприятности может только тот, кто чист душой и помыслами. Иначе баста, карапузики. Минимум плутанете, максимум пропадете (совсем). К слову, именно здесь часть трещин замурована — пропадали видать часто. Так что выбирайте гида правильно, чтобы он и вас вывел, и сам не пропал. С предоплатой. Язлы-Таш (Тамга-Таш) неприметный камень. Полагают, что это вообще поваленный менгир (но это не точно). С одной стороны на камне стоят отметины — тамги. Предание же гласит, что кто найдет этот камень тому ничего не будет скоро мироздание дарует счастье, богатство и все-все-все. Вообще, материальные и духовные блага вроде безбедной жизни, хорошей жены и послушных детей (это цитата).

К слову, камней, да еще и поваленных, в балке хватает. Найти нужный можно, но только если очень внимательно искать, и знать где. Поскольку находили похоже не все, легенду дополнили уточнением: не всем открывается, только достойным. В ущелье есть два источника, Алим-коба-чокрак (источник Алима, ближе к Алимовой пещере), и Качнедже (верхний и нижний). Считается, что из этих источников течет «живая вода». Тут же находится и скала исполнения желаний. Узкая трещина, пройти по которой смогут только сильные духом. Но каждому прошедшему гарантируется, что загаданное в разломе исполнится. История 📖 (быль) Алимовой балкиСуществует реальный исторический персонаж, Алим Айдамах, батрак, уличенный в неповиновении (тут истории разные, от мелкого воровства до попыток соблазнения дочери хозяина) и сосланный в солдаты. Согласно условиям, какое-то время Алиму нужно было за провинность отслужить, а после он мог вернутся в родной город 🏙️. Но когда срок подошел, в возвращении ему отказали. Вот с этого момента и началась история Крымского Робин Гуда, который вершил свой честный суд, помогал бедным и грабил богатых. Поймать его само собой не выходило, потому как у татар он был чуть ли не национальный герой. А в дебрях Крыма отловить одиночку, заранее оповещенного об облаве, не реально. Вот такое интересное место есть недалеко от поселка Баштановка. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.