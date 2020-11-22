2 отзыва оставили туристы

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Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»

Пройтись по утреннему Севастополю, услышать нескучные истории и поймать красоту в объектив камеры

5
2 отзыва
Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Севастополь — настоящая шкатулка с сокровищами, тайны которой вы приоткроете на прогулке 👣.

Мы посетим колоритные парадные и дворики, прогуляемся нетуристическими улочками и сделаем множество стильных фотографий.

Я расскажу вам о городе и его главных памятниках, а также помогу составить лучший маршрут по Севастополю и Крыму!
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 29002 320 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»

Что вас ожидает

Дружеская прогулка 👣
Экскурсия ⛳ начинается на Площади Ушакова, где мы поговорим об основании города и главных вехах его истории 📖. Далее навестим уютные аутентичные дворики, скрытые от посторонних глаз, прогуляемся по тайным улочкам и заглянем в необычную городскую парадную с видом на Черноморский флот и южную бухту. Вы поднимитесь по лестницам, которые в Севастополе заменяют улицы, узнаете, где делают самый вкусный кофе и какое вино 🍷 обязательно нужно попробовать. А в завершение получите в подарок небольшой путеводитель 🚗 по городу и открытку с видами Севастополя.

Фото-репортаж
Я поделюсь старинными городскими легендами, расскажу о местном укладе жизни и известных людях, которые оставили след в истории 📖 Севастополя. На протяжении прогулки я буду помогать с выбором фото-точек и позированием и сделаю множество снимков, которые обязательно передадут весь удивительный колорит этих мест.

Организационные детали

  • Фото на айфон 11 Pro Max или на ваши устройства. В течение суток после прогулки вы получите около 200 снимков в цветокоррекции.
  • Посещение кафе по желанию (оплачивается отдельно)
  • При желании мы вместе отправим открытки вашим близким с самой красивой почты Крыма (открытки и марки не входят в стоимость)
Начало и место завершения
🚩 По. Ушакова, Отель «Украина»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»
Инста-прогулка «Неизведанный Севастополь»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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2 отзыва оставили туристы

22 ноя 2020
Интересная, живая экскурсия, с ненавязчиво погружением в исторические факты, но вместе с этим узнаешь много нового- имена, подоплеку событий, интересные нюансы. 2 часа пролетели незаметно и насыщенно! Экскурсия подходит для молодых пар, для семей с детьми 13-17 лет. Рекомендую очень!!!
10 дек 2019
Хорошая экскурсия, бодрая, очень позитивная и живая Екатерина, нам все понравилось, спасибо’

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