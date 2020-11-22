2 отзыва оставили туристы

Дружеская прогулка 👣 Экскурсия ⛳ начинается на Площади Ушакова, где мы поговорим об основании города и главных вехах его истории 📖. Далее навестим уютные аутентичные дворики, скрытые от посторонних глаз, прогуляемся по тайным улочкам и заглянем в необычную городскую парадную с видом на Черноморский флот и южную бухту. Вы поднимитесь по лестницам, которые в Севастополе заменяют улицы, узнаете, где делают самый вкусный кофе и какое вино 🍷 обязательно нужно попробовать. А в завершение получите в подарок небольшой путеводитель 🚗 по городу и открытку с видами Севастополя.
Фото-репортаж Я поделюсь старинными городскими легендами, расскажу о местном укладе жизни и известных людях, которые оставили след в истории 📖 Севастополя. На протяжении прогулки я буду помогать с выбором фото-точек и позированием и сделаю множество снимков, которые обязательно передадут весь удивительный колорит этих мест.
Организационные детали
Фото на айфон 11 Pro Max или на ваши устройства. В течение суток после прогулки вы получите около 200 снимков в цветокоррекции.
Посещение кафе по желанию (оплачивается отдельно)
При желании мы вместе отправим открытки вашим близким с самой красивой почты Крыма (открытки и марки не входят в стоимость)
Начало и место завершения
🚩 По. Ушакова, Отель «Украина»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
Интересная, живая экскурсия, с ненавязчиво погружением в исторические факты, но вместе с этим узнаешь много нового- имена, подоплеку событий, интересные нюансы. 2 часа пролетели незаметно и насыщенно! Экскурсия подходит для молодых пар, для семей с детьми 13-17 лет. Рекомендую очень!!!
Елена
10 дек 2019
Хорошая экскурсия, бодрая, очень позитивная и живая Екатерина, нам все понравилось, спасибо’