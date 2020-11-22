2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Дружеская прогулка 👣

Экскурсия ⛳ начинается на Площади Ушакова, где мы поговорим об основании города и главных вехах его истории 📖. Далее навестим уютные аутентичные дворики, скрытые от посторонних глаз, прогуляемся по тайным улочкам и заглянем в необычную городскую парадную с видом на Черноморский флот и южную бухту. Вы поднимитесь по лестницам, которые в Севастополе заменяют улицы, узнаете, где делают самый вкусный кофе и какое вино 🍷 обязательно нужно попробовать. А в завершение получите в подарок небольшой путеводитель 🚗 по городу и открытку с видами Севастополя.

Фото-репортаж

Я поделюсь старинными городскими легендами, расскажу о местном укладе жизни и известных людях, которые оставили след в истории 📖 Севастополя. На протяжении прогулки я буду помогать с выбором фото-точек и позированием и сделаю множество снимков, которые обязательно передадут весь удивительный колорит этих мест.

Организационные детали