Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Севастополь во всей красе

Вы посетите самые живописные места в центре города: Приморский бульвар, площадь Нахимова и Центральный холм. Рассмотрите усыпальницу адмиралов — Владимирский собор — и узнаете, почему по Матросскому бульвару раньше могли гулять 👣 только военные моряки. Заглянете в колоритные дворики и полюбуетесь чудесными панорамными видами на большую Севастопольскую бухту.

Городские истории 📖 и легенды

Несмотря на юный возраст, Севастополь дважды был стерт с лица земли и рожден заново. Вы узнаете, что такое батареи, бастионы, равелины и зачем городу боевой славы единороги. А также: как Севастополь связан с далекой Антарктикой, зачем его посещала Екатерина II, куда делись городские заводы по выращиванию устриц и почему именно этот местный продукт был так популярен во всем мире.

Организационные детали

По желанию после экскурсии 🧭 можно прокатиться на прогулочном катере в Южную бухту, где стоят корабли Черноморского флота. Стоимость — 500 рублей с человека.