Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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Морская крепость Севастополь

Погулять по городу-герою на семи холмах и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии

Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Вы раскроете историю 📖 Севастополя с момента основания по сей день.

Услышите о подвигах великих адмиралов и простых жителей, подниметесь на лучшие смотровые площадки и насладитесь уютом южных улочек.

А я поделюсь занимательными фактами о прошлом и настоящем города и сделаю все, чтобы наша встреча прошла душевно и познавательно.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь

Что вас ожидает

Севастополь во всей красе
Вы посетите самые живописные места в центре города: Приморский бульвар, площадь Нахимова и Центральный холм. Рассмотрите усыпальницу адмиралов — Владимирский собор — и узнаете, почему по Матросскому бульвару раньше могли гулять 👣 только военные моряки. Заглянете в колоритные дворики и полюбуетесь чудесными панорамными видами на большую Севастопольскую бухту.

Городские истории 📖 и легенды
Несмотря на юный возраст, Севастополь дважды был стерт с лица земли и рожден заново. Вы узнаете, что такое батареи, бастионы, равелины и зачем городу боевой славы единороги. А также: как Севастополь связан с далекой Антарктикой, зачем его посещала Екатерина II, куда делись городские заводы по выращиванию устриц и почему именно этот местный продукт был так популярен во всем мире.

Организационные детали

По желанию после экскурсии 🧭 можно прокатиться на прогулочном катере в Южную бухту, где стоят корабли Черноморского флота. Стоимость — 500 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 на площади Лазарева
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь
Морская крепость Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Я севастополец с рождения, мой дед освобождал этот город в далёком 1944-м. Влюблена в мой родной Севастополь, его историю, легендарные подвиги и головокружительные виды. А сейчас я влюбляю в него своих гостей! Мне близок стиль путешествий «Орешки». Как это? Не для всех интересны длинные тирады и тексты — я расскажу все самое интересное, покажу самое легендарное и севастопольское, а углубляться будем, учитывая ваши интересы!
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Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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