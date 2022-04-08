Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки

Увидеть две святыни, открыть местные предания и полюбоваться завораживающими видами

Индивидуальная
Программа посвящена двум интересным объектам — знаменитому Бисерному храму и нетуристической Лакской долине.

И это на фоне причудливых горных пейзажей! Вы рассмотрите убранство храма-пещеры, подниметесь на плато Качи-Кальона, узнаете о местной флоре и фауне и о достопримечательностях Алимовой балки.

Навестите исчезнувшее село Лаки и услышите о его трагедии.
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
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Что вас ожидает

Уникальный храм в ущелье и панорамы

Первая цель нашего путешествия — восстановленный скит Анастасии Узорешительницы, известный как Бисерный храм. Он находится в узком ущелье Таш-Аир, а его убранство декорировано украшениями из бисера, сделанными прихожанами и монахами — подобных мест нет в мире. Я расскажу об истории храма и о тайнах этого района, также вы сможете приложиться к мощам. Конечно, мы не ограничимся посещением только Бисерного храма, а поднимемся на потрясающую смотровую на горе.

Тишина и трагическая история Лакской долины

Вернувшись к машине, выпьем вкуснейший травяной чай и отправимся к другой святыне. Это одна из труднодоступных локаций полуострова — канувшая в небытие деревня Лаки. Вы не найдете ее ни на картах, ни у подножия скал, нависающих над цветущими садами. Здесь застываешь в изумлении от звенящей вокруг тишины. Вы увидите храм Святого Евангелиста Луки — свидетельство существования поселения; узнаете о появлении греческой деревни и о том, почему ее называют крымской Хатынью.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном внедорожнике с кондиционером. Есть детские кресла на любой возраст.
  • Экскурсию можно начать в Севастополе или Бахчисарае
  • Форма одежды — удобная. Обязательно возьмите с собой головной убор и воду, можно перекус.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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