Что вас ожидает

Уникальный храм в ущелье и панорамы

Первая цель нашего путешествия — восстановленный скит Анастасии Узорешительницы, известный как Бисерный храм. Он находится в узком ущелье Таш-Аир, а его убранство декорировано украшениями из бисера, сделанными прихожанами и монахами — подобных мест нет в мире. Я расскажу об истории храма и о тайнах этого района, также вы сможете приложиться к мощам. Конечно, мы не ограничимся посещением только Бисерного храма, а поднимемся на потрясающую смотровую на горе.

Тишина и трагическая история Лакской долины

Вернувшись к машине, выпьем вкуснейший травяной чай и отправимся к другой святыне. Это одна из труднодоступных локаций полуострова — канувшая в небытие деревня Лаки. Вы не найдете ее ни на картах, ни у подножия скал, нависающих над цветущими садами. Здесь застываешь в изумлении от звенящей вокруг тишины. Вы увидите храм Святого Евангелиста Луки — свидетельство существования поселения; узнаете о появлении греческой деревни и о том, почему ее называют крымской Хатынью.

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