5 отзывов оставили туристы

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Поход к Храму Солнца

Путешествие по горным хребтам среди пейзажей Байдарской долины к древнему месту силы

4.8
5 отзывов
Наташа
Наташа – представитель из Севастополя
Приглашаю вас отправиться в поход по одному из лучших видовых маршрутов Крыма! За 8 часов вы увидите красивейшие 🤩 места в окрестностях Севастополя, узнаете об их природных особенностях и сделаете замечательные фотографии 📸 на фоне восхитительной Байдарской долины.

А после подниметесь к Храму Солнца, месту силы на горе Ильяс-Кая с мощной энергетикой и древней историей 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Поход к Храму Солнца
Поход к Храму Солнца

Что вас ожидает

Панорамы «Крымской Швейцарии»
Мы пройдем нестандартным маршрутом от поселка Тыловое, расположенного в красивейшей Байдарской долине — месте одного из первых древних поселений Крыма. Вас встретят горные хребты с потрясающими видами на бухту Ласпи, гору Куш-Кая и Байдары, которые часто называют «Крымской Швейцарией». Мы пойдем в умеренном, удобном для вас темпе, останавливаясь для отдыха и фотопауз в самых живописных местах. Я покажу вам заметные последствия недавнего землетрясения и расскажу о многообразии местной флоры: в пути мы сменим несколько климатических зон, проходя от высоких лиственных деревьев до низкого можжевелового леса.

Храм Солнца — загадочное место силы
Конечная точка нашего маршрута — гора Ильяс-Кая, напоминающая по форме зуб или ладонь, и знаменитый «крымский Стоунхендж» — Храм Солнца. Это энергетически сильное место, где путешественники медитируют и загадывают желания, скалы здесь ощутимо различаются по температуре и электромагнитному заряду. Вы услышите легенды о древнем храме, сможете ощутить вибрацию гор ⛰️ и встретить стадо горных козлов, а после отправитесь на мыс Сарыч — самую южную точку Крыма.

Организационные детали

  • К месту начала похода мы добираемся на вашей машине или на такси 🚕 (от 1000 рублей в одну сторону за легковой автомобиль).
  • Для прохождения маршрута не требуется особая физическая подготовка.
  • В стоимость экскурсии 🧭 входит походный обед, накидки на случай дождя, вода.
Поход к Храму Солнца
Поход к Храму Солнца
Поход к Храму Солнца
Поход к Храму Солнца
Поход к Храму Солнца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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5 отзывов оставили туристы

11 сен 2020
Сам маршрут и экскурсию однозначно рекомендую. Безумно красивое место. К сожалению в последний момент нам поменяли гида и здесь мы немного расстроились. С нами была не Наталия. Этот факт очень расстроил. Нас только сопровождали и фотографировали, за это спасибо. Но я ожидала хоть каких то увлекательных рассказов, истории, географии. Очень сухо и мало с экскурсом по местности вышло. По сути это просто сопровождение. За такую сумму хочется больше истрии, интересных фактов, очень мало, а так по тропе и самим можно пройти и пофоткаться, зачем тогда гид? Тем более возникли такие трудности с трансфером. Оттуда еле уехали. Также, в моем понимании человек, у которого есть проблемы с дикцией и заиканием не может быть гидом. Фотографом - да, сопровождающим - да. Но от гида все так. ожидаешь внятных рассказов и экскурсов, а здесь с этим не сложилось.
4 авг 2019
Совершенно замечательная экскурсия! Спасибо Наталье и Алексею за организацию, чуткое реагирование под физические возможности путешественников и за невероятную энергетику подачи информации, пронизанную любовью к Крыму!
8 мая 2019
В Крыму много овеянных легендами мест. Давно с друзьями хотели побывать в Храме Солнца, считающимся одним из сакральных мест. Наш гид Наталья и водитель Алексей помогли нам в этом. Экскурсия по продуманному маршруту - на автомобиле от центра Севастополя в сторону Ласпи, а потом пешком по удивительным местам: весенний лес, зацветающие пионы и орхидеи... Попутно - подробная информация о Храме. Лесной крымский воздух помог нам преодолеть километры, к тому же ребята организовали привал с чаем и бутербродами. Впечатлил Храм - глыбы, камни, расположенные кольцом. Взойти на центральную скалу оказалось несложным даже нам, "юным пенсионерам", хотя на гору св. Ильи (входит в маршрут) мы подняться не рискнули. Обратную дорогу под гору и вовсе не заметили как прошли. В итоге туда-обратно прошли около 9 км, но совершенно без напряга. В целом, эту экскурсию мы рекомендуем однозначно. Маршрут продуман хорошо (чувствуется, сами ребята здесь бывали не раз). Мы специально просили Наталью адаптировать маршрут под пенсионеров, а для более молодых и подготовленных маршрут тем более будет несложным. Путевая информация подробная. Впечатлений - море! Думаю, что экскурсия подойдёт всем - и тем, кто интересуется эзотерикой, и тем, кто просто хочет увидеть ещё одно удивительное место Крыма. Спасибо Наталье и Алексею!
19 июл 2018
Спасибо большое гиду Наталье!!! Маршрут проходится легко, от видов захватывает дух! Можно идти даже с боязнью высоты и малоподготовленным людям
13 июл 2018
Благодарим за замечательный поход к Храму Солнца! Это был первый и незабываемый поход в горы! Благодаря Наталье, мы увидели все великолепие этих гор. Шли по большому маршруту. По началу, было тяжеловато, т. к. повторюсь, это первый поход в горы, но потом стало легче. И когда мы поднялись на последнюю точку, гора Ильяс-Каа, мы увидели весь наш маршрут с высоты, это неописуемый восторг от красоты этого места. Благодарим Наталью за великолепную экскурсию!

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