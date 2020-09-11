5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Панорамы «Крымской Швейцарии»

Мы пройдем нестандартным маршрутом от поселка Тыловое, расположенного в красивейшей Байдарской долине — месте одного из первых древних поселений Крыма. Вас встретят горные хребты с потрясающими видами на бухту Ласпи, гору Куш-Кая и Байдары, которые часто называют «Крымской Швейцарией». Мы пойдем в умеренном, удобном для вас темпе, останавливаясь для отдыха и фотопауз в самых живописных местах. Я покажу вам заметные последствия недавнего землетрясения и расскажу о многообразии местной флоры: в пути мы сменим несколько климатических зон, проходя от высоких лиственных деревьев до низкого можжевелового леса.

Храм Солнца — загадочное место силы

Конечная точка нашего маршрута — гора Ильяс-Кая, напоминающая по форме зуб или ладонь, и знаменитый «крымский Стоунхендж» — Храм Солнца. Это энергетически сильное место, где путешественники медитируют и загадывают желания, скалы здесь ощутимо различаются по температуре и электромагнитному заряду. Вы услышите легенды о древнем храме, сможете ощутить вибрацию гор ⛰️ и встретить стадо горных козлов, а после отправитесь на мыс Сарыч — самую южную точку Крыма.

Организационные детали