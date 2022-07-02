2022 год, Вы идёте по самому центру Севастополя и с удивлением обнаруживаете, что вокруг вас творится что то удивительное. Вдруг откуда то прямо перед Вами появляется сам великий полководец Суворов и хочет доверить Вам тайну государственной важности. Вы с недоумением выслушав важный секрет отправляетесь дальше, но уже буквально за поворотом сталкиваетесь лицом к лицу с императрицей Екатериной 2, а рядом с ней… Да-да! Сам граф Григорий Потёмкин!

И это только начало удивительных встреч!