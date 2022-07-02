спектакль-экскурсия «Севастополь - наука побеждать!»

спектакль-экскурсия «Севастополь - наука побеждать!»
спектакль-экскурсия «Севастополь - наука побеждать!»
спектакль-экскурсия «Севастополь - наука побеждать!»
спектакль-экскурсия «Севастополь - наука побеждать!»
спектакль-экскурсия «Севастополь - наука побеждать!»

Что вас ожидает 🤩

  • Графская пристань
  • Памятник Нахимову
  • Пл. Нахимова
  • Мемориал
  • Аллея героев
  • Ул. Ленина
  • Екатериненский сквер
  • Владимирский собор
  • Здание Черноморского флота
  • Дом Анны Ахматовой
  • Башня ветров
  • Синопский спуск
2022 год, Вы идёте по самому центру Севастополя и с удивлением обнаруживаете, что вокруг вас творится что то удивительное. Вдруг откуда то прямо перед Вами появляется сам великий полководец Суворов и хочет доверить Вам тайну государственной важности. Вы с недоумением выслушав важный секрет отправляетесь дальше, но уже буквально за поворотом сталкиваетесь лицом к лицу с императрицей Екатериной 2, а рядом с ней… Да-да! Сам граф Григорий Потёмкин!
И это только начало удивительных встреч!

по воскресеньям в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионный спектакль
  • В котором участвует экскурсовод-ведущий и актеры севастопольских театров
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятный знак «200 летию Севастополя», пл. Нахимов
Завершение: подножье Синопской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Сборная группа каждое воскресенье в 17:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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