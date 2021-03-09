2 отзыва оставили туристы

Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман

Проследить историю виноделия в Крыму от античности до наших дней и посетить современные винные дома

5
2 отзыва
Анна
Анна – Гид из Севастополя
Почти половина Севастополя — Гераклейский полуостров 🏝️ — это сельскохозяйственная территория древних греков.

Позже область выращивания лозы распространилась и на прекрасные соседние долины.

Вы познакомитесь с историей 📖 трех таких винодельческих районов Юго-Западного Крыма.

Откроете тонкости производства и оцените лучшие местные вина — игристые и тихие.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман

Что вас ожидает

Крым — земля виноделов
С давних времен люди выращивали здесь виноградную лозу. Она спасала их от голода и болезней, дарила вдохновение и надежду. Вы узнаете об античных и средневековых винодельнях, чудом сохранившихся в Крыму, а также проследите историю развития искусства до наших дней. Поговорим о методике выращивания винограда в давнюю эпоху и качественных винах, которые умели делать в так называемых пещерных городах. Я также расскажу об особенностях растения, пользе напитка и двух методиках лечения виноградом: ампело- и энотерапии.

Балаклавская долина, красивая в любое время года
Вы посетите современное винодельческое предприятие «Бельбек», где создаются вкусные авторские вина. А затем направитесь к Балаклавской бухте, спрятанной между утесами. Полюбовавшись Балаклавой, побережьем и генуэзской крепостью Чембало, вы направитесь к агрофирме «Золотая балка». Это предприятие выпускает игристые и тихие вина. Ассортимент и качество вы сможете оценить в фирменном магазине и дегустационном зале. А если захочется, то с бокалом игристого посидите на веранде Шампанерии, любуясь красотой долины и наслаждаясь напитком.

Фотисальская (Бельбекская) долина — история 📖 на каждом шагу
В пути по красочной дороге я расскажу о насыщенной древней истории 📖 долины. Вы увидите издали знаменитый пещерный город 🏙️ Мангуп, а также скальные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан — монахи древности были большими мастерами по изготовлению вина. Проедете по Бельбекскому каньону, рассмотрите гроты, в которых обитали неандертальцы и кроманьонцы, а также взглянете на высокогорную крепость Сюйрень. И далее в программе — винный дом «Фотисаль», предприятие замкнутого цикла — от лозы до бокала. В фирменном магазине представлены различные линейки вина тихого и игристого, цены здесь приятно удивляют.

Марочные вина Инкермана
Средневековая крепость Каламита и Свято-Климентовский монастырь в пригороде Севастополя снова перенесут в прошлое Крыма. А завод марочных вин «INKERMAN» представит свою знаменитую продукцию. Если у вас будет желание и если это будет возможно, вы сможете заказать местную экскурсию ⛳ по заводу с дегустацией. Или же зайти в фирменный магазин и выбрать понравившееся вино 🍷.

Побывав в трех районах Крыма, вы почувствуете особенности винной продукции каждого предприятия. Надеюсь, что все приобретенное вино 🍷 вам очень понравится, и вы снова направитесь в Крым, чтобы увидеть солнце ☀️ в бокале!

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия ⛳. Если вы без машины, то мы организуем программу на нашем семейном минивэне Renault Trafic. Стоимость услуг водителя и машины — 3500 рублей.
  • Длительность экскурсии 🧭 по одному из винодельческих предприятий Крыма с дегустацией — от 1, 5 до 2 часов. Стоимость — от 800 до 3000 рублей с человека. Необходима предварительная запись как минимум за несколько дней. Дети до 18 лет на дегустации не допускаются.
  • Если вы желаете посетить другие винодельни вместо предложенных мной в маршруте, это можно обсуждить при бронировании. Но не более трех объектов за указанное время (4, 5 часа) и, желательно, не более одной экскурсии 🧭 с дегустацией.
Начало и место завершения
🚩 в районе 5 км Балаклавского шоссе
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины. Кроме того, я работаю в команде лучших гидов Севастополя. В случае непредвиденных обстоятельств мы подменяем друг друга. Ваше знакомство с Севастополем и Крымом будет информативным, ярким и запоминающимся!
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2 отзыва оставили туристы

9 мар 2021
Очень интересная, хорошо организованная экскурсия. Помимо посещения виноделен гид Анна подробно рассказала об истории города и тех мест, по которым мы проезжали. Останавливались на смотровых площадках около красивых природных достопримечательностей. На шампанерии «Золотая балка» нам предоставилась возможность продегустировать сеты вин, выпускаемых на данном предприятии, а на Инкермане замечательная экскурсия продолжилась дегустацией (1, 5 часа). Открыли для себя винодельню и вино Фотисаль. Очень рекомендую! Спасибо гиду за такую интересную авторскую экскурсию!
9 мар 2021
Во время экскурсии мы познакомились с традициями виноделия в Крыму, увидели виноградники, живописные долины и каньоны, приобрели эксклюзивные вина. Анна ( экскурсовод) очень приятный и неравнодушный человек, влюблена в свой край и в свое дело !

Анна проводит ещё 5 экскурсий

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