21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы услышите о крымских преданиях и традициях и увидите все главные достопримечательности 🏛️ Севастополя: белоснежную Графскую пристань, центральную площадь Нахимова, Вечный огонь и пост № 1. Погуляете по живописной городской набережной и Приморскому бульвару, отыщете памятник Затопленным кораблям и узнаете, чем знаменит местный аквариум.

Севастополь изнутри

Севастополь — место с богатой историей 📖. Я расскажу о самых важных событиях его прошлого: двух героических оборонах, гибели и возрождении, морских сражениях и мирных свершениях. А также о повлиявших на него знаменитых людях: Екатерине II, Нахимове, Лазареве и Казарском. Кроме того, посоветую музеи 🖼, театры, кафе, пляжи и природные уголки, где можно чудесно провести свободное время.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.