Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Созданный как база Черноморского флота и дважды переживший героическую оборону, Севастополь впечатлит вас живописными панорамами и артефактами прошлого. Вы отыщете Солнечные часы и фрагменты Николаевской батареи, погуляете по Приморскому бульвару, оцените Графскую пристань и увидите фрагмент понтонного моста времен Крымской войны. Кроме того, рассмотрите храм-усыпальницу адмиралов и памятники Затопленным кораблям и адмиралу Нахимову.

Севастополь и знаменитые люди

Севастополь связан со множеством ярких и талантливых имен. Я расскажу о роли в истории 📖 города Потемкина и Екатерины II и покажу дом, где провела детские и юношеские годы Ахматова. А также раскрою, какое отношение к Севастополю имели известный путешественник Миклухо-Маклай и Михаил Лазарев, один из первооткрывателей Антарктиды.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.