Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Новогодний Смоленск и его истории

Прогуляться по самым нарядным локациям города и узнать о праздничных традициях смолян

Ольга
Ольга – Гид из Смоленска
Новогоднее настроение, украшенные уголки Смоленска и щепотка волшебства — главные составляющие нашей зимней обзорной прогулки.

Вы рассмотрите ключевые места города, познакомитесь с праздничными традициями смолян и соберете коллекцию сказочных историй, которые случались здесь под Рождество и Новый год.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории

Что вас ожидает

Смоленск с запахом хвои и мандаринов
От главной городской елки на центральной площади мы пройдемся до Лопатинского сада с Королевской крепостью. Рассмотрим дом-щелкунчик и Вознесенский монастырь 17 века, а затем заглянем в парк 🌳 Блонье с легендарной скульптурой оленя, вокруг которой сложилась особая новогодняя традиция. Вы узнаете, как связаны с праздником бывший дом Дворянского собрания и «пряничный» дом Будникова. А в завершение посетите величественный главный храм города — Успенский собор.

Как смоляне Новый год справляли
Мы побываем в местах, где горожане устраивали праздничные гуляния, катались на лихих тройках и давали балы. Вспомним старинные городские колядки, например «Дайте мне колбасу, я домой отнесу!». Вы узнаете, зачем на Смоленщине «грели предков», что местные жители ели до и после первой звезды, кто охранял пряники и как правильно ходить в гости по-смоленски. А еще разберемся, зачем мужчины разглядывали женщин после службы в Вознесенском монастыре, а женщины мужчин — после литургии в Троицком.

Организационные детали

Экскурсия отлично подходит для вечернего времени, когда в городе зажигаются фонари и гирлянды. При этом стоит заранее согласовать время начала прогулки, чтобы не попасть в Успенский собор во время богослужения или когда он закрыт.

Фотографии Евгения Гаврилова

Начало и место завершения
🚩 в районе площади Ленина
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории
Новогодний Смоленск и его истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Влюблена в Смоленск и вожу по нему экскурсии. Считаю, что наш город — тайный центр мира и могу это доказать :-) По образованию педагог, работала в школе, легко лажу с детьми. Сейчас я журналист, и это позволяет мне всегда быть в курсе городских событий и представить гостям современное лицо Смоленска.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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