Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Смоленск с запахом хвои и мандаринов

От главной городской елки на центральной площади мы пройдемся до Лопатинского сада с Королевской крепостью. Рассмотрим дом-щелкунчик и Вознесенский монастырь 17 века, а затем заглянем в парк 🌳 Блонье с легендарной скульптурой оленя, вокруг которой сложилась особая новогодняя традиция. Вы узнаете, как связаны с праздником бывший дом Дворянского собрания и «пряничный» дом Будникова. А в завершение посетите величественный главный храм города — Успенский собор.

Как смоляне Новый год справляли

Мы побываем в местах, где горожане устраивали праздничные гуляния, катались на лихих тройках и давали балы. Вспомним старинные городские колядки, например «Дайте мне колбасу, я домой отнесу!». Вы узнаете, зачем на Смоленщине «грели предков», что местные жители ели до и после первой звезды, кто охранял пряники и как правильно ходить в гости по-смоленски. А еще разберемся, зачем мужчины разглядывали женщин после службы в Вознесенском монастыре, а женщины мужчин — после литургии в Троицком.

Организационные детали

Экскурсия отлично подходит для вечернего времени, когда в городе зажигаются фонари и гирлянды. При этом стоит заранее согласовать время начала прогулки, чтобы не попасть в Успенский собор во время богослужения или когда он закрыт.

Фотографии Евгения Гаврилова