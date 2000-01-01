Екатерина – Гид из Смоленска

«Туманный скандинавский Север, янтароносное Балтийское побережье, некогда славная и могучая Хазария, блестящая Персия и, наконец, позднейшая Византия - все оставили свои памятники в этом многогранном, когда-то грандиозном торговом центре, возникшем здесь, на великом перекрёстке путей-дорог, где с незапамятных времён сталкивались и обменивались своими достижениями культуры многих веков и многих народов».



Так описывали Смоленск путеводители 19 века.



Увидим его своими глазами!