Смоленск на открытках - это город 🏙️, восславленный великолепной крепостью начала XVII века. Для смолян - это центр провинциальной культуры: уютный и живописный уголок России, центр которого застраивался в XIX веке. Для историков Смоленск - щит России, город-герой, не раз спасавший Родину. Наш современник, гуляя по Смоленску вместе с гидом, увидит многие достопримечательности:
Это всего лишь название локаций, в которых вы побываете. В каждой из них - частица истории 📖 и души города.
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 По запросу
Место завершения
🏁 Набережная р. Днепр
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.