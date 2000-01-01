Екатерина
Екатерина – Гид из Смоленска
«Туманный скандинавский Север, янтароносное Балтийское побережье, некогда славная и могучая Хазария, блестящая Персия и, наконец, позднейшая Византия - все оставили свои памятники в этом многогранном, когда-то грандиозном торговом центре, возникшем здесь, на великом перекрёстке путей-дорог, где с незапамятных времён сталкивались и обменивались своими достижениями культуры многих веков и многих народов».

Так описывали Смоленск путеводители 19 века.

Увидим его своими глазами!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Восславлен крепостью
Восславлен крепостью

Что вы увидите

  • 1. Смоленская крепость
  • 2. Лопатинский сад
  • 3. Городской сад Блонье
  • 4. Смоленский Свято-Успенский Кафедральный Собор
  • 5. Площадь Победы

Смоленск на открытках - это город 🏙️, восславленный великолепной крепостью начала XVII века. Для смолян - это центр провинциальной культуры: уютный и живописный уголок России, центр которого застраивался в XIX веке. Для историков Смоленск - щит России, город-герой, не раз спасавший Родину. Наш современник, гуляя по Смоленску вместе с гидом, увидит многие достопримечательности:

  • Это всего лишь название локаций, в которых вы побываете. В каждой из них - частица истории 📖 и души города.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 По запросу
Место завершения
🏁 Набережная р. Днепр
Восславлен крепостью
Восславлен крепостью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина
Екатерина
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