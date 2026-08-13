Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи
Исследовать город в деталях - с вопросами, фактами и интерактивом
Начало: Около Зимнего театра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 4300 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Начало: Ул. Театральная, 8
Расписание: Экскурсия доступна в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
725 ₽ за человека
Аудиогид
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Начало: Ул. Краснофлотская, Казачий Брод
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
620 ₽ за человека
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