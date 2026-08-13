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Аудиогиды Трипстера – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды Трипстера» в Сочи, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
252 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи
Исследовать город в деталях - с вопросами, фактами и интерактивом
Начало: Около Зимнего театра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 4300 ₽ за всё до 5 чел.
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Пешая
1 час
Аудиогид
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Начало: Ул. Театральная, 8
Расписание: Экскурсия доступна в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
725 ₽ за человека
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Начало: Ул. Краснофлотская, Казачий Брод
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
620 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аудиогиды Трипстера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Парадный Сочи: прогулка с фотографом;
  2. Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи;
  3. Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу;
  4. Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи.
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Чайная плантация;
  3. Роза Хутор;
  4. Гора Ахун;
  5. Морской вокзал;
  6. Олимпийский Парк;
  7. Набережная;
  8. Имеретинский порт;
  9. Мацеста;
  10. Парк Ривьера.
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2026
Сейчас в Сочи в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 3 экскурсии от 620 до 4300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2026 год по теме «Аудиогиды Трипстера», 6 ⭐ отзывов, цены от 620₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь