Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Что вас ожидает

Суздальский кремль — точка отсчета истории 📖 города

Гуляя по музею-заповеднику, вы послушаете о начале начал, когда на излучине реки Каменки возвели первые фортификационные сооружения. Пройдете по основным событиям тысячелетней истории кремля, пережившего набеги, пожары и разорения. Из фрагментов крепости и оборонительных валов попробуем мысленно восстановить периметр Старого города. А уютные улочки с аутентичными домами довершат образ Суздаля, чудом сохранившего атмосферу Древней Руси.

Рождественский собор — жемчужина комплекса

Особое внимание уделим древнейшей постройке кремля и ценному образцу каменного зодчества домонгольской Руси. Вы узнаете, к каким эпохам отсылают разные элементы и орнаменты храма, который не единожды реконструировали. Осознаете ценность фресок, иконостасов и златых врат обители. Я расскажу, чем примечательны звезды на небесно-синих куполах и кто из исторических личностей захоронен в соборном некрополе. Также поговорим о единственной в стране деревянной Иорданской сени 17 века, находящейся в восьмигранной колокольне с необычными часами.

Архиерейские палаты — место проживания церковных владык

В западной части Суздальского кремля вы откроете целый архитектурный комплекс с жилыми и хозяйственными постройками 17 века, системой переходов и даже потайных лестниц. Посетите Крестовую палату, где некогда давали званые ужины и принимали важных гостей. И взглянете на экспонаты разных вех суздальской истории.

Другие кремлевские святыни

На территории бывшей цитадели вы исследуете архитектурно-религиозные объекты 17-18 веков, удивительно гармонично вписавшихся в старинный комплекс. Осмотрите деревянный Никольский храм, построенный без единого гвоздя, летнюю Никольскую церковь, кирпичный Христорождественский храм и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты 🎫 в музейные комплексы — 200-350 руб. /человека.