Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

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Суздальский кремль: сердце древнего города

Вдохновляющий рассказ об истории многовековых памятников, где все еще жив дух стародавней Руси

Андрей
Андрей – Гид из Суздаля
Не спеша и вдумчиво вы изучите главные символы музея-заповедника.

Я детально расскажу о белоснежном Рождественском соборе и Архиерейских палатах, князьях и церковных владыках, редких фресках и малозаметных старославянских элементах.

В результате вы осознаете, что даже статус объекта мирового культурного наследия не способен описать истинную ценность суздальских шедевров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города

Что вас ожидает

Суздальский кремль — точка отсчета истории 📖 города
Гуляя по музею-заповеднику, вы послушаете о начале начал, когда на излучине реки Каменки возвели первые фортификационные сооружения. Пройдете по основным событиям тысячелетней истории кремля, пережившего набеги, пожары и разорения. Из фрагментов крепости и оборонительных валов попробуем мысленно восстановить периметр Старого города. А уютные улочки с аутентичными домами довершат образ Суздаля, чудом сохранившего атмосферу Древней Руси.

Рождественский собор — жемчужина комплекса
Особое внимание уделим древнейшей постройке кремля и ценному образцу каменного зодчества домонгольской Руси. Вы узнаете, к каким эпохам отсылают разные элементы и орнаменты храма, который не единожды реконструировали. Осознаете ценность фресок, иконостасов и златых врат обители. Я расскажу, чем примечательны звезды на небесно-синих куполах и кто из исторических личностей захоронен в соборном некрополе. Также поговорим о единственной в стране деревянной Иорданской сени 17 века, находящейся в восьмигранной колокольне с необычными часами.

Архиерейские палаты — место проживания церковных владык
В западной части Суздальского кремля вы откроете целый архитектурный комплекс с жилыми и хозяйственными постройками 17 века, системой переходов и даже потайных лестниц. Посетите Крестовую палату, где некогда давали званые ужины и принимали важных гостей. И взглянете на экспонаты разных вех суздальской истории.

Другие кремлевские святыни
На территории бывшей цитадели вы исследуете архитектурно-религиозные объекты 17-18 веков, удивительно гармонично вписавшихся в старинный комплекс. Осмотрите деревянный Никольский храм, построенный без единого гвоздя, летнюю Никольскую церковь, кирпичный Христорождественский храм и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты 🎫 в музейные комплексы — 200-350 руб. /человека.

Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города
Суздальский кремль: сердце древнего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Я родился и вырос в Суздале, люблю этот город всей душой. Окончил Суздальское художественно-реставрационное училище по специальности художник-реставратор. Более 10 лет назад прошел курсы экскурсоводов во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Имею официальную аккредитацию, поэтому со мной вы можете посетить любые музеи Суздаля. Мои экскурсии — это вдохновляющий рассказ коренного суздальца о родном городе.
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