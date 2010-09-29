На этой экскурсии мы «пройдем» на женскую половину истории: поговорим о роли женщины в семье и даже государстве. В старинном доме через прикосновение к быту вы поймете, как протекала жизнь женщины до замужества и после. В Покровском монастыре услышите о женах князей и царей. И убедитесь, что женский след в истории города невозможно не увидеть — возможно, Суздаль все-таки «она»?

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Описание

Что вас ожидает

От крестьянки до царицы

Экскурсия начнется в кремле. Здесь мы увидим главный храм города — собор Рождества пресвятой Богородицы — и поговорим о той, кому он посвящен. Совершим небольшую прогулку по городу и рассмотрим главные достопримечательности: я кратко расскажу о них — но основной фокус будет на женских страницах суздальской истории.

Затем посетим дом 19-го века, где вы «примерите» на себя крестьянско-купеческий быт тех лет:

Поработаете пральником, вальком и рубелем (весь инструментарий аутентичный); поймете, откуда пошли фразы «лыко не вяжет», «не мытьем, так катаньем», «закатай губу», «стоит, как привязанная» и др.

Поучитесь сучить нить и узнаете об утраченных техниках прядения и ткачества.

Откроете сундук с приданым: разберетесь, что собирали и каково жилось новоиспеченной жёнушке.

Услышите о традиционных обрядах и завяжете обережные узелки на платках и нитях.

А еще я расскажу о женских архетипах в народных сказках, о том, кем на самом деле была Баба-Яга и почему царевны были спящими, а также «несмеянами».

Выйдем из избы и прогуляемся до Покровского монастыря, с которым связаны судьбы многих царевен и княжон. Вы услышите о святых Ефросинье и Софии Суздальских, о Евдокии Лопухиной, умудрявшейся и в монастыря плести интриги вокруг престола, и узнаете о других примечательных фигурах из русских летописей.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия предназначена для женской компании и девочек лет с 13

Для детей младше 7 лет пешая прогулка может оказаться утомительной, хотя в середине будет возможность посидеть-отдохнуть в избе

Для компаний с детьми и без используются разные сказки; для аудитории старше 18 лет подробности максимально пикантные

Организационные детали