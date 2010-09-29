Женский профиль града Суждаль

Примерить женские обязанности в доме 19 века и взглянуть на события прошлого через фигуру женщины

На этой экскурсии мы «пройдем» на женскую половину истории: поговорим о роли женщины в семье и даже государстве.

В старинном доме через прикосновение к быту вы поймете, как протекала жизнь женщины до замужества и после. В Покровском монастыре услышите о женах князей и царей.

И убедитесь, что женский след в истории города невозможно не увидеть — возможно, Суздаль все-таки «она»?
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
Женский профиль града Суждаль
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Описание

Что вас ожидает

От крестьянки до царицы

Экскурсия начнется в кремле. Здесь мы увидим главный храм города — собор Рождества пресвятой Богородицы — и поговорим о той, кому он посвящен. Совершим небольшую прогулку по городу и рассмотрим главные достопримечательности: я кратко расскажу о них — но основной фокус будет на женских страницах суздальской истории.

Затем посетим дом 19-го века, где вы «примерите» на себя крестьянско-купеческий быт тех лет:

  • Поработаете пральником, вальком и рубелем (весь инструментарий аутентичный); поймете, откуда пошли фразы «лыко не вяжет», «не мытьем, так катаньем», «закатай губу», «стоит, как привязанная» и др.
  • Поучитесь сучить нить и узнаете об утраченных техниках прядения и ткачества.
  • Откроете сундук с приданым: разберетесь, что собирали и каково жилось новоиспеченной жёнушке.
  • Услышите о традиционных обрядах и завяжете обережные узелки на платках и нитях.
  • А еще я расскажу о женских архетипах в народных сказках, о том, кем на самом деле была Баба-Яга и почему царевны были спящими, а также «несмеянами».

Выйдем из избы и прогуляемся до Покровского монастыря, с которым связаны судьбы многих царевен и княжон. Вы услышите о святых Ефросинье и Софии Суздальских, о Евдокии Лопухиной, умудрявшейся и в монастыря плести интриги вокруг престола, и узнаете о других примечательных фигурах из русских летописей.

Кому подойдет экскурсия

  • Экскурсия предназначена для женской компании и девочек лет с 13
  • Для детей младше 7 лет пешая прогулка может оказаться утомительной, хотя в середине будет возможность посидеть-отдохнуть в избе
  • Для компаний с детьми и без используются разные сказки; для аудитории старше 18 лет подробности максимально пикантные

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не планируется
  • Стоимость указана за группу до 5 человек, большее количество участников обговаривается отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Богородице-Рождественского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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