Экскурсия начнется в кремле. Здесь мы увидим главный храм города — собор Рождества пресвятой Богородицы — и поговорим о той, кому он посвящен. Совершим небольшую прогулку по городу и рассмотрим главные достопримечательности: я кратко расскажу о них — но основной фокус будет на женских страницах суздальской истории.
Затем посетим дом 19-го века, где вы «примерите» на себя крестьянско-купеческий быт тех лет:
Выйдем из избы и прогуляемся до Покровского монастыря, с которым связаны судьбы многих царевен и княжон. Вы услышите о святых Ефросинье и Софии Суздальских, о Евдокии Лопухиной, умудрявшейся и в монастыря плести интриги вокруг престола, и узнаете о других примечательных фигурах из русских летописей.