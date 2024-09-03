И Иван Древний Владимир: к истокам истории Прекрасный гид с глубокими историческими знаниями и великолепная рассказчица. История Владимирско-Суздальского княжества преподнесена как на ладони, даже в фио князей путаться перестал:)

Е Екатерина Два в одном: Владимир и Боголюбово Прекрасный экскурсовод! 11 из 10!!! Однозначно рекомендую!!

И Ирина Княжий град Владимир читать дальше пройти по городу и каждый раз будете узнавать что -то новое. Экскурсия строго для взрослых людей. Единственный момент именно к организатору. Просили экскурсию для ребенка, получили для взрослых. Просьба, быть внимательней. Экскурсией довольны по содержанию. Экскурсия отличная и содержательная. Ирина человек с глубокими знаниями, который любит свой город. Мне кажется с Ириной можно несколько раз

И Ишенгома Два в одном: Владимир и Боголюбово Насыщенная экскурсия, красочные пейзажи, древняя архитектура, любопытные истории. Достаточно пеших перемещений, но не утомительно.

Н Надежда Княжий град Владимир Экскурсовод Вера супер как рассказывает. Очень понятно, без лишних исторических дат. За короткое время экскурсии узнали все об истории создании Владимира. Рекомендую. Спасибо огромное.

Н Наталья Княжий град Владимир Интересная экскурсия. Вера - хороший рассказчик, ответила на все вопросы.

Е Елена Два в одном: Владимир и Боголюбово Замечательная и познавательная экскурсия, глубокие исторические знания и интересные факты! Огромное спасибо Елене, мы были группой с разными возрастами от 12-70 лет, всем очень понравилось!

М Марина Прогулка по центру Владимира Прекрасная экскурсия была в осенний солнечный день! Экскурсовод Оксана замечательно и интересно рассказывала. Рекомендуем, не пожалеете!

Г Галина Древний Владимир: к истокам истории Супер экскурсия! Очень много узнали важных исторических фактов. После интересного рассказа Ольги захотелось ещё раз глубже изучить историю Государства Российского. Спасибо огромное!