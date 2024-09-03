4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборКняжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади / Соборная площадь
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван3 сентября 2024Прекрасный гид с глубокими историческими знаниями и великолепная рассказчица. История Владимирско-Суздальского княжества преподнесена как на ладони, даже в фио князей путаться перестал:)
- ЕЕкатерина2 сентября 2024Прекрасный экскурсовод! 11 из 10!!! Однозначно рекомендую!!
- ИИрина1 сентября 2024Экскурсия отличная и содержательная. Ирина человек с глубокими знаниями, который любит свой город. Мне кажется с Ириной можно несколько раз
- ИИшенгома30 августа 2024Насыщенная экскурсия, красочные пейзажи, древняя архитектура, любопытные истории. Достаточно пеших перемещений, но не утомительно.
- ННадежда22 августа 2024Экскурсовод Вера супер как рассказывает. Очень понятно, без лишних исторических дат. За короткое время экскурсии узнали все об истории создании Владимира. Рекомендую. Спасибо огромное.
- ННаталья21 августа 2024Интересная экскурсия. Вера - хороший рассказчик, ответила на все вопросы.
- ЕЕлена21 августа 2024Замечательная и познавательная экскурсия, глубокие исторические знания и интересные факты! Огромное спасибо Елене, мы были группой с разными возрастами от 12-70 лет, всем очень понравилось!
- ММарина20 августа 2024Прекрасная экскурсия была в осенний солнечный день! Экскурсовод Оксана замечательно и интересно рассказывала. Рекомендуем, не пожалеете!
- ГГалина15 августа 2024Супер экскурсия! Очень много узнали важных исторических фактов. После интересного рассказа Ольги захотелось ещё раз глубже изучить историю Государства Российского. Спасибо огромное!
- ННина11 августа 2024Экскурсия с Ольгой - это прекрасное знакомство с Владимиром, его историей и достопримечательностями. Ольга прекрасно владеет информацией в различных областях: история, зодчество, иконопись и т. д. Она прекрасный рассказчик, информацию доносит легко и интересно. Безумно рады знакомству!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в сентябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 3 600 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 441 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год на рождество, 441 ⭐ отзыв, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь