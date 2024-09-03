На Рождество – экскурсии во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» во Владимире, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Пешая
31 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Княжий град Владимир
Пешая
107 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади / Соборная площадь
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
3 600 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
Пешая
160 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по центру Владимира
Пешая
143 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    3 сентября 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Прекрасный гид с глубокими историческими знаниями и великолепная рассказчица. История Владимирско-Суздальского княжества преподнесена как на ладони, даже в фио князей путаться перестал:)
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2024
    Два в одном: Владимир и Боголюбово
    Прекрасный экскурсовод! 11 из 10!!! Однозначно рекомендую!!
  • И
    Ирина
    1 сентября 2024
    Княжий град Владимир
    Экскурсия отличная и содержательная. Ирина человек с глубокими знаниями, который любит свой город. Мне кажется с Ириной можно несколько раз
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    пройти по городу и каждый раз будете узнавать что -то новое. Экскурсия строго для взрослых людей. Единственный момент именно к организатору. Просили экскурсию для ребенка, получили для взрослых. Просьба, быть внимательней. Экскурсией довольны по содержанию.

  • И
    Ишенгома
    30 августа 2024
    Два в одном: Владимир и Боголюбово
    Насыщенная экскурсия, красочные пейзажи, древняя архитектура, любопытные истории. Достаточно пеших перемещений, но не утомительно.
  • Н
    Надежда
    22 августа 2024
    Княжий град Владимир
    Экскурсовод Вера супер как рассказывает. Очень понятно, без лишних исторических дат. За короткое время экскурсии узнали все об истории создании Владимира. Рекомендую. Спасибо огромное.
  • Н
    Наталья
    21 августа 2024
    Княжий град Владимир
    Интересная экскурсия. Вера - хороший рассказчик, ответила на все вопросы.
  • Е
    Елена
    21 августа 2024
    Два в одном: Владимир и Боголюбово
    Замечательная и познавательная экскурсия, глубокие исторические знания и интересные факты! Огромное спасибо Елене, мы были группой с разными возрастами от 12-70 лет, всем очень понравилось!
  • М
    Марина
    20 августа 2024
    Прогулка по центру Владимира
    Прекрасная экскурсия была в осенний солнечный день! Экскурсовод Оксана замечательно и интересно рассказывала. Рекомендуем, не пожалеете!
  • Г
    Галина
    15 августа 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Супер экскурсия! Очень много узнали важных исторических фактов. После интересного рассказа Ольги захотелось ещё раз глубже изучить историю Государства Российского. Спасибо огромное!
  • Н
    Нина
    11 августа 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Экскурсия с Ольгой - это прекрасное знакомство с Владимиром, его историей и достопримечательностями. Ольга прекрасно владеет информацией в различных областях: история, зодчество, иконопись и т. д. Она прекрасный рассказчик, информацию доносит легко и интересно. Безумно рады знакомству!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Два в одном: Владимир и Боголюбово
  2. Княжий град Владимир
  3. Древний Владимир: к истокам истории
  4. Прогулка по центру Владимира
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в сентябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 3 600 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 441 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год на рождество, 441 ⭐ отзыв, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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