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"Царицын — Сталинград — Волгоград"

5
13 отзывов
Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
Во время двухчасовой прогулки по Волгограду вы посетите Аллею Героев и увидите три братских могилы из разных эпох.

Найдете старинный тополь, выстоявший во время Сталинградских сражений.

Почтите память героев у Вечного огня и дойдете до дома Павлова, где советские бойцы держали оборону в течение 58 дней.

Экскурсия ⛳ предполагает прогулку 👣, в музеи 🖼 можно будет зайти после её окончания.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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"Царицын — Сталинград — Волгоград"
"Царицын — Сталинград — Волгоград"

Что вы увидите

  • Набережная 62-й армии
  • Парк Победы
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Аллея героев
  • Обелиск защитникам красного Царицына
  • Вечный огонь
  • Дом Павлова
  • Площадь павших борцов
История Волгограда, как раскрытая книга • Мы начнём наш маршрут на набережной им. 62 армии. Построенная ещё до Великой Отечественной войны она и сегодня восхищает гостей города, прибывающих водными путями в Волгоград. Расположенный выше набережной парк 🌳 Победы венчает знаменитый Фонтан ⛲ искусств.
  • Мы осмотрим храм Иоанна Предтечи — одно из самых первых каменных зданий в Царицыне. Он был построен в 16 веке на острове 🏝️ "Голодный", где находилась сама крепость Царицын. Вместе с крепостью храм был перемещен на правый берег Волги. Именно отсюда начиналась южная граница крепости в 17 веке.
  • По набережной мы пройдём к знаменитому Дому Павлова и осмотрим руины мельницы Гергардта.

• В ходе экскурсии 🧭, пройдем по Аллее Героев. Побываем у трех братских могил разных эпох. Сможем дотронуться до старинного тополя, который был свидетелем Сталинградских сражений, окажемся на центральной площади города-Площади павших борцов. Для кого подходит экскурсия:

  • для всех, кто хочет познакомиться с Волгоградом;
  • для любителей истории;
  • для тех, кто может выдержать двухчасовую прогулку 👣 пешком.

Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
"Царицын — Сталинград — Волгоград"
"Царицын — Сталинград — Волгоград"
"Царицын — Сталинград — Волгоград"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волга-Volga
Волга-Volga
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13 отзывов оставили туристы

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