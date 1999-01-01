Волга-Volga – Гид из Волгограда

Во время двухчасовой прогулки по Волгограду вы посетите Аллею Героев и увидите три братских могилы из разных эпох.



Найдете старинный тополь, выстоявший во время Сталинградских сражений.



Почтите память героев у Вечного огня и дойдете до дома Павлова, где советские бойцы держали оборону в течение 58 дней.



Экскурсия ⛳ предполагает прогулку 👣, в музеи 🖼 можно будет зайти после её окончания.