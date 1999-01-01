История Волгограда, как раскрытая книга • Мы начнём наш маршрут на набережной им. 62 армии. Построенная ещё до Великой Отечественной войны она и сегодня восхищает гостей города, прибывающих водными путями в Волгоград. Расположенный выше набережной парк 🌳 Победы венчает знаменитый Фонтан ⛲ искусств.
Мы осмотрим храм Иоанна Предтечи — одно из самых первых каменных зданий в Царицыне. Он был построен в 16 веке на острове 🏝️ "Голодный", где находилась сама крепость Царицын. Вместе с крепостью храм был перемещен на правый берег Волги. Именно отсюда начиналась южная граница крепости в 17 веке.
По набережной мы пройдём к знаменитому Дому Павлова и осмотрим руины мельницы Гергардта.
• В ходе экскурсии 🧭, пройдем по Аллее Героев. Побываем у трех братских могил разных эпох. Сможем дотронуться до старинного тополя, который был свидетелем Сталинградских сражений, окажемся на центральной площади города-Площади павших борцов. Для кого подходит экскурсия:
для всех, кто хочет познакомиться с Волгоградом;
для любителей истории;
для тех, кто может выдержать двухчасовую прогулку 👣 пешком.
Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные услуги
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.