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Трансформации Выборга, разговор о смыслах

Оксана Ю.
Оксана Ю. – Гид из Выборга
Трансформации Выборга, разговор о смыслах
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Трансформации Выборга, разговор о смыслах
Трансформации Выборга, разговор о смыслах

Что вы увидите

  • Круглая башня, Несколько зданий банков, ресторан Лехтоварра и здание бывшей швейной фабрики, квартал Сета Солберга, Эрмитаж Выборг, бастион Панцерлакс, несколько доходных домов. Бывший ломбард. Архив.
  • Архитекторы Паво Уотила, Алан Шульман, Уно Ульберг, Густав Нюстрем и др.
Поговорим о Трансформациях города и смыслах. Как менялся город 🏙️ в 20 веке, какими новыми смыслами наполнялись сооружения, насколько менялась функция зданий и как все это влияло на горожан.
Во время экскурсии 🧭 идет интерактивное взаимодействие с гостями.
Пространство и смыслы.
Архитектурная мимикрия: Превращения модерна в «сталинку» и конструктивизм.
Как дом "съел" дом.
Фортификация и гостеприимство.
Комфортно ли детскому саду в здании банка.
Индастриал VS творческий кластер.
По итогам экскурсии вы расширите представления о городском пространстве, улучшите гибкость и образность мышления, поймете насколько архитектура живая и пластичная.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Что входит
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Красная площадь, у памятника Ленину
Место завершения
🏁 Крепостная площадь
Трансформации Выборга, разговор о смыслах
Трансформации Выборга, разговор о смыслах
Трансформации Выборга, разговор о смыслах
Трансформации Выборга, разговор о смыслах
Трансформации Выборга, разговор о смыслах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ю.
Оксана Ю.
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