Поговорим о Трансформациях города и смыслах. Как менялся город 🏙️ в 20 веке, какими новыми смыслами наполнялись сооружения, насколько менялась функция зданий и как все это влияло на горожан.
Во время экскурсии 🧭 идет интерактивное взаимодействие с гостями.
Пространство и смыслы.
Архитектурная мимикрия: Превращения модерна в «сталинку» и конструктивизм.
Как дом "съел" дом.
Фортификация и гостеприимство.
Комфортно ли детскому саду в здании банка.
Индастриал VS творческий кластер.
По итогам экскурсии вы расширите представления о городском пространстве, улучшите гибкость и образность мышления, поймете насколько архитектура живая и пластичная.
Продолжительность экскурсии 3 часа.