Поговорим о Трансформациях города и смыслах. Как менялся город 🏙️ в 20 веке, какими новыми смыслами наполнялись сооружения, насколько менялась функция зданий и как все это влияло на горожан.

Во время экскурсии 🧭 идет интерактивное взаимодействие с гостями.

Пространство и смыслы.

Архитектурная мимикрия: Превращения модерна в «сталинку» и конструктивизм.

Как дом "съел" дом.

Фортификация и гостеприимство.

Комфортно ли детскому саду в здании банка.

Индастриал VS творческий кластер.

По итогам экскурсии вы расширите представления о городском пространстве, улучшите гибкость и образность мышления, поймете насколько архитектура живая и пластичная.

Продолжительность экскурсии 3 часа.