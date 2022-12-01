Выборг - средневековое сердце России

Погулять по историческому центру и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Выборг — удивительное место.

Серые многоэтажки соседствуют в нем с домами прошлых веков, а в самом оживленном районе можно случайно наткнуться на руины католического собора 15 века.

Вместе мы погуляем по узким улицам Старого города, рассматривая интересные здания разных архитектурных стилей. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем Выборга.
Выборг - средневековое сердце России
Выборг - средневековое сердце России
Выборг - средневековое сердце России
Выборг - средневековое сердце России
Выборг - средневековое сердце России
Выборг - средневековое сердце России
Выборг - средневековое сердце России
Ближайшие даты:
18
дек
20
дек
23
дек
25
дек
26
дек
13
янв
14
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Выборга

Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни. Рассмотрите старейший жилой дом в России и самый большой книжный магазин в Финляндии на начало 20 века. А также побываете на площади Старого рынка, где расположены главное торговое здание города и «толстая Екатерина».

Выборг сквозь столетия

Я поделюсь историей Выборга: от основания до наших дней. Вы узнаете, как он переходил из рук в руки, разрастался, возвышался и увядал. Как в нем переплетаются культуры пяти государств и чем он живет сегодня. Расскажу я и о знаменитых личностях, связанных с городом: его основателе Торгильсе Кнутссоне, шведском короле Карле Бунде, генерал-адмирале Апраксине и Екатерине II.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
1 дек 2022
Артем постарался сделать наше пребывание интересным и впечатляющим. Я была в Выборге уже второй раз, и наш новый маршрут был составлен так, что мы осмотрели ранее не виденные достопримечательности. Наш экскурсовод уделили внимание развалинам, старинным домикам, историческому наследию. Артем был не только рассказчиком для нас, но и даже фотографом, учитывал наши пожелания по ходу маршрута: где погреться, где купить горячий напиток, где сувениры, где снова погреться). Экскурсия удалась. Спасибо автору. Благодаря рекомендациям Артема, мы продолжили исследование города самостоятельно, с воодушевлением и интересом!
Н
21 ноя 2022
Огромное спасибо Артёму за прекрасно проведенную экскурсию по Выборгу.. Интересно,позновательно, увлекательно,с глубоким знанием и любовью к городу. Спасибо Владимир,Наталья.
Огромное спасибо Артёму за прекрасно проведенную экскурсию по Выборгу.. Интересно,позновательно, увлекательно,с глубоким знанием и любовью к

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🔭ОбзорныеРыночная площадь🗽Популярные местаВыборгский замок🏰Дворцы, замки и особнякиКруглая БашняЧасовая башняСоборная площадь🙏РелигиозныеВыборгская Старая Ратуша

Похожие туры в Выборге

Обзорная экскурсия по Выборгу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии ВыборгINFO
ВыборгINFO
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Обзорная экскурсия для тех, кто хочет увидеть «визитные карточки» Выборга и узнать любопытные исторические факты о нем
Улица Крепостная, 2, Выборг
3 500 за всё до 10 чел.
РОМАНТИКА СТАРИНЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ВЫБОРГЕ
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 25 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
5
1 отзыв
РОМАНТИКА СТАРИНЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ВЫБОРГЕ
На этой экскурсия вы не просто познакомитесь со средневековым Выборгом
Выборг, Рыночная Площадь (или Ж/Д вокзал)
Завтра
19 дек
21 дек
22 дек
5 900 за всё до 25 чел.
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Гильдия
Гильдия
4.7
31 отзыв
Очень популярно сейчас
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании знающего гида
По согласованию с гидом
от 4 800 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой
по согласованию с гидом
от 4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гильдия
Гильдия
4.9
113 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Индивидуальная пешеходная экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Выборга
Круглая башня на Рыночной площади
3 000 за всё до 10 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Гильдия
Гильдия
4.9
51 отзыв
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
Вас ждёт прогулка по средневековому Выборгу
Круглая башня на Рыночной площади
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
4 800 за всё до 15 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
4.7
182 отзыва
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Во время экскурсии вы увидите главные символы Выборга
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 350 за 1 человека
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии ВизитВыборг
ВизитВыборг
5
9 отзывов
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
История возведения шведами Выборгского замка и развитие под его стенами торгового города
Выборг, Рыночная площадь, д. 1
3 000 за всё до 10 чел.
История Выборга. Обзорная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.7
100 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
от Красной площади на пр. Ленина
Сегодня
Завтра
21 дек
22 дек
2 860 за всё до 5 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
5
4 отзыва
По Выборгу на микроавтобусе
Хотите узнать историю необычного города Выборга
По договоренности
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 300 за всё до 7 чел.
Средневековое приключение в Выборге
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 12 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
71 отзыв
Средневековое приключение в Выборге
Выполнить задания квеста, обойти ключевые места города и погрузиться в атмосферу прошлого
на Рыночной площади
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
5 200 за всё до 12 чел.
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
4.7
30 отзывов
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода и увидеть Старую Европу в миниатюре
у Ж/Д вокзалаили на Рыночной площади
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
3 100 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Выборге
ХОРОШО
🧭
ТАМ