Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни. Рассмотрите старейший жилой дом в России и самый большой книжный магазин в Финляндии на начало 20 века. А также побываете на площади Старого рынка, где расположены главное торговое здание города и «толстая Екатерина».
Я поделюсь историей Выборга: от основания до наших дней. Вы узнаете, как он переходил из рук в руки, разрастался, возвышался и увядал. Как в нем переплетаются культуры пяти государств и чем он живет сегодня. Расскажу я и о знаменитых личностях, связанных с городом: его основателе Торгильсе Кнутссоне, шведском короле Карле Бунде, генерал-адмирале Апраксине и Екатерине II.
Все объекты мы осматриваем снаружи.