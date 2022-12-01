Выборг — удивительное место. Серые многоэтажки соседствуют в нем с домами прошлых веков, а в самом оживленном районе можно случайно наткнуться на руины католического собора 15 века. Вместе мы погуляем по узким улицам Старого города, рассматривая интересные здания разных архитектурных стилей. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем Выборга.

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Выборга

Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни. Рассмотрите старейший жилой дом в России и самый большой книжный магазин в Финляндии на начало 20 века. А также побываете на площади Старого рынка, где расположены главное торговое здание города и «толстая Екатерина».

Выборг сквозь столетия

Я поделюсь историей Выборга: от основания до наших дней. Вы узнаете, как он переходил из рук в руки, разрастался, возвышался и увядал. Как в нем переплетаются культуры пяти государств и чем он живет сегодня. Расскажу я и о знаменитых личностях, связанных с городом: его основателе Торгильсе Кнутссоне, шведском короле Карле Бунде, генерал-адмирале Апраксине и Екатерине II.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.