Приглашаем вас на интерактивную прогулку по Выборгу. С помощью силы сказки мы будем перемещаться от одной исторической эпохи к другой, пытаясь помочь главному герою отыскать пропавшего отца. Вы познакомитесь с самыми красивыми достопримечательностями города и заберете на память подарок с напоминанием об этом приключении.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назад в будущее

История начинается прямо от перрона вокзала. Ваша задача — помочь мальчику отыскать своего отца, перемещаясь по городу и делая прыжки во времени от эпохи к эпохе. Вы увидите Выборг глазами могучих викингов, средневековых завоевателей и храбрых солдат времен мировой войны. После прохождения каждой локации вы получаете «сувенир» — кусочек пазла, а ваша задача — собрать изображение целиком.

Самое-самое в Выборге

Наша экскурсия начинается с драккаров викингов и заканчивается у Бастиона Панцерлакс. За время квеста вы познакомитесь с главными достопримечательностями Выборга и заберете на память их миниатюрные изображения. Мы пройдем пешком по центру города — и вы насладитесь видами на волшебный Выборгский замок, средневековую Часовую башню, усадьбу Бюргера и другие визитные карточки города. Приключение начинается!

Организационные детали