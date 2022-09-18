Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка

Узнать самое важное о городе и получить памятный подарок

4.7
3 отзыва
Приглашаем вас на интерактивную прогулку по Выборгу.

С помощью силы сказки мы будем перемещаться от одной исторической эпохи к другой, пытаясь помочь главному герою отыскать пропавшего отца.

Вы познакомитесь с самыми красивыми достопримечательностями города и заберете на память подарок с напоминанием об этом приключении.
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
Знакомство с Выборгом: увлекательный квест-сказка
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назад в будущее

История начинается прямо от перрона вокзала. Ваша задача — помочь мальчику отыскать своего отца, перемещаясь по городу и делая прыжки во времени от эпохи к эпохе. Вы увидите Выборг глазами могучих викингов, средневековых завоевателей и храбрых солдат времен мировой войны. После прохождения каждой локации вы получаете «сувенир» — кусочек пазла, а ваша задача — собрать изображение целиком.

Самое-самое в Выборге

Наша экскурсия начинается с драккаров викингов и заканчивается у Бастиона Панцерлакс. За время квеста вы познакомитесь с главными достопримечательностями Выборга и заберете на память их миниатюрные изображения. Мы пройдем пешком по центру города — и вы насладитесь видами на волшебный Выборгский замок, средневековую Часовую башню, усадьбу Бюргера и другие визитные карточки города. Приключение начинается!

Организационные детали

  • Это пешая прогулка по городу, одевайтесь теплее и не забудьте взять с собой воду
  • Дополнительных расходов на маршруте нет. Сувенир входит в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
18 сен 2022
ЭКСКУРСИЯ СУПЕР!
Невероятный сюжет и крутая подача!!!

Сувенир просто невероятный!

Рекомендую 👍👍👍
О
4 сен 2022
Несколько не обычный формат экскурсии. На данном этапе развития этого направления я бы не назвал происходящее квестом, но ребята к нему стремятся, что похвально. Были с супругой. Пошли, т. к. нет жесткой привязки к гиду/группе/времени прохождения маршрута, кроме того, хотелось попробовать что то новое. Пеший маршрут строится в яндекс картах, с этим вопросов нет. На очередной точке получаешь описание объекта осмотра и контрольные вопросы, с вариантами ответов. Мы, дополнительно, использовали аудио гид, который рассказывал, что мы видим, пока переходим от точки до точки (в существующем виде экскурсии это пока не предусмотрено). В качестве приятного бонуса получили интересный пазл в память о городе.
Дмитрий.
Ю
31 авг 2022
Проходили квест в двоем с дочерью
Увлекательно и познавательно
За маршрут буквально сроднились с главным героем квеста
Проходили около 4 часов,получили огромное удовольствия
Массу впечатлений
Проходя квест нашли много локаций для красивых фото
Спасибо организаторам
Вы большие молодцы!
Проходили квест в двоем с дочерьюПроходили квест в двоем с дочерьюПроходили квест в двоем с дочерью

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