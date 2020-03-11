19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
В два часа этой прогулки мы включили всё, что нужно для первого взгляда на Выборг.

Открывая хроники и интересные сюжеты города, вы изучите главные места центра, полюбуетесь видом на Замок и вспомните советские киноленты, а также заглянете в лавку мастеров.
260 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча около ж/д вокзала Выборга
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У этой экскурсии19 отзывов
4.68
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг

Что вас ожидает

Главные места и дух города
Встретившись прямо у железнодорожного вокзала, мы «заплутаем» среди узких каменных улочек. По пути вы заметите всё разнообразие строений и разберётесь в их особенностях. Маршрут охватит средневековые башни, дома купцов 16 века, руины Кафедрального собора, а еще места, которые покажутся вам знакомыми — Выборг играл роль старой Европы в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах» и многих других фильмах.

Шагая по истории Выборга, в конце экскурсии подойдём к истокам города. На Ратушной площади с видом на Замковый остров вы представите времена, когда шведы основали Выборг, построив замок в Финском заливе. После вы сможете посетить его самостоятельно.

А еще вы заглянете в уютную Лавку Рыжей Лапки, чтобы отдохнуть и попробовать крендель, вкусный символ города, с чаем или кофе.

Организационные детали

  • Это обзорная прогулка по городу без посещения Выборгского замка
  • Личные покупки, чай, кофе и Выборгский крендель в Лавке Рыжей Лапки не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура около ж/д вокзала Выборга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена — ваш персональный помощник по выбору любых экскурсионных программ в Выборге. Работаю с командой профессиональных акредитованных гидов. Мы любим Выборг и с радостью покажем все самое интересное в нашем прекрасном городе — в любом формате: традиционные запоминающиеся экскурсии, квесты, интерактивные программы «Дегустация Выборгского кренделя», «Квартал фрау Мяу и герра Мурра» — с нами вы не будете скучать!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсовод Анна замечательная! Благодаря ее любви к своему городу влюбилась в него сама.
Очень теплый прием, экскурсия интересна, Анна постоянно отвечала на все наши вопросы, все было замечательно, огромное спасибо!)
10 марта 2020
Приятный экскурсовод с красивой речью. Всё понравилось. Благодарю компанию за такую замечательную экскурсию.
9 марта 2020
Все понравилось.
8 марта 2020
Большое спасибо за проведенную экскурсию!!!
Экскурсия у нас была 07 марта 2020 г. в 13.15 час.
Нам очень понравилась увлеченность нашего экскурсовода Людмилы!!! Сразу видно, что человек очень любит свой город, много знает про него и с радостью делится!!!
Только увлеченный человек может так сильно заинтересовать и увлечь за собой!!!
Нам всем теперь захотелось ещё больше прочитать и узнать про Выборг, и приехать сюда ещё не один раз!!!
Очень интересная пощнавательная и содержательная экскурсия!!!
Рекомендую для всех туристов, посещающих Выборг.
Пешая экскурсия от вокзала по Старому Городу без посещения Замка, протяженность примерно 2,5 км.
25 февраля 2020
Экскурсию, на которой я была, проводила Ольга Александровна. Огромное ей спасибо за то, что сумела поделиться своей влюблённостью в Выборг со мной,думаю, и со всеми другими, кто прошёл по улицам и площадям в нашей компании. Очень эмоциональный рассказчик, хорошо знающий историю своего города.
17 февраля 2020
Для тех, кто впервые путешествует в Выборг и совсем не знает город, это отличный вариант увидеть "средневековый" Выборг и проникнуться его атмосферой. Нам очень понравилось.
16 февраля 2020
Спасибо Жанне за содержательную экскурсию . Маршрут очень интересен . Впечатления незабываемы от увиденного ! Спасибо !
2 февраля 2020
Всем привет.
Интересный и динамичный маршрут .
Экскурсовод на высоте.
Обязательно прислушайтесь к совету экскурсовода и посетите таверну. Во-первых это двести метров от конечной точки , а экскурсия заканчивается примерно в 13 20. Очень хорошая кухня и необычные блюда, из простых продуктов но в непривычном для нас исполнении.
Всем удачи.
18 января 2020
Экскурсия для тех, кто первый раз. Гид знаем многое, на все вопросы старается ответить. НАм понравилось
14 января 2020
Отличная экскурсия! Экскурсовод Анна - супер! Узнали очень много интересного! Спасибо!
Ещё 9 отзывов

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