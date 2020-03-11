19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные места и дух города

Встретившись прямо у железнодорожного вокзала, мы «заплутаем» среди узких каменных улочек. По пути вы заметите всё разнообразие строений и разберётесь в их особенностях. Маршрут охватит средневековые башни, дома купцов 16 века, руины Кафедрального собора, а еще места, которые покажутся вам знакомыми — Выборг играл роль старой Европы в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах» и многих других фильмах.

Шагая по истории Выборга, в конце экскурсии подойдём к истокам города. На Ратушной площади с видом на Замковый остров вы представите времена, когда шведы основали Выборг, построив замок в Финском заливе. После вы сможете посетить его самостоятельно.

А еще вы заглянете в уютную Лавку Рыжей Лапки, чтобы отдохнуть и попробовать крендель, вкусный символ города, с чаем или кофе.