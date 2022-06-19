Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Суворов, Страдивари и другие тайны дома
Наш дом находится в самом центре Старого Выборга. В уютном дворике вас встречу я, хозяйка квартиры-музея и профессиональный гид. Расскажу об архитектурных особенностях памятника и ближайших исторических строений. Объясню, как Суворов связан с этими местами. И приглашу осмотреть интерьеры, которые погрузят вас в атмосферу 19 века. Именно в этот период дом принадлежал династии промышленников и меценатов Валли. Будучи очень состоятельными людьми, они владели богатейшими коллекциями. Особое место занимали струнные — больше века здесь хранились скрипки Страдивари, Гварнери, Амати и других знаменитых мастеров. О судьбе бесценной коллекции и самой семье Валли я охотно расскажу при встрече.
Дверь в Нарнию
Это самая любимая часть экскурсии у детей и подростков. Как знаменитые персонажи, через дверцы платяного шкафа вы попадете в чердачное помещение 18 века, где рассмотрите сохранившиеся интерьеры и артефакты того времени.
Кулинарный мастер-класс
В завершение мы предложим вам поучаствовать в приготовлении старинного финского блюда. После мастер-класса и дегустации вы поймете, что ваше домашнее меню приобрело новый аутентичный рецепт, очень простой, вкусный и полезный.
В течение экскурсии вы также сможете устроить атмосферную фотосессию и полюбуетесь панорамными видами Выборга с уникального ракурса.
Организационные детали
Гостям будут предложены одноразовые бахилы, возможно посещение с собаками
Дополнительных расходов нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Старого Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — ваш гид в Выборге
Здравствуйте! Приятно познакомиться, меня зовут Снежана. Я модельер, а также много лет занимаюсь историей Выборга. Профессию экскурсовода освоила еще в юности в нашем краеведческом музее. С конца 90-х годов мне принадлежит уникальная квартира в старинном доме. Идею создания квартиры-музея нам подсказали путешественники. Гости города всегда проявляли неподдельный интерес к входным дверям в нашу квартиру, вежливо интересуясь, как нам живется в историческом доме. Так, несколько лет назад мы создали авторский экскурсионный проект. Осознавая тот факт, что стены нашего дома хранят память об истории трех столетий, мы ощущаем это пространство как настоящее место силы. И именно такие незабываемые впечатления нам хочется передать гостям!