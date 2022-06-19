Идея проекта родилась, когда мы все чаще стали слышать удивленное: «Вы что, и правда здесь живете?». Многим это кажется поразительным, ведь наша квартира находится в 300-летнем доме. И действительно, жить здесь — непередаваемо, для нас это место силы. И мы будем очень рады познакомить вас с ним и его историями. А еще с нами живет прелестная Бертруда редкой средневековой породы — и мы не против гостей с собаками!

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Что вас ожидает

Суворов, Страдивари и другие тайны дома

Наш дом находится в самом центре Старого Выборга. В уютном дворике вас встречу я, хозяйка квартиры-музея и профессиональный гид. Расскажу об архитектурных особенностях памятника и ближайших исторических строений. Объясню, как Суворов связан с этими местами. И приглашу осмотреть интерьеры, которые погрузят вас в атмосферу 19 века. Именно в этот период дом принадлежал династии промышленников и меценатов Валли. Будучи очень состоятельными людьми, они владели богатейшими коллекциями. Особое место занимали струнные — больше века здесь хранились скрипки Страдивари, Гварнери, Амати и других знаменитых мастеров. О судьбе бесценной коллекции и самой семье Валли я охотно расскажу при встрече.

Дверь в Нарнию

Это самая любимая часть экскурсии у детей и подростков. Как знаменитые персонажи, через дверцы платяного шкафа вы попадете в чердачное помещение 18 века, где рассмотрите сохранившиеся интерьеры и артефакты того времени.

Кулинарный мастер-класс

В завершение мы предложим вам поучаствовать в приготовлении старинного финского блюда. После мастер-класса и дегустации вы поймете, что ваше домашнее меню приобрело новый аутентичный рецепт, очень простой, вкусный и полезный.

В течение экскурсии вы также сможете устроить атмосферную фотосессию и полюбуетесь панорамными видами Выборга с уникального ракурса.

Организационные детали