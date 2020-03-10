20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями

Вы посетите центральный городской парк, расшифруете символы на домах в стиле модерн и узнаете, как в Выборге появилась «гора со множеством солнц». А еще увидите аллею Звезд, рассмотрите очаровательный местный трамвайчик и услышите о том, какую роль сыграли в истории города Микаэль Агрикола, создатель финской письменности, Михаил Кутузов и Александр Суворов. Кроме того, найдете, где проходили крепостные стены, увидите бастион Панцерлакс и узнаете, как Выборг связан с эпосом Калевала.

Выборгские площади

Площадь — это лицо города. Выборгу в этом смысле есть чем гордиться: каждая из его площадей неповторима. Вы увидите, как великолепный ансамбль Школьной площади сменяет строгость Красной, раскроете секреты древней Ратушной и узнаете, почему Монастырская хранит память о Черных братьях. А еще впечатлитесь каскадом Соборной, Театральной и Рыночной площадей.

Кому подойдет экскурсия

Детям от 10-12 лет. Взрослые также могут стать полноценными участниками экскурсии.