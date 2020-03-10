20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей и взрослых

Константин
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Константин – ваш гид
Выборг скрывает множество тайн.

Еще в XV веке был составлен, но затем утрачен манускрипт, проливающий свет на появление города.

Решая головоломки, загадки и ребусы, вы пройдете путем первоооткрывателей и восстановите утраченный текст.

Это не будет легко, это будет даже страшно — страшно интересно! Если вы готовы, вперед навстречу приключениям!
2870 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на Вокзальной площади
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Загадки Выборга
Загадки Выборга

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями
Вы посетите центральный городской парк, расшифруете символы на домах в стиле модерн и узнаете, как в Выборге появилась «гора со множеством солнц». А еще увидите аллею Звезд, рассмотрите очаровательный местный трамвайчик и услышите о том, какую роль сыграли в истории города Микаэль Агрикола, создатель финской письменности, Михаил Кутузов и Александр Суворов. Кроме того, найдете, где проходили крепостные стены, увидите бастион Панцерлакс и узнаете, как Выборг связан с эпосом Калевала.

Выборгские площади
Площадь — это лицо города. Выборгу в этом смысле есть чем гордиться: каждая из его площадей неповторима. Вы увидите, как великолепный ансамбль Школьной площади сменяет строгость Красной, раскроете секреты древней Ратушной и узнаете, почему Монастырская хранит память о Черных братьях. А еще впечатлитесь каскадом Соборной, Театральной и Рыночной площадей.

Кому подойдет экскурсия

Детям от 10-12 лет. Взрослые также могут стать полноценными участниками экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть костюмированной,если позволяют технические и погодные условия. Если вы хотите такой вариант, то сообщайте об этом комментариях к заказу заранее.
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга
Загадки Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Вокзальной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Константин большой молодец, квест-это отличный формат экскурсии. Нам все очень понравилось. Рекомендуем всем не взирая на возраст.
2 марта 2020
Спасибо нашему замечательному гиду Константину.
Мы попали не на банальную экскурсию с рассказом о Выборге, а на интереснейший квест, на котором 5 взрослых женщин, радовались , как дети, отгадывая ребусы, отвечая на вопросы, ищя смысл зашифрованных посланий. Константин нас встретил не как туристов,а как давних друзей, которым с удовольствием показал свой любимый город.
Три часа путешествия по Выборгу в компании Константина пролетели незаметно, несмотря на непогоду.
Мы были окружены вниманием ещё до приезда в Выборг и после, когда уже расстались.
Ещё раз огромное спасибо за незабываемое путешествие по Выборгу и за Ваши рекомендации.
24 февраля 2020
Искали экскурсию, которая будет интересна детям (11 и 13 лет), поэтому остановились на экскурсии-квесте. Наша экскурсия называлась, если я не ошибаюсь, "Средневековое приключение", главное, детям было интересно, мы тоже с удовольствием отвечали на вопросы и собирали монеты. По дороге два раза зашли перекусить и погреться, никто не замерз, а дети были в восторге от рыжего кота в лавке Рыжей лапки. Узнали и про древнюю историю Выборга, и про всё, что нас интересовало. Спасибо Константину, однозначно рекомендуем экскурсию для семей с детьми.
8 февраля 2020
Квест "Загадки Выборга" - одна из самых ярких и увлекательных экскурсий, в которых мне приходилось принимать участие, а сам Константин - настоящий профессионал своего дела!
За 3 часа прогулки мы получили море самых положительных эмоций и интереснейшей информации о городе, истории его становления, его быте и жителях, причём Константин подаёт всё это в форме живого и запоминающегося рассказа и, добавляя элементы игры, включает своих гостей в активный процесс исследования города. Так экскурсия превращается в настоящее приключение, которое будет интересно путешественникам абсолютно всех возрастов. Ещё хочется сказать, что Константин - очень доброжелательный, эрудированный и позитивный человек, с которым невероятно приятно и интересно общаться. Огромное спасибо! Непременно обратимся к Вам, когда будем в Выборге в следующий раз!
2 февраля 2020
Отметили ДР интересной и увлекательной прогулкой по Выборгу. Гид Константин весёлый, интересный рассказчик. Долго не думайте, выбирайте экскурсии с Константином, Вам понравится.
26 января 2020
Очень интересная экскурсия в форме игры-искалки. Узнали много нового и интересного про Выборг, его историю и людей живших в нем. Отдельное спасибо нашему гиду Константину, который ни только подготовил для нас маршрут и оказался прекрасным рассказчиком, но и является настоящим Гражданином своего города- любящим, ценящим его. Экскурсия-квест рассчитана конечно же на более старший возраст(от 10лет). Нужно не только уметь слушать, но и "шевелить мозгами".. Однако, и нашей 6-летней дочери, и 25-летним, 45-летним это было именно то, что нужно! Ещё раз спасибо Константину))
Надежда
25 января 2020
Всем доброго времени суток.Хочу сказать огромное спасибо за доставленное удовольствие.Это не была экскурсия-это был настоящий прыжок во времени.Я как будто-бы совершала временные прыжки.Совершенно не чувствовала ни усталости,узнавая самые интересные моменты в истории Выборга.Это было информационной емко,но абсолютно не нудно.В Выборге я была впервые и благодаря Константину и Ольге Ивановне просто влюбилась в эту историческую красоту.Спасибо вам огромное за доставленное по истине великолепное удовольствие!Если хотите интересно и с пользой побывать в Выборге,обязательно свяжитесь с Константином и Ольгой Ивановной! Интересно,познавательно,емко,весело! Желаю только процветания и не терять своей индивидуальности!! Спасибо!!!
6 января 2020
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Давно не встречали такого эрудированного гида, отличного рассказчика и профессионала своего дела. Выборг открылся нам не только как город уникальной архитектуры, но как город интересных людей искренне любивших и любящих его. Еще раз огромное спасибо Ольге Ивановне, Константину! Если случиться еще раз побывать в вашем городе - непременно обратимся к вам за помощью в организации экскурсии. Уверены, что у вас есть много интересных историй об удивительной судьбе Выборга.
3 января 2020
Были компанией в 7 человек на экскурсии Загадки Выборга. Гид-Костантин. Всё очень понравилось, даже дождь с ветром не испортили нам настроение и впечатление от проведенной экскурсии. Все было очень интересно и динамично. Рекомендуем!!!

Отп
3 января 2020
Вот так получается: впервые были в Выборге , и благодаря Константину почувствовали себя желанными гостями в этом городе. Несмотря на проливной дождь, все с увлечением гуляли и отгадывали загадки. Было интересно и взрослым , и девятилетнему ребёнку ! Мы играли активно и азартно! Константин проводил квест артистично, занимательно, весело! И даже чаепитие с выборгскими кренделями получилось не только вкусным, но и познавательным! Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и сюрпризы!
Ещё 10 отзывов

Константин проводит ещё 2 экскурсии

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