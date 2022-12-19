Завораживающий скальный парк Монрепо

Погулять по старинному парку, раскрыть его богатую историю и полюбоваться идиллическими пейзажами

Парк Монрепо — «место силы» в Выборге. Я не преувеличиваю: он наполнит вас энергией в любое время года. Мы погуляем в окружении скал, залива и хвойных лесов. Увидим знаменитый остров Людвигштайн, очаровательные мосты и беседки.

Я расскажу, как создавался парк, как он выглядел сто лет назад и кому он обязан своим нынешним обликом.
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
Завораживающий скальный парк Монрепо
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Описание

Что вас ожидает

Парк Монрепо изнутри

Я проведу вас самыми интересными и живописными тропами парка, которые не так просто отыскать самостоятельно. Вместе мы полюбуемся скалами, хвойными лесами и заливом с гигантскими каменными валунами. Рассмотрим старинные гроты, романтичные беседки, «китайские» мостики и остров Людвигштайн с руинами капеллы Людвигсбург. Кроме того, я покажу вам «падающий» камень, источник Нарцисс и хижину отшельника. Повсюду легенда на легенде: тень короля Эрика, гремящего цепями, склеп с захоронениями рода Николаи, и сам парк — одна большая легенда.

Путешествие в прошлое

Помимо природы парк Монрепо — это еще и история. Прежде всего, история рода Николаи, верно служившего российским государям с конца 18 века: поэты и дипломаты, вписавшие себя в русскую интернациональную культуру. Я расскажу о Людвиге и Пауле Николаи — создателях того пейзажного парка, который мы видим сейчас. Раскрою историю создания главных достопримечательностей и связанные с ними интересные сюжеты.

Организационные детали

Билеты в парк оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ворот парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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