Парк Монрепо — «место силы» в Выборге. Я не преувеличиваю: он наполнит вас энергией в любое время года. Мы погуляем в окружении скал, залива и хвойных лесов. Увидим знаменитый остров Людвигштайн, очаровательные мосты и беседки. Я расскажу, как создавался парк, как он выглядел сто лет назад и кому он обязан своим нынешним обликом.

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Описание

Что вас ожидает

Парк Монрепо изнутри

Я проведу вас самыми интересными и живописными тропами парка, которые не так просто отыскать самостоятельно. Вместе мы полюбуемся скалами, хвойными лесами и заливом с гигантскими каменными валунами. Рассмотрим старинные гроты, романтичные беседки, «китайские» мостики и остров Людвигштайн с руинами капеллы Людвигсбург. Кроме того, я покажу вам «падающий» камень, источник Нарцисс и хижину отшельника. Повсюду легенда на легенде: тень короля Эрика, гремящего цепями, склеп с захоронениями рода Николаи, и сам парк — одна большая легенда.

Путешествие в прошлое

Помимо природы парк Монрепо — это еще и история. Прежде всего, история рода Николаи, верно служившего российским государям с конца 18 века: поэты и дипломаты, вписавшие себя в русскую интернациональную культуру. Я расскажу о Людвиге и Пауле Николаи — создателях того пейзажного парка, который мы видим сейчас. Раскрою историю создания главных достопримечательностей и связанные с ними интересные сюжеты.

Организационные детали

Билеты в парк оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека.