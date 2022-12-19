Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Парк Монрепо изнутри
Я проведу вас самыми интересными и живописными тропами парка, которые не так просто отыскать самостоятельно. Вместе мы полюбуемся скалами, хвойными лесами и заливом с гигантскими каменными валунами. Рассмотрим старинные гроты, романтичные беседки, «китайские» мостики и остров Людвигштайн с руинами капеллы Людвигсбург. Кроме того, я покажу вам «падающий» камень, источник Нарцисс и хижину отшельника. Повсюду легенда на легенде: тень короля Эрика, гремящего цепями, склеп с захоронениями рода Николаи, и сам парк — одна большая легенда.
Путешествие в прошлое
Помимо природы парк Монрепо — это еще и история. Прежде всего, история рода Николаи, верно служившего российским государям с конца 18 века: поэты и дипломаты, вписавшие себя в русскую интернациональную культуру. Я расскажу о Людвиге и Пауле Николаи — создателях того пейзажного парка, который мы видим сейчас. Раскрою историю создания главных достопримечательностей и связанные с ними интересные сюжеты.
Организационные детали
Билеты в парк оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ворот парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Выборге
Провела 246 экскурсий для 548 туристов
Я журналист, в городе живу с конца 80-х годов. По роду своей деятельности часто писала и о домах-памятниках, и о реставрации в городе, на разные краеведческие темы. Не сосчитать, сколько километров «нагуляла», подсказывая туристам, куда пойти, где поесть и т. д. Мне всегда хотелось поделиться очарованием Выборга, его неповторимостью. Я решила гулять с пользой не только для себя, но и для других). А еще я писала о культурных событиях в Выборге, так что я могу быть вашим гидом по фестивалям и выставкам.